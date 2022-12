Joe Biden a Zelenskij na tiskové konferenci v Bílém domě

22. 12. 2022

"Před ruskou invazí jsme Ukrajině věnovali obrovské množství bezpečnostní pomoci... Od invaze to je více než 20 miliard dolarů... Právě dnes jsem schválil 1,8 miliardy dolarů další pomoci Ukrajině," řekl Biden.



Dodal, že existují čtyři klíčové oblasti obrany, na které se USA zaměřují, včetně protivzdušné obrany, a dodal, že rakety Patriot jsou "tím nejlepším", včetně pokročilých dělostřeleckých systémů, které byly na Ukrajinu zaslány z desítek zemí, včetně tanků a obrněných vozidel, které USA a jejich partneři dodali na Ukrajinu, a také včetně několik set tisíc kusů munice.

"Stojím zde ve Spojených státech s prezidentem Bidenem na jednom pódiu, protože si ho vážím jako člověka, jako prezidenta... Pro mě je to historický okamžik," řekl Zelenskij.



"Může jít ještě dál" v tom, že potenciálně chce dokonce napadnout bývalé sovětské státy, řekl Zelenskij o Vladimiru Putinovi. "Musí se zajímat o pozornost od světa, protože není subjektem civilizovaných lidí," dodal prostřednictvím tlumočníka.





"Putin jde stále častěji po civilních cílech... Ten člověk je, no... prohraje... Selhal už v minulosti a je velmi důležité, aby on i všichni ostatní viděli, že prezident Zelenskij a já jsme... jednotní," řekl Biden.





"Budeme i nadále pomáhat Ukrajině uspět na bojišti... Nemyslím si, že bychom měli podceňovat dopad této války na Rusko a ztráty, které utrpělo," řekl Biden.



"Jenže mír je něco jiného. Pro mě jako prezidenta je spravedlivý mír neohrožování suverenity, svobody a územní celistvosti mé země, odplata za všechny škody způsobené ruskou agresí," odpověděl Zelenskij na otázku, jak si představuje mír pro Ukrajinu.



"Jako otec bych rád zdůraznil, kolik rodičů ztratilo své syny a dcery na frontě, tak co je pro ně spravedlivý mír?" dodal.



"Nikdy jsem neviděl, že by NATO a Evropská unie byly v nějaké otázce jednotnější, a nevidím žádné známky změny.... Všichni víme, co je v sázce, samotná myšlenka suverenity, Charta OSN. Putin si myslel, že oslabí NATO, místo toho ho posílil... Vytvořil jednotnější Evropu," řekl Biden.



"Mám velmi dobrý pocit ze solidarity na podporu Ukrajiny," dodal.



"Probírali jsme otázky odporu proti jakémukoli teroru ze strany Ruska, jejich ničení naší energetické infrastruktury, potřebujeme přežít letošní zimu... Je to pro nás klíčová humanitární otázka. Diskutujeme o sankcích a právním nátlaku na teroristickou zemi Rusko," řekl Zelenskij.



"Prezident Biden oznámil nový balík podpory obrany, asi 2 miliardy dolarů, a nejsilnějším prvkem tohoto balíčku jsou raketové systémy Patriot... něco, co výrazně posílí naši protivzdušnou obranu... vytvoří bezpečný vzdušný prostor pro Ukrajinu," řekl Zelenskij.



"Jsem vděčný prezidentu Bidenovi...[za] sjednocení partnerů na globálním jihu," řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij a dodal, že se těší na "dobrá" setkání s členy Kongresu za jejich podporu.



"Americký lid je s vámi na každém kroku... zůstaneme s vámi tak dlouho, jak bude třeba," řekl Biden a dodal: "Nepochybuji o tom, že udržíme plamen svobody jasný."



Biden dodal, že Rusko využívá krutou zimu proti ukrajinskému lidu a že USA a jejich spojenci pomáhají Ukrajině provést "kritické opravy" jejích energetických systémů.



Biden oznámil další balík pomoci ve výši 1,58 miliardy dolarů a uvedl, že nejnovější balík bude zahrnovat baterii raket Patriot.



"Nikdy nebudete stát sami," vzkazuje prezident Joe Biden ukrajinskému lidu ve svém projevu na společné tiskové konferenci se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským.



"Boj Ukrajiny je součástí něčeho mnohem většího," dodal.



OSN vyčlení dalších 20 milionů dolarů z Ukrajinského humanitárního fondu na podporu více než 300 organizací občanské společnosti a dobrovolnických skupin.



"Tyto skupiny byly vždy páteří humanitární pomoci na Ukrajině a ještě více od začátku války na konci února," uvedla Denise Brownová, humanitární koordinátorka OSN pro Ukrajinu.



"Jsou v první linii, riskují, aby zajistily, že lidé, jejichž životy byly rozvráceny několikaměsíční válkou, dostanou podporu pro své každodenní potřeby: vodu, potraviny, léky, přístřeší, když byly jejich domy poškozeny," dodala.



"Je mi ctí být po vašem boku v jednotné obraně proti tomu, co je brutální, krutá válka," řekl americký prezident Joe Biden ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému v Oválné pracovně před jejich bilaterálním setkáním.



Zelenskij dále předal Bidenovi medaili kapitána ukrajinského dělostřelectva na frontě v Bachmutu na Ukrajině.



"Nezasloužená, ale velmi ceněná," řekl Biden při přebírání medaile.

