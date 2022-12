ODS v Praze lavíruje na samé mezi možného

16. 12. 2022 / Boris Cvek

Od prvních zpráv o definitivním výsledku komunálních voleb v Praze bylo zřejmé, že stará koalice se může jen těžko udržet. Opoziční ODS (dominantní strana v uskupení SPOLU) a ANO mají velmi těsnou, ale přece jen většinu. Jan Čižinský z formace Praha Sobě doufal, že se podaří ze SPOLU nějak odloupnout TOP09, aby mohla být zachována původní většina.

Myslím, že tím směrem mířila i strategická Aliance pro stabilitu mezi Piráty a Prahou sobě, na kterou ODS nemohla přistoupit, pokud chtěla skutečně novou vládu. Bylo jasné, že jedinou alternativou k původní koalici pod vedením primátora Hřiba z pirátů je koalice ODS a jejích satelitů s ANO.

Kdyby záleželo na samotné ODS, dávno by se s ANO spojila, problém je ovšem těsná většina, kterou SPOLU s ANO mají. Stačí jeden vzbouřený hlas, třeba hlas Hany Marvanové, a je konec. Proto sledujeme stále omílané divadlo ODS, kdy veřejnosti tvrdí, že ve skutečnosti chce jen tzv. koalici na vládním půdorysu, ale že Piráti mají nepřijatelné požadavky.

To, co ODS skutečně chce, je moc a odříznutí se od éry primátora Hřiba. K tomu jí nejlépe může posloužit ANO. ODS ovšem musí brát ohled na své satelity. Proto výsledkem je divná dohoda s ANO na tom, že stará rada sice zatím vyměněna nebude, ale SPOLU s pomocí ANO zvolí primátorem pana Svobodu z ODS. Pak bude zřejmě následovat právní bitva o to, zda je taková volba vůbec legální, protože zákon počítá s tím, že primátor je členem rady, což pan Svoboda nebude.

Praha bude mít nového primátora a starou radu. Může být něco absurdnějšího? Hnutí ANO mezitím ucítilo příležitost a místo slibu dočasné tolerance menšinové vlády chce většinovou koalici se SPOLU. Jenže pozor na paní Marvanovou. A možná nakonec bude triumfovat pan Čižinský, TOP09 se vzbouří proti ODS a pomůže Pirátům a Praze sobě udržet starou vládu. Praha je několik měsíců po komunálních volbách v chaosu, kdy možné je všechno, nejméně možný se ale zdá vznik koalice na vládním půdorysu.

