Uprostřed exploze covidové pandemie přestává Čína zveřejňovat denní údaje o počtu nákaz

26. 12. 2022

čas čtení 2 minuty

Světu vážně hrozí vznik nových nebezpečných variant covidu, v důsledku obrovské exploze nákazy v Číně

Britská společnost Airfinity, která se zabývá zdravotnickými údaji, minulý týden odhadla, že v Číně dochází k více než milionu infekcí a 5 000 úmrtí denně.



Čínská Národní zdravotnická komise (NHC) přestala zveřejňovat denní údajeo nákazách covidem kvůli obavám o spolehlivost údajů poté, co došlo k explozi infekcí v důsledku náhlého uvolnění přísných omezení.

Čínská Národní zdravotnická komise (NHC) přestala zveřejňovat denní údajeo nákazách covidem kvůli obavám o spolehlivost údajů poté, co došlo k explozi infekcí v důsledku náhlého uvolnění přísných omezení.



"Příslušné informace o covidu bude zveřejňovat čínské Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí pro referenční účely a výzkum," uvedla komise v prohlášení, aniž by upřesnila důvody této změny nebo to, jak často bude čínské CDC aktualizovat nové informace o covidu.



Náhlé zastavení hlášení denních počtů nakažených a zemřelých přichází v souvislosti s rostoucími obavami z nedostatku životně důležitých informací, které jsou k dispozici od doby, kdy Peking provedl rozsáhlé změny své strategie vůči covidu a zrušil přísné lockdowny.



Navzdory rekordnímu nárůstu infekcí NHC nehlásilo žádné úmrtí na covid v celé zemi po čtyři po sobě jdoucí dny, než zveřejňování údajů zastavilo. Minulý týden Čína zúžila definici úmrtí na covid a započítává pouze úmrtí na zápal plic nebo selhání dýchání způsobené covidem.



Minulý týden Světová zdravotnická organizace (WHO) varovala, že Čína může mít problémy s evidencí infekcí způsobených covidem-19. WHO od doby, kdy Peking zmírnil svá omezení, neobdržela od Číny žádné údaje o nových hospitalizacích na covid. Nedostatečná transparentnost údajů ztěžuje sledování rozsahu této nejnovější epidemie covidu.



Oficiálně Čína za posledních čtrnáct dní oznámila méně než 10 úmrtí v souvislosti s covidem, ale nárůst poptávky po krematoriích byl interpretován jako důkaz, že skutečný počet úmrtí je mnohem vyšší.



Britská společnost Airfinity, která se zabývá zdravotnickými údaji, minulý týden odhadla, že v Číně dochází k více než milionu infekcí a 5 000 úmrtí denně.



V pátek místní zdravotnický úředník v Čching-tao oznámil, že město zaznamenává "490 000 až 530 000" nových případů Covid denně. Zprávu sdílelo několik dalších zpravodajských serverů, ale do sobotního rána byla upravena a údaje o případech byly odstraněny.



Podle státních médií je systém zdravotní péče v zemi pod obrovským tlakem, zaměstnanci jsou žádáni, aby pracovali, i když jsou nakažení, a vysloužilí zdravotníci ve venkovských komunitách jsou znovu najímáni, aby pomáhali v terénu.





Naléhavost situace posiluje blížící se lednový lunární nový rok, kdy po zemi cestuje na svátky obrovské množství lidí.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0