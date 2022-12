Horkovod Dukovany - Brno. Pěkná pálka

15. 12. 2022

čas čtení 4 minuty

Dodatkem se na program jednání vlády dostal záměr horkovodu Dukovany - Brno. Po roce 2030 má zajistit až 50% tepla pro Brno. Krom jiného to znamená 42 km dlouhý napaječ a 20 km dlouhé rozvody kolem města. Od Dukovan to vše mají stavět a provozovat Teplárny Brno, což je třebas klíčový rozdíl proti horkovodu z Temelína do Českých Budějovic, kde toto řeší ČEZ, píše Edvard Sequens.