Krizová propaganda

16. 12. 2022

Od února 2022 ruské úřady zahájily rozsáhlou informační kampaň, jejímž účelem je ospravedlnit válku proti Ukrajině a neutralizovat případné protestní nálady, napsal Grigorij Asmolov. Od února 2022 ruské úřady zahájily rozsáhlou informační kampaň, jejímž účelem je ospravedlnit válku proti Ukrajině a neutralizovat případné protestní nálady,

Kromě zachování legitimity moci na pozadí zhoršující se životní úrovně Rusů propaganda metodicky snižovala samotnou hodnotu lidského života na obou stranách konfliktu.

Propaganda se na jedné straně nadále snaží ospravedlnit smrt civilistů na straně "nepřítele" a na straně druhé vysvětluje nevyhnutelnost ztrát na straně propagandisty. Ruská informační kampaň také vytvořila zjednodušený obraz světa, který pomáhá najít odpovědi na případné složité otázky. Poptávka po takovém zjednodušení podle vědců roste v krizových situacích, kdy se propaganda mění v nástroj masové informační terapie.

Od samého začátku únorové agrese však měla ruská propaganda svou "Achillovu patu": Ruské mediální zpravodajství o válce vytvořilo očekávání brzkého vítězství. Čím déle se nepřátelství vleklo, tím obtížnější bylo vytvořit "obraz vítězství". Úspěchy ukrajinské strany byly navíc spojeny s údery proti cílům s vysokou symbolickou hodnotou, ať už to byl křižník Moskva nebo Krymský most. Nedosažitelnost vítězství potenciálně vedla k nárůstu frustrace a negativních emocí. Ztráta kontroly nad těmito emocemi může vést k tomu, že mohou být nasměrovány nejen na vnější objekty, ale také dovnitř politického systému.

Absence obrazu vítězství a jasné cesty k tomuto bodu také potenciálně podkopává základy ontologické bezpečnosti, která je zásadně důležitá pro udržení vnitropolitické legitimity agresora. Aby vysvětlili, proč vítězství nebylo rychlé a snadné, museli ruští propagandisté ​​přehodnotit nejen obraz nepřítele, ale také přeformátovat narativy konfliktu. Teď už nešlo o válku s Ukrajinou, ale o existenční boj o přežití s ​​"kolektivním Západem".

Ale ani tato narativní adaptace nestačila, zvláště ve světle strategických úspěchů ukrajinské ofenzívy v Charkivské oblasti a poté v Chersonu. Míra nesouladu mezi skutečným rozsahem krize a obrazem, který propaganda vykreslovala ruskému publiku, dosáhla bodu, kdy politické úkoly nebylo možné řešit dříve používanými informačními metodami. Tyto události vedly ke krizi propagandy jako žánru komunikace. Poprvé od začátku války museli prokremelští komunikátoři překročit metodologii propagandy a vstoupit na pole krizové komunikace.

Od propagandy ke krizové komunikaci

Propaganda a krizová komunikace jsou dva zásadně odlišné žánry konstruování symbolické reality prostřednictvím informačního vlivu. Propaganda je informační manipulace k ovládnutí veřejného mínění za účelem dosažení žádoucího chování ze strany cílového publika. Krizová komunikace je reakcí na neočekávanou negativní událost, která může vést k poškození dobrého jména těch, kdo mohou být vnímáni jako původci krize. Podstata krizové komunikace spočívá v ochraně určitých postav nebo skupin před kritikou prostřednictvím řízení toho, jak je konstruována definice osob odpovědných za krizi. V autoritářském prostředí je jedním z hlavních úkolů krizové komunikace distancovat vůdce od krize.

Zatímco propaganda může být spojena s širokou škálou úkolů k vytvoření podpory pro určité akce iniciované propagandistou, v případě krizové komunikace je propagandista nucen se bránit. Krizová komunikace se často scvrkává na dvě související otázky: "Kdo za to může?" a "Co dělat?". Odpověď na druhou otázku často závisí na odpovědi na první. Proto je právě vymezení spektra viníků klíčovým úkolem krizové komunikace. Nicméně otázce "Kdo za to může?" se lze vyhnout, pokud krizový komunikátor popírá existenci krize. Strategie popírání je však nebezpečná, pokud rozsah krize a informační prostředí, v němž krize nastala, ji neumožňují skrýt efektivním řízením informačních toků. Sám "popírač" v tomto případě riskuje, že bude prvním kandidátem na pozici toho, kdo je v krizi vinen.

Před krizí pomáhá propaganda dosahovat politických cílů prostřednictvím vlivu na cílové publikum. V případě krize se předchozí propagandistická kampaň stává přitěžujícím faktorem. Stupeň neočekávanosti a negativity události roste, protože dříve tato propaganda metodicky vytvářela nesprávná očekávání ohledně průběhu určitých událostí. Propaganda – jako nástroj pro směřování agrese vůči vnějšímu objektu – dosahuje svých cílů zvýšením emocionální intenzity. Ale v momentě krize může propagandista ztratit kontrolu nad řízením emocí, není schopen snížit míru emoční intenzity. V důsledku toho může krize vést k obrácení toku agrese z vnějšího objektu na vnitřní, což bude interpretováno tak, že je zodpovědný za to, co se děje. Proto jsme mezi ústupem z Charkivské oblasti a odchodem z Chersonu viděli, jak se ve vleku ruských provládních médií zrodil nový žánr, který se snažil najít kompromis mezi propagandistickými úkoly a potřebou minimalizovat politická rizika spojená s krizí. To je krizová propaganda.

Krizová propaganda v akci: Od Izjumu po Cherson

Prvním budíčkem pro ruskou propagandu byla "operace na omezení a stažení skupiny vojsk Izjum-Balaklija na území DLR". Jedním z hlavních zdrojů kritiky byli takzvaní vojenští zpravodajové a také řada prokremelských účtů ve službě Telegram věnovaných vojenským tématům. Tito i další byli dříve loajální k úřadům a vojenskému velení. Ve světle ústupu se však jejich tón změnil. Došlo k ostré kritice, včetně nejvyšších vojenských představitelů a politického vedení země. Část politických elit se rozhodla využít situace ve svůj prospěch. Například Ramzan Kadyrov vznesl obvinění proti některým generálům.

Sémantické zdroje propagandistických narativů již nestačily k interpretaci zpráv z fronty. Nejjednodušším způsobem, jak krizi zakrýt, bylo proto, jdouce nad rámec propagandy, najít osoby odpovědné za to, co se stalo. Kreml zřejmě nestihl připravit účinnou komunikační strategii, která by vysvětlila, co se stalo, a nejjednodušším řešením, jak dostat situaci pod kontrolu, bylo uchýlit se k výhrůžkám a represím. Prokurátorka oznámila záměr vyšetřit činnost řady vojenských telegramových kanálů a vojenských zpravodajů a dala jasně najevo, že jejich kritické zpravodajství o událostech v Charkivské oblasti by mohlo být vykládáno jako šíření falzifikátů a diskreditace ruské armády.

Účinnost odstrašování jako nástroje krizového řízení je omezená, zvláště pokud se krize protahuje. Rostoucí pravděpodobnost ústupu z Chersonu jasně ukázala, že represivní opatření nebudou stačit ke kontrole kritiky po nové vojenské porážce. Několik týdnů mezi těmito dvěma ústupy bylo využito k přípravě nové komunikační strategie – přechodu od propagandy ke krizové komunikaci.

Rozsah událostí spojených s ústupem z Chersonu nenechal žádný prostor pro popření krize. Na ruských kanálech začal jako leitmotiv znít argument "došlo k určitým chybám". Pokračující propagandistické vyprávění by znamenalo snížení důležitosti toho, co se děje, prostřednictvím důrazu na úspěchy v jiných bodech bojů. Logika strategické komunikace nabízela vysvětlit ústup racionálními faktory – například nutností zachránit životy armády. V tomto světle byl odchod z Chersonu situován jako "jediná správná volba v současné situaci". Kombinace těchto strategií však nedokázala neutralizovat požadavek na pátrání po vinících.

Do popředí se proto dostala krizová komunikace, která začala udávat tón zpravodajství o ústupu, a to i v rámci ústředních propagandistických pořadů v ruské televizi. Níže uvedená diskuse je založena na obsahové analýze programu Večer s Vladimirem Solovjovem během týdne po stažení ruských jednotek z Chersonu.

Úkoly krizové komunikace kolem operace v Chersonu lze rozdělit do dvou částí. Na jedné straně je to definice chyb, které vedly k ústupu. Na druhé straně vymezení spektra těch, kteří za tyto chyby nesou vinu. V ruském případě se primárním úkolem krizové komunikace stala ochrana lídrů před kritikou řízením identifikace spektra možných viníků. Formule "prezident je nad odpovědností" je po mnoho let základním kamenem ruské politické komunikace.

Kromě první osoby je účelem krizové komunikace chránit vojenské vedení před kritikou. Zvláštní místo mezi těmi, kdo požadovali ochranu, zaujímal generál Surovikin, který byl zodpovědný za stažení ruských jednotek z Chersonu. Nacházel se ve zvláštní zóně ohrožení dobré pověsti, protože to byl on, kdo veřejně informoval o ústupu. Ale podání ústupu jako vynucené a správné volby vyžadovalo, aby byla zdůrazněna autorita generála. Účastníci Solovjovovy show proto řekli, že Surovikin nemůže být obviňován, protože není součástí problému, ale součástí řešení problémů vytvořených jinými. Dokonce se mu říkalo "generál ambulance".

Z analýzy obsahu ruských diskusních pořadů vycházejí tři skupiny viníků. První skupinou jsou ti, kteří zůstali v minulosti, takže je nejjednodušší je obvinit. Řečníci opakovaně vyjadřovali argument, že "vinni jsou ti, kteří oslabili armádu v 90. letech". V této souvislosti je vina spojena s oslabením vojenského průmyslu a orientací na tržní ekonomiku. To se navíc netýkalo jen Jelcinova období 90. let, ale i prvních let prezidentování Vladimira Putina, kdy ekonomiku ještě ovládali "liberálové". V této souvislosti je řešením problému krize militarizace ekonomiky a přerozdělení zdrojů za účelem zvýšení podpory obranného průmyslu a armády.

Ale hledání odpovědných v minulosti by sotva uspokojilo poptávku publika po pátrání po viníkovi. Hlavním kandidátem na připisování viny byl v současnosti "místní personál", který bez skrupulí plnil úkoly, jež mu byly uloženy, a hlavně uvedl v omyl nadřízené manažery. Podle této argumentace jsou to lži úředníků, které vedou ke špatným rozhodnutím, která pak "vedou ke ztrátě měst". Margarita Simonjanová ve vysílání Solovjovovy talkshow navrhla zavést trestní odpovědnost pro úředníky, kteří uvádějí vedení v omyl: "Pokud vaše aktivity souvisejí s naším vítězstvím (...), pak by vaše lži někomu, kdo je výše než vy, měly být kriminálně potrestány. Lidé, kteří úmyslně lžou, by měli jít do vězení."

Taková rétorika jasně vymezuje spektrum viny a zajišťuje, že úřady zůstanou mimo toto spektrum podle vzorce "prezident je nad odpovědností". Vedení v Kremlu je prezentováno jako oběť. Tento argument rovněž přispívá k solidaritě úřadů a cílových skupin. Tito i další byli podvedeni stejnými "úředníky".

Třetí skupinou pachatelů jsou "ti, kteří šíří paniku". V této souvislosti sám Vladimir Solovjov vyzval k nutnosti zavedení vojenské cenzury. Strategie krizové komunikace tak nejen poukazuje na pachatele, ale také jasně vymezuje hranice oprávněné kritiky v rámci přiznání případné chyby. Ti, kdo zpochybňují oficiální verzi připisování viny, se automaticky stávají další kategorií viníků, kteří by také měli být vystaveni represivním opatřením.

Zvláštní pozornost si zaslouží využití historických paralel jako prvku krizové komunikace. Například řada účastníků talk show a telegramových kanálů poukazovala na paralely mezi ústupem z Chersonu a situací v řadách sovětské armády v roce 1942. Autoři historických srovnání došli k závěru, že pouze "tvrdá a krutá rozhodnutí Stalinova velení v roce 1942 obrátila vývoj války v náš prospěch". Tato paralela tedy na jedné straně vyvádí prvního člověka ze spektra odpovědnosti a na straně druhé naznačuje, že řešením krize by měla být "železná ruka" vůdce.

Kromě toho se krizová komunikace snaží kontrolovat frustraci spojenou s krizí a přímou protestní agresi vůči objektům spojeným s menším politickým rizikem. Například protesty manželek mobilizovaných se ve většině případů netýkaly samotného faktu mobilizace, ale nedostatku vybavení. V tomto případě byly předmětem protestu vojenské komisařství nebo konkrétní vojenské jednotky. Protestní energie byla nasměrována do kanálu, který byl pro úřady bezpečný.

Krizová komunikace spojená s ústupem z Chersonu plynule přešla do hlavního proudu propagandy a vrátila se k nutnosti pokračovat ve "zvláštní vojenské operaci". Ústup z Chersonu se pro mnohé Rusy stal krizí smyslu války. Tento význam se musel vrátit. Rétorika zdůrazňovala existenciální roli konfliktu a poukazovala na to, že Západ má "historickou šanci dorazit Rusko" a "my nemáme na výběr, protože musíme vyhrát". Krize byla také použita jako indikátor toho, že "je třeba se připravit na dlouhou válku", tedy přesvědčit cílové publikum, že musí být připraveno v budoucnu zaplatit ještě vyšší cenu.

V rámci krizové komunikace tak může být propaganda účinná pouze zvýšením sázek. Tento způsob integrace krizové komunikace a propagandy vede ke zrodu nového žánru – krizové propagandy, jejímž smyslem je dostat se z krize nejen ochranou vedení země před kritikou, ale i budováním nové legitimity pro pokračování války.

Rizika krizové propagandy

Dějiny Ruska od nástupu Vladimira Putina k moci lze vidět prostřednictvím pokusů o krizové řízení. Od tragédie na ponorce Kursk se Kreml snaží krizi zvládat především sankcemi vůči novinářům a zvýšenou regulací médií. Současná krize nastala v situaci, kdy jsou všechna média v zemi pod kontrolou a nové zákony dávají plnou volnost použít represi proti těm, kdo jdou proti narativům Kremlu.

To mělo usnadnit informační řízení krize. Právě tato totální kontrola však vedla k tomu, že předkrizový informační obraz byl zcela podřízen logice propagandy, která narušovala zpětnovazební mechanismy, zesilovala účinek nastupující krize a komplikovala úkoly, které před krizovými komunikátory stály. Růst kontroly nad médii ve skutečnosti vede ke zvýšení rizik spojených s důsledky krizí.

Krizová komunikace v tomto případě provádí vynucenou korekci, ale jelikož funguje ve stávající logice válečného krytí, jejím hlavním úkolem je vytvořit informační pole pro novou vlnu propagandy. Propagandista se tak promění v bájnou bytost Urobora – hada, který požírá sám sebe. Je zároveň tvůrcem i konzumentem nové informační reality, která se uzavírá do izolovaného systému. S každou krizí se ocas hada noří hlouběji do jeho tlamy a blíží se k bodu úplného sebepohlcení.

