Británie: Nevolená Sunakova vláda hrozí zablokováním skotského transgenderového zákona

23. 12. 2022

čas čtení 5 minut

Foto: Skotská premiérka Nicola Sturgeonová mezi lidmi v parku (Foto Jan Čulík)



Londýnští ministři zvažují "jadernou variantu" poté, co skotští poslanci drtivou většinou podpořili návrh zákona o právech transsexuálů



Vláda Rishiho Sunaka hrozí, že zablokuje nový zákon, který by ze Skotska udělal první část Spojeného království, která by zavedla systém sebeidentifikace pro osoby, které chtějí změnit pohlaví.



Ve výrazné eskalaci, která přenáší napětí kolem práv transsexuálů do ústavní arény, dal Londýn najevo, že zváží "jadernou variantu" zablokování návrhu zákona, který musí být schválen králem. Zablokováno tohoto nového skotského zákona by rozzuřilo jeho stoupence i skotské nacionalisty.



Skotská premiérka a šéfka vládnoucí Skotské nacionální strany Nicola Sturgeonová označila Sunaka a jeho kabinet za "popírače demokracie" poté, co anglický Nejvyšší soud v říjnu rozhodl, že Edinburk nemůže legálně uspořádat další referendum o nezávislosti bez souhlasu Westminsteru. Toto rozhodnutí vedlo v posledním měsíci k nárůstu volební podpory Skotů pro nezávislost Skotska.







Skotská vláda přivítala to, co nazvala "historickým dnem pro rovnost", po čtvrtečním odpoledním hlasování, v němž poslanci skotského parlamentu v Edinburku většinově podpořili plány na snazší a méně invazivní legální změnu pohlaví pro jednotlivce a rozšíření zjednodušeného systému pro získání osvědčení o uznání pohlaví (GRC) na 16 a 17leté.





Zastánci práv žen a dívek se obávají, že by se muži mohli lehce prohlásit za ženy a pak terorizovat ženy v prostorách vyhrazených pro ženy. Skotská vláda argumentuje, že toto nebezpečí je v zákoně ošetřeno.



"V příštích týdnech se budeme touto otázkou, jakož i důsledky pro zákon o rovnosti z roku 2010 a další legislativu platnou v celém Spojeném království, podrobně zabývat - v případě potřeby až do vydání příkazu podle § 35, kterým se zastaví schvalování návrhu tohoto zákona."





Zatímco uznávání pohlaví je decentralizovanou záležitostí, legislativa v oblasti rovnosti pohlaví - na niž bude nový zákon reagovat - je vyhrazena Londýnu.









Podrobnosti v angličtině ZDE



Bezprostředně po hlasování v poměru 86:39, které následovalo po třech dnech intenzivní a místy emotivní debaty v e skotském parlamentě, však londýnský konzervativní "ministr pro Skotsko" Alister Jack prohlásil: "Sdílíme obavy, které má mnoho lidí ohledně některých aspektů tohoto návrhu zákona, a zejména otázky bezpečnosti žen a dětí.Anglická ministryně pro ženy a rovnost Kemi Badenochová, která se v pondělí setkala se svým skotským vládním protějškem Shonou Robisonovou, aby o návrhu zákona diskutovala, po hlasování uvedla, že skotská vláda "se nezabývala všemi důsledky svého návrhu zákona - zejména na život žen a dívek".Jackův zásah následuje po informacích britské vlády před hlasováním, že nový zákon způsobí "právní chaos" a povede k "genderové turistice" z Anglie do Skotska.Článek 35 skotského zákona umožňuje anglickému ministru pro Skotsko vydat příkaz, kterým zakáže edinburskému parlamentu předložit návrh zákona ke královskému souhlasu, pokud má oprávněné důvody se domnívat, že by to mělo nepříznivý vliv na fungování zákona, jak se vztahuje na záležitosti, o nichž má právo rozhodovat jen Londýn.Je téměř jisté, že takový krok by skotská vláda napadla, a to buď soudním přezkumem, nebo přímým podáním k nejvyššímu soudu, což by vedlo k druhé právní bitvě mezi oběma vládami v posledních měsících.Mluvčí skotské vlády uvedl: "Přijatý návrh zákona je v rámci legislativních pravomocí a byl podpořen drtivou většinou hlasů, přičemž jej podpořily všechny strany. Proti jakémukoliv pokusu vlády Spojeného království podkopat demokratickou vůli skotského parlamentu bude skotská vláda důrazně bojovat."Právníci londýnské vlády budou dále studovat důsledky návrhu skotského zákona, než bude rozhodnuto o dalším postupu, přičemž Jackova hrozba zablokování královského souhlasu není považována za nevyhnutelnou, ale velmi pravděpodobnou."je to jaderná varianta, chcete-li," řekl jeden zdroj z britské vlády. "Ideální by samozřejmě bylo, kdybychom mohli skotskou vládu upozornit na všechny ústavní problémy, které návrh zákona ve své současné podobě vytváří, a ona by ho mohla pozměnit ještě před jeho úplným přijetím. Ale velmi vážně zvažujeme všechny možnosti."Bezprostředně po hlasování vyzval mluvčí Komise pro rovnost a lidská práva vládu Spojeného království, aby poskytla jasno v otázce, zda budou skotské dokumenty o změně pohlaví uznány ve zbytku Spojeného království.