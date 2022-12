Oxfordská studie: Rychlý přechod na větrnou a solární energii by světu ušetřil 12 bilionů dolarů

15. 12. 2022

čas čtení 3 minuty

Podle nové studie, kterou v časopise Joule publikovali oxfordští vědci Rupert Way, Matthew C. Ives, Penny Mealy a J. Doyne Farmer, přechod od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie do roku 2050 ušetří světu 12 bilionů dolarů.



Oxfordská tisková zpráva upozorňuje, že dokument předpokládá 55% nárůst výroby elektřiny, kterého bude dosaženo přechodem na obnovitelné zdroje do roku 2050. Autoři se domnívají, že je reálné, aby větrné, solární, bateriové a vodní zdroje do té doby zcela nahradily fosilní paliva, píše Juan Cole.