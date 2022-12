Propagandistka ruské televize Simonjanová: Nám je líto, že musíme bombardovat Ukrajinu. Může za to Zelenskij

27. 12. 2022

čas čtení < 1 minuta

"Chci, aby lidé na Ukrajině věděli, že já, která znám mnoho lidí, mimo jiné i Vladimíra Putina, vím, že oni nejsou šťastní z toho, co se teď děje na Ukrajině. Neznám jediného člověka, kterému by se líbilo, že je Kyjev bombardován a že jsou děti bez světla. Ty bestie, které vás zneužívají v této zástupné válce, vaše bestie, váš pseudoprezident Zelenskij, ty nás donutily a stále nás nutí to dělat! Věřte mi, my jsme to nechtěli. A nechceme to ani teď. Rozumíte? Nám se to nelíbí. Jsme z toho smutní. Rozumíte?"





"We don't like bombing Ukraine. We are not happy about it. It makes us sad, including Putin" - Simonyan pic.twitter.com/XJGYb312EW — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 26, 2022

0