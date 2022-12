Ukrajina žádá o systémy Patriot na obranu své rozvodné sítě a zabránění exodu uprchlíků

14. 12. 2022

Ukrajina vyzvala Západ, aby dodal baterie raket Patriot a další moderní systémy protivzdušné obrany, uprostřed rostoucích obav, že útoky Ruska na její elektrickou síť by mohly vyvolat novou vlnu uprchlíků.

Předseda vlády země Denys Šmyhal v pondělí před ukrajinskou konferencí o humanitární pomoci následující den v Paříži řekl, že Rusko chce během hluboké zimy "vyvolat další vlnu migrace do Evropy".

USA se dosud bránily tomu dodávat Ukrajině sofistikované systémy protivzdušné obrany, zatímco nedávný pokus Polska přimět Německo k rozmístění baterie Patriot v zemi Berlín odmítl.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij také v nedělním večerním telefonátu vyzval amerického prezidenta Joea Bidena, aby mu pomohl s ochranou zničené energetické sítě země, i když veřejně neupřesnil, jaké zbraně chce. Vlny ruských útoků od října zničily 50 % sítě, dodal.

"Prezident také zdůraznil význam schopné protivzdušné obrany. Volodymyr Zelenskij vyzval prezidenta Bidena, aby udělal vše, co je v jeho silách, aby pomohl ochránit civilní obyvatelstvo Ukrajiny a její kritickou infrastrukturu," uvedl Kyjiv v přepisu rozhovoru mezi oběma stranami.

Bílý dům ve svém přepisu zdůraznil, že USA v pátek schválily další vojenskou pomoc ve výši 275 milionů dolarů, včetně raket pro dělostřelecký systém HIMARS. Ale Pentagon neprokázal žádné známky schvalování vývozu Patriotů, nejlépe známých tím, že vyřadili irácké rakety Scud v první válce v Perském zálivu.

V pondělí odpoledne Zelenskij vystoupil na virtuálním setkání vůdců G7, kde varoval, že Rusko "má stále výhodu v dělostřelectvu a raketách", a vyzval k dodávkám moderních tanků, raket dlouhého doletu – a navíc "dvou miliard kubíků plynu", aby nahradili výpadky v dodávkách elektřiny. Ale zatímco lídři G7 se v prohlášení po schůzce shodli, že by se mělo "okamžitě zaměřit na poskytování systémů a schopností protivzdušné obrany Ukrajině", Německo, předsedající země G7, uvedlo, že konkrétní dodávky zbraní Ukrajině nejsou na pořadu dne.

Přes noc byla veškerá nekritická infrastruktura v přístavním městě Oděsa bez proudu. Dva lidé zahynuli při ruském ostřelování nedávno osvobozeného města Cherson a další dva zemřeli po raketovém útoku na město Hirnyk v Doněcké oblasti na východě země.

V Londýně bývalý premiér Boris Johnson vyzval ministra obrany Bena Wallace v Dolní sněmovně, aby vyzbrojil Ukrajinu raketami dlouhého doletu ATACMS, aby "vyřadily" odpalovací místa ruských bezpilotních letounů a raket, které v současnosti ohrožují civilisty a elektrickou síť.

Rakety, které Ukrajinci dlouho požadují, mají dosah až 300 km, ale USA a jejich spojenci, včetně Británie, je zatím odmítli dodat, protože by mohly být použity k zasažení cílů v Rusku. Jejich dodání by pomohlo "ukončit válku co nejdříve", řekl Johnson.

Wallace nic nevyloučil s tím, že pokračující zaměřování se na elektrickou síť ze strany Ruska může vyvolat změnu politiky: "Pokud by Rusové pokračovali v zaměřování civilních oblastí a pokusili se porušit ženevské úmluvy, pak budu otevřený tomu, co budeme dělat dál."

Přetížená elektrická síť a klesající teploty již vyvolávají proud uprchlíků z Ukrajiny. Polský prezident Andrzej Duda po jednání s německým protějškem v Berlíně uvedl, že počet uprchlíků v zemi "vzrostl na přibližně 3 miliony".

Šéf norské rady pro uprchlíky také předpověděl, že "další statisíce" budou nuceny Ukrajinu opustit. Jan Egeland řekl, že se obává, že "krize v Evropě se prohloubí", protože "strašné a nezákonné bombardování civilní infrastruktury činí život na příliš mnoha místech nežitelným".

Ministři zahraničí EU na schůzce v Bruselu se dohodli na dalších 2 miliardách eur pro fond, který byl použit k zásobování Ukrajiny zbraněmi, na doplnění evropského mírového nástroje, který byl založen loni, s 5 miliardami eur.

Navýšení ve výši 2 miliard eur bylo schváleno navzdory obavám z maďarské "vyděračské diplomacie" poté, co Budapešť minulý týden zablokovala balíček finanční pomoci pro Ukrajinu ve výši 18 miliard eur. Maďarsko již dříve podepsalo zbrojní fond EU pro Ukrajinu, ačkoli nepovoluje průchod zbraní přes své území.

EU projednává deváté kolo sankcí proti Rusku, které zahrnují zákaz prodeje dronů a jejich součástí. Úředníci jsou znepokojeni tím, že íránské zbraně používané na Ukrajině, včetně dronů, jsou částečně vyráběny v Evropě – a souhlasili se sankcionováním čtyř íránských vojenských vůdců a čtyř organizací, o nichž uvedli, že dodávají drony Rusku.

