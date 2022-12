Z moskevských knihoven odstraňují knihy slavných autorů

21. 12. 2022

čas čtení 2 minuty

Jedním z nejznepokojivějších obrázků z nacistického Německa jsou davy, které házejí knihy Židů a dalších autorů, které Hitler neschválil, do ohně, aby je nikdo nemohl číst. Nyní se zdá, že Putinův režim sleduje stejný cíl, ale tišším způsobem, aby to nevyvolalo mezinárodní pobouření, upozorňuje Sergej Lebeděnko.

Koncem minulého týdne úřady rozeslaly moskevským knihovníkům seznam knih s pokynem, aby byly vybrané tituly odstraněny z regálů, znepřístupněny a poté neskladovány, ale odeslány ke spálení.

Lebeděnko přikládá fotografii seznamu a upozorňuje, že mezi knihami, které mají být zpracovány tímto způsobem, jsou díla Vasilije Rozanova, Eduarda Limonova a dokonce i velkého sovětského sexuologa Igora Kona. Ti všichni psali o homosexualitě a proto musejí být vyřazeni kvůli nejnovějšímu ruskému zákonu proti LGBT.

Nikdo tyhle knihy jen tak neschová do skladu. Jejich vydávání čtenářům bude zablokováno elektronickým systémem. Ještě horší je, že knihy na seznamu, které mají být spáleny, čeká osud definitivnější než umístění do speciálních zařízení (specchran), jak to dříve učinily sovětské úřady.

Konečné rozhodnutí přijali ředitelé knihoven, ale budou muset poskytnout dokumentaci, že knihy poslali k likvidaci, což naznačuje, že skutečný příkaz přišel seshora. Jediná naděje spočívá ve svědomí a odvaze knihovníků skrytě vzdorovat.

Bohužel systém již funguje: Jedna kniha, kterou se Lebeděnko pokusil prověřit a která byla minulý týden k dispozici ve 34 moskevských knihovnách, nebyla nalezena v žádné z nich. Zákaz knih o gayích ale pravděpodobně není konec a bude rozšířen na další knihy, které úřady považují za nežádoucí.

Ruští představitelé a prokremelští komentátoři, jako je Sergej Markov, hlučně popírají, že takový seznam existuje, ale neudělají nic, co by vážně zpochybnilo seznam a další informace o zakázané a ničené literatuře.

Zdroj v ruštině: ZDE

