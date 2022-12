Společnosti Firefox a Tumblr se připojily k podpoře sociální sítě Mastodon

22. 12. 2022

Elon Musk přiznává, že zákaz odkazů na konkurenční sociální sítě byl chybou

Mastodon má nyní 2,5 milionu uživatelů



Chaotický podzim Elona Muska na Twitteru přinesl jednoho jasného vítěze: Mastodon, open-source sociální síť, se rozrostla na 2,5 milionu uživatelů - což vyvolalo snahu skupin, včetně tvůrců prohlížečů, zastánců kryptoměn a dalších sociálních sítí, získat na ní prostor.



Navzdory snaze generálního ředitele Twitteru znevažovat konkurenční platformu se Mastodon rozrostl o více než 800 %, jak uvedl jeho zakladatel a hlavní vývojář Eugen Rochko, který v úterý uvedl, že mezi říjnem a listopadem vyskočil "z přibližně 300 tisíc aktivních uživatelů měsíčně na 2,5 milionu, přičemž na něj přechází stále více novinářů, politických osobností, spisovatelů, herců a organizací".





O víkendu Musk krátce zakázal všechny odkazy na konkurenční službu a pozastavil účty uživatelům, kteří na Twitteru uvedli svá uživatelská jména Mastodon, ale nyní přiznal, že tento krok, který měl zabránit přechodu uživatelů Twitteru jinak, byl chybou. "Tohle byla chyba," řekl Musk v úterý večer v živém vysílání na Twitteru s bývalým stážistou a dodal: "Kurva, pište si Mastodon celý den, je mi to jedno. Jak to z evolučního hlediska dopadlo pro mastodonty?".



Zdá se, že Mozilla, vývojář populárního prohlížeče Firefox, s tímto názorem nesouhlasí a připojuje se ke spěchu při vytváření přítomnosti na platfromě Mastodon. V úterý oznámila, že začne provozovat "instanci" Mastodonu, jednoho z decentralizovaných serverů, na nichž sociální síť spočívá.



"Naším záměrem je přispět ke zdravému a udržitelnému růstu federativního sociálního prostoru, který nejen funguje, ale i prosperuje za vlastních podmínek, nezávisle na technologických firmách motivovaných ziskem a kontrolou," uvedl Steve Teixeira, produktový ředitel společnosti Mozilla, kterou vlastní nezisková nadace.



"Prožíváme důsledky dvaceti let centralizovaných, korporacemi ovládaných sociálních médií, kdy malý oligopol velkých technologických firem utahuje svou ruku nad veřejným prostorem," dodal. "V soukromých rukou je náš výběr omezen, toxicita je odměňována, vztek je nazýván angažovaností, důvěra veřejnosti je rozkládána a základní lidská slušnost je často až na druhém místě. Dostat se od internetu, který máme, k internetu, který chceme, bude těžký úkol."



Instance Mastodonu je podobná poskytovateli e-mailových služeb: všichni uživatelé se musí připojit k jedné instanci, ale jakmile se připojí, mohou komunikovat s uživateli ostatních. V současné době provozuje dvě nejpopulárnější instance společnost Rochko a mnoho menších instancí provozují amatérští uživatelé, ale neexistuje obdoba služby Gmail - velká společnost provozuje bezplatnou a populární instanci, která se stává výchozí pro tuto službu.



Mastodon je však kompatibilní i s širší škálou komunit pomocí technologie nazvané ActivityPub, která umožňuje službám jako sdílení fotografií, podcasting a sociální sítě vzájemně sdílet obsah.



Tumblr, který byl založen krátce po Twitteru a před prodejem vývojářům Wordpressu, společnosti Automattic, patřil společnostem Yahoo! a Verizon, začne podle zakladatele Matta Mullenwegga v blízké budoucnosti podporovat tuto technologii. Také Tumblr se nyní "potýká s vlnami uživatelů", ale co nejdříve přidá "podporu interoperability a ActivityPub".





Do Mastodonu také více přímo proudí firemní peníze. Pawoo.net, velkou instanci Mastodonu se sídlem v Japonsku a 800 000 uživateli, koupil kryptografický startup Social Coop, který provozuje "web3 sociální síť" založenou na kryptoměnách s názvem Mask a stojí za ním 50 milionů dolarů. Společnost již provozuje dvě další instance Mastodonu, Mastodon.cloud a mstdn.jp.







