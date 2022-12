Německo: Scholz lpí na svém posledním argumentu proti tankům pro Ukrajinu

19. 12. 2022

Sedm měsíců po ruské invazi na Ukrajinu získala ministryně obrany Christine Lambrechtová první dojem o tom, co se dělo během války. Při své návštěvě Oděsy na začátku října si mohla na vlastní kůži vyzkoušet bezbrannost Ukrajiny. Politička SPD musela na 45 minut do bunkru, protože Rusko bombardovalo město u Černého moře.

Aby se Ukrajina účinněji ubránila Moskvě, dlouhodobě požaduje od Západu účinné zbraně. Na prvním místě seznamu přání jsou moderní tanky a bojová vozidla pěchoty, především z Německa. V rozhovoru "Tagesthemen" toho říjnového večera to však Lambrechtová znovu odmítla.

Místo toho Kyjiv dostává tanky sovětské konstrukce ze zemí východní Evropy, se kterými si Berlín vyměňuje vybavení. Argument ve prospěch tohoto přístupu byla použita také proti dodávce tanků Leopard nebo Marder: Sovětská technika "může být použita k okamžitému boji, protože ukrajinští vojáci ji znají," řekla ministryně.

Odůvodnění, které Berlín aktivně zastává, je součástí balíku argumentů, kterými kancléř Olaf Scholz (SPD) ospravedlňuje svou blokádu dodávek tanků. I s žádostmi Ukrajiny o další těžké zbraně kancléř nadále zachází stejně.

Jen pár dní po začátku války německé zbrojařské firmy signalizovaly kancléřství, že by mohly dodat tanky na Ukrajinu. Scholz se ale bránil – zpočátku bezdůvodně. V dubnu si Ukrajina vyžádala nabídky od firem, aby si tyto zbraně koupila sama. Odpovídající exportní žádosti rychle skončily u příslušné Spolkové bezpečnostní rady. Scholz předsedá tajnému výboru.

Kancléř však nechal na stole žádosti o 100 bojových vozidel pěchoty Marder a 88 tanků Leopard 1, které má Rheinmetall na skladě. Scholz také ignoroval žádost o nákup stovky zcela nových, nejmodernějších tanků Leopard 2. Argument zní, že Německo by do toho nemělo jít samo, pokud jde o dodávky těžkých zbraní, ty by údajně ohrozily bezpečnost NATO a ukrajinští vojáci je stejně neumí používat.

Lambrechtová návrh okamžitě odmítla

Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov to chtěl během setkání s Lambrechtovou v Oděse objasnit. Podle informací WELTu předložil svému německému protějšku odpovídající návrh: Dokud Berlín neučiní politické rozhodnutí dodat tanky, můžete na zařízení začít cvičit ukrajinské vojáky.

Pokud by bylo rozhodnuto o jeho dodání v pozdějším termínu, Ukrajinci by mohli zařízení okamžitě používat. Lambrechtová podle informací tento návrh také okamžitě odmítla. Ministerstvo obrany na žádost uvedlo, že "nebyly poskytnuty žádné informace o interních rozhovorech".

Odmítnutí návrhu umožňuje spolkové vládě zachovat poslední zbývající argument proti zásobování tanky. Protože všechny ostatní byly nyní vyvráceny. Hlavním argumentem kancléře je, že Německo nemůže dodat tanky, protože chce jednat pouze "v úzké konzultaci se spojenci", jak Scholz zopakoval v nedávném rozhovoru pro mediální skupinu Funke. V jednoduché řeči to znamená: Dokud USA a další nedodají tanky západního typu, nebude tak činit ani Německo.

Americká vláda však tento argument rozmetala už v září. "Rozhodnutí o typu pomoci je v konečném důsledku na každé zemi samotné," tweetovalo americké velvyslanectví v Berlíně s nezvyklou jasností. Asi o měsíc později to kancléřství potvrdil poradce pro národní bezpečnost Joea Bidena Jake Sullivan. Jak informoval FAZ, řekl kancléřovu zahraničněpolitickému poradci, že by bylo "v pořádku", kdyby Německo dodalo tanky samo.

Třetí argument německé vlády proti dodávkám tanků již byl vyvrácen. Kancelář kancléře pravidelně uváděla, že nemůže Ukrajině dodávat zbraně z vlastních zásob, protože jsou potřeba k obraně území NATO.

Jenže na jedné straně stojí tanky Leopard 1 a bojová vozidla pěchoty Marder vyřazené na dvorcích průmyslu a na druhé straně generální tajemník NATO Jens Stoltenberg tomuto upřednostňování odporoval. V září upřesnil, že nevidí žádný rozdíl mezi Ukrajinou a spojeneckými zeměmi. Nicméně Scholz nadále používá všechny tři argumenty, aby ospravedlnil své odmítnutí dodávek tanků. V Kyjivě to způsobuje nedostatek porozumění. "Neexistuje žádný racionální důvod, proč by to Ukrajina nyní neměla dostat," řekl Volodymyr Zelenskij ve čtvrtek na summitu EU, s nímž byl spojen prostřednictvím videa.

"Žádám tě, abys ukázal vedení. Kdokoli jako první dodá moderní tanky, otevírá možnost zásobování z celého světa a bude vzpomínán jako jeden z největších obránců svobody naší doby."

Opoziční lídr Friedrich Merz (CDU) už dříve kancléřovu blokádu ostře kritizoval. "Čím více budeme pomáhat, tím rychleji tato válka skončí," řekl ve středu v Bundestagu. Scholz se schovává za partnery v NATO, ale tento argument je zavádějící. "Je to hlavně na vás," řekl Merz kancléři.

Scholz je tvrdohlavý nejen při dodávkách tanků, spolková vláda také omezila rozsah dodávek dalších těžkých zbraní. Když ukrajinský velvyslanec Oleksij Makejev minulý týden v rozhovoru pro WELT AM SONNTAG oznámil, že obdržel závazky na další zbraně, vládní mluvčí přispěchal s vysvětlením, že neexistují "žádné kvalitativní inovace", ale pouze další dodávky "spolu s tím, co Německo dodalo od začátku války".

Co to v praxi znamená, ukazuje pohled na seznam dodaných zbraní zveřejněný spolkovou vládou. V souladu s tím Německo naposledy dodalo Ukrajině významné těžké zbraně v polovině října, čtyři samohybné houfnice a dva vícenásobné raketomety Mars.

Termín dodání houfnic: 2025

Kromě tanků a protiletadlových zbraní jsou to dva druhy zbraní, které Kyjiv od té doby žádá. WELT se to dozvěděl z ukrajinských vládních kruhů. "V každém rozhovoru vyjadřujeme své požadavky a pojmenováváme požadované zbraně," uvedlo. Mluvčí vlády se na dotaz odmítla vyjádřit.

Seznam slíbených zbraní ukazuje, že do dnešního dne nepřišla žádná reakce. Za poslední týden nebyla do seznamu přidána žádná nová zařízení. 18 kolových houfnic RCH155, které byly přidány na začátku prosince, mají datum dodání v roce 2025 – a u sedmi nově přislíbených protiletadlových systémů Gepard je datum dodání zcela nejasné.

Zdroj v němčině: ZDE

