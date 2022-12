Ještě jeden důvod, proč potřebujeme normálního prezidenta

21. 12. 2022 / Karel Dolejší

Náhrada beznadějně zastaralých a nešťastně modernizovaných tanků sovětského modelu T-72M4CZ ovšem nemusela přijít takto pozdě, ani vypadat takto uboze. Bylo ji možno řádně naplánovat a podle potřeby rozfázovat. Jenže k tomu nedošlo.



Již v létě 2016 se armáda zajímala o 54 španělských Leopardů. Následně se prostředky na nákup těchto strojů objevily v požadavcích ministerstva obrany.

Leč bylo to marný, bylo to marný, bylo to marný. Prezidentovi, který věří, že jeho nesmírná moudrost je nad možnosti chápání 95 % obyvatel, se totiž udělal názor, který neváhal arogantně a pohrdavě veřejně prezentovat na Dnech NATO, třebaže mu do věci z titulu jeho funkce absolutně nic není - a sám vojenství reálně rozumí zhruba stejně, jako skutečnému významu a výslovnosti anglického výrazu "pussy".

"Zdá se, že nová generace zbraní bude určitě zahrnovat mimo jiné i ty bezpilotní letouny. Zatímco pokud jde o tanky, tak s těmi se proti teroristům z Islámského státu dá bojovat dost těžko," předvedl Zeman ‚názor‘ několik měsíců po ruské anexi Krymu, která do Evropy vrátila přízrak války. A u toho zůstalo, i když se dva roky poté o nákupu tanků reálně uvažovalo. Následoval jen další Zemanův výsměch ‚naivním‘ vojákům, kteří prý na rozdíl od hradního génia nepochopili, že tanky nepotřebují. Prezident rozhodl, že armáda už nadále neslouží k obraně státního území a spojenců, ale má být jen nástrojem nahánění islamistů na druhém konci zeměkoule.

Ať je tomu na moderním bojišti s bezpilotními letouny jakkoliv, rozhodně nikdy nepředstavovaly nějakou náhradu tanků plnících úplně jiné úkoly.

Z výše uvedených důvodů k náhradě nepovedeného a dávno přesluhujícího tanku sovětské konstrukce dochází až o dalších šest let později, a to v zásadě u jediné tankové roty - protože více tanků není k dispozici.

Všechny armády NATO letos náhle zjistily, že mají nedostatek nejen munice, ale také moderní výzbroje, kterou potřebují k odstrašování Ruska od útoku na východní křídlo aliance. Některé ovšem svou výzbroj modernizovaly přinejmenším zčásti, kdežto jiné vůbec ne. Výroba evropských tanků typů Challenger 2, Leclerc nebo Ariete už před mnoha lety skončila, nezávazně se již delší čas hovoří o možnosti obnovení výroby německého Leopardu 2, avšak prozatím bez praktického výsledku.





Polská armáda v minulých letech skoupila řadu starších německých tanků a postupně je modernizuje na vlastní verzi Leopard 2PL (na snímku). Tento zdroj však v podstatě již vyschl, takže Varšava vedle toho nakupuje z amerických přebytků ještě tanky Abrams a v Jižní Koreji si objednala typ K2 Black Panther.

Ukrajinský vrchní velitel Valerij Zalužnyj před pár dny vyslovil požadavek na dodávku 300 tanků, které by měly pomoci napřesrok zastavit novou ruskou ofenzívu. Situace je tak obtížná, že na Ukrajinu míří nejen letité české T-72M1 původně modernizované pro Maroko, ale dokonce i slovinské M-55S, což je modernizace tanku T-55 vyráběného od roku 1958. Kyjiv je také ochoten ze skladů firmy Rheinmetall odkoupit tanky Leopard 1, vrstevníky sovětských T-55. Pokud jste zbrojař a máte na skladě tank, v zásadě jakýkoliv, můžete si být jisti, že vám kupci utrhnou ruce.

Jinými slovy dnes, osm let po ‚geniálním‘ žvástání Zemana ohledně nepotřebnosti tanků, vznikla v Evropě nesmírná poptávka, nicméně žádné zde vyrobené stroje nejsou k mání. A pokud se obrněnce vůbec podaří sehnat, od masivního převisu poptávky se samozřejmě bude odvíjet kupní cena.

Na této kauze lze zhruba tak po sto osmdesáté sedmé ilustrovat děsivou destruktivní sílu sebevědomého ignorantství hradního žvanila, jakož i naprostou nevhodnost překračování ústavně daných prezidentských pravomocí.

Když vojáci za prezidentem přijdou, aby podepsal ten či onen jejich požadavek, není věcí normalizačního inženýra ekonomie, ale ani nikoho jiného v budoucnu na jeho místě, aby tyto požadavky zpochybňoval nebo odmítal. Ke kontrole armády, potažmo ministerstva obrany, slouží parlamentní orgány k tomu určené - nikoliv hradní kancelář svévolně obsazená prezidentovými kamarády.

Stejně jako obstrukce ve věci BIS, dezinformační aktivity ve věci Vrbětic, příšerná volba probabišovského guvernéra ČNB nebo plány jmenovat příštího předsedu ústavního soudu předem, také názor, který se Milošovi udělal na otázku nákupu tanků, v důsledku vážně poškodil zájmy České republiky - a zpožděná náprava si po jeho odchodu vyžádá značné množství času, úsilí i finančních prostředků, které mohly být lépe vynaloženy jinde.

Určitě to nejsou tanky, co je tu beznadějně zastaralého.

Česká republika opravdu zoufale nepotřebuje hloupého a nekompetentního aktivistického prezidenta, který dokonale ovládá pouze umění oblbnout voliče, ale jinak si plete státnické projevy s festivalem hospodských keců o tom, co ho napadlo, když měl tuhle čtyři promile.

Potřebuje naopak hlavu státu, která perfektně rozumí tomu, jaké jsou ústavou dané kompetence prezidentského úřadu - také ve věci národní obrany. Takovou hlavu státu, která daná úzkostlivě pravidla dodržuje, místo aby si je účelově přizpůsobovala.

Bohužel se novináři také letos ptají prezidentských kandidátů na všechno možné i nemožné, ale jen výjimečně na podstatné věci. Pomáhají tak během volební kampaně živit lidovou iluzi, že víceméně ceremoniální prezident v parlamentní republice má do funkce promítat své osobní názory, že je tu od toho, aby někoho zachraňoval, že provozuje nějakou vlastní ekonomickou agendu, že je jeho úkolem nastolit sociální smír, atd.

Nikoliv. Potřebujeme nudného prezidenta podporujícího politiku vlády, který nás nebude překvapovat originálními názory na katastrofální megalomanské ekonomické projekty, jež považuje za svůj politický odkaz, ani se nebude v prošpiclovaných diktaturách učit "stabilizovat společnost".

Potřebujeme prezidenta, který už nebude posílen slivovicí a vlastním velikášstvím vyvádět do nebe volající hovadiny.

A kromě jiného nechá konečně ministerstvo obrany a armádu, aby si bez dalších obstrukcí samy někde sehnaly přinejmenším ještě jednou tolik tanků západního původu, než kolik jich obdrží z Německa.

