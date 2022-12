Pozadí energetické krize způsobené válkou na Ukrajině: Nové solární instalace v Evropě v roce 2022 vzrostly o 50%

22. 12. 2022

Think-tank SolarPower Europe dospěl k závěru, že v roce 2022 vzrostl počet nových instalací solární energie v Evropě téměř o 50%, což bylo částečně způsobeno prudkým nárůstem cen fosilního plynu způsobeným ruskou válkou na Ukrajině. V roce 2021 bylo v Evropě instalováno 28,1 gigawattů solární energie. V roce 2022 Evropa instalovala 41,4 gigawattů nové solární energie. Celkově celkový instalovaný solární výkon v Evropské unii vzrostl o čtvrtinu, ze 168 gigawattů v roce 2021 na současných 209 gigawattů. A to je teprve začátek, píše Juan Cole.

Evropa musí v roce 2023 provést další 50% nárůst nových instalací, aby kompenzovala výpadek dováženého fosilního plynu. Dobrou zprávou je, že společnost SolarPower Europe se domnívá, že tento výkon je zcela proveditelný; Evropa by mohla v příštím roce v nejlepším případě uvést do provozu 67 GW nových solárních zařízení.

Nejvíce nových solárních elektráren přibylo v Německu, a to přibližně 8 gigawattů. Němci jsou také lídry v kombinaci solárních panelů s domácími bateriemi, které mohou ukládat energii slunečního světla během dne, aby ji bylo možné čerpat v noci. V Evropě je instalováno neuvěřitelných 9 gigawattů domácích baterií, které napájejí jeden milion domácností.

Politický ředitel společnosti SolarPower Europe Dries Acke řekl, že je nejvyšší čas brát solární energii vážně. To znamená, že je třeba se postavit čelem k překážkám. Potřebujeme více zaměstnanců v tomto odvětví a stabilní regulaci trhu s elektřinou. Evropa poháněná solární energií může být založena pouze na hladších administrativních procesech, rychlejším připojení k síti a odolných dodavatelských řetězcích.

Dobrou zprávou pro toto odvětví je, že Evropská unie zjednodušuje povolování solárních zařízení a trvá na tom, aby tento proces netrval déle než tři měsíce. Tento krok přichází v reakci na vysoké ceny fosilních paliv způsobené válkou na Ukrajině.

Evropa také podpoří nový průmysl solárních panelů na kontinentu. V současné době se 80% fotovoltaických panelů vyrábí v Číně, ale Evropa cítí potřebu vlastní výroby. Evropané doufají, že do roku 2025 budou moci vyrábět solární panely o výkonu 30 GW.



Spojené státy měly ke konci třetího čtvrtletí letošního roku pouze 135,7 gigawattů instalovaného výkonu solárních panelů, ačkoli se očekává, že v příštím desetiletí bude toto odvětví díky Bidenovu zákonu o snížení inflace nadmíru aktivní. V roce 2022 USA uvedly do provozu pouze solární zařízení o výkonu 15 gigawattů, částečně kvůli omezení dodávek. USA v solárních instalacích silně zaostávají za Evropou a Čínou z velké části proto, že lobby velkých fosilních společností je v této zemi tak silná a že americká politika je zkorumpovanější než například v Německu. Mnohé z toho, co američtí politici provádějí v oblasti získávání finančních prostředků, by v Evropě poslalo člověka do vězení.

