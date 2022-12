Putin vyhrožuje, že americké systémy Patriot na Ukrajině zničí

23. 12. 2022

Podle Putina jsou systémy Patriot "zastaralé". Tvrdí, že pro dosažení míru bude muset Kyjiv Rusku odstoupit území





Kreml tvrdí, že americké dodávky raket Patriot na Ukrajinu, dohodnuté během cesty Volodymyra Zelenského do Washingtonu, Rusku nezabrání v dosažení jeho vojenských cílů na Ukrajině.



Putin tvrdí, že jde o zastaralou zbraň, a prohlásil, že ruské raketové systémy budou schopny Patrioty sestřelit.



Dodal, že "všechny ozbrojené konflikty končí jednáním" - čímž naznačil, že Ukrajina bude nakonec nucena postoupit území výměnou za mír. "Čím dříve to bude Kyjivu jasné, tím lépe," řekl.

Putinův mluvčí Dmitrij Peskov v telefonátu s novináři uvedl, že ze středečního setkání Zelenského s americkým prezidentem Joem Bidenem nevyplývají žádné známky toho, že by Ukrajina byla připravena k rozhovorům.



Peskov naznačil, že USA vedou s Ruskem zástupnou válku a jsou odhodlány pokračovat "do posledního Ukrajince".



Ukrajinský prezident během své první zahraniční cesty od zahájení invaze v únoru vystoupil se vzdorovitým projevem na společném zasedání amerického Kongresu. Řekl, že jeho země se nikdy nevzdá ruské agresi a že pokračující podpora Bílého domu je klíčem ke konečnému vítězství.



Zelenskij sklidil několikanásobné ovace ve stoje, když zdůraznil, že výsledek války určí budoucí uspořádání světa. "Určí, zda bude demokracie - pro Ukrajince a pro Američany - pro všechny," řekl. Předpověděl, že rok 2023 bude "bodem obratu" v boji Ukrajiny za osvobození jejího území.



Biden oznámil novou vojenskou pomoc Kyjevu ve výši 1,85 miliardy dolarů, včetně dodávky baterií raketových systémů Patriot. Zelenskij uvedl, že to výrazně posílí ukrajinský štít protivzdušné obrany a zabrání Rusku zasáhnout kritickou infrastrukturu - "naše města, naši energetiku".



Úspěch Zelenského cesty do USA představuje pro Putina strategické dilema. Američany vedená protikremelská koalice se v rozporu s očekáváním Moskvy drží i po více než 10 měsících války. Poslední kolo americké bezpečnostní pomoci ztíží Rusku postup na jaře, a to i přes příliv čerstvých vojáků po mobilizaci.



Ve čtvrtek ruský ministr obrany Sergej Šojgu podle státní mediální agentury RIA Novosti provedl inspekci frontových pozic na okupované Ukrajině. Na videozáznamu bylo vidět, jak projíždí v konvoji obrněných vozidel s označením Z, prohlíží si kasárna a hovoří s vojáky.



Šojgu vojákům poblahopřál a řekl: "Všechno bude v pořádku." Nic nenasvědčovalo tomu, že by záběry byly natočeny na Ukrajině, v pozadí byla pouze blátivá pole. Nezdálo se, že by se Šojgu nacházel poblíž východního města Bachmut, které Zelenskij v úterý navštívil a které bylo dějištěm urputných bojů.



Schopnost Ukrajiny podnikat útoky na důležité ruské cíle se ukázala ve středu, kdy byl vážně zraněn jeden z Putinových blízkých politických spojenců. Dmitrij Rogozin, bývalý ruský vicepremiér a jestřábí velvyslanec při NATO, byl zraněn při návštěvě okupovaného města Doněck.



Ruská média uvedla, že seděl v restauraci Šeš-Beš v Leninské čtvrti, když byla ostřelována. Byl převezen zpět do Ruska a spolu s dalšími dvěma zraněnými převezen do nemocnice v Rostově na Donu, uvedl jeho asistent. Čekala ho prý operace.



V Kyjevě generální štáb prohlásil, že Moskva od konce února přišla o 100 400 vojáků a také o více než 3 000 tanků, téměř 6 000 bojových vozidel a 283 letadel. Tyto údaje je obtížné nezávisle ověřit. Není však pochyb o tom, že počet ruských obětí je vysoký.



Zelenskij se mezitím ve čtvrtek vrátil na Ukrajinu americkým vládním letadlem Boeing. Na jeho ochranu při cestě do USA a zpět byla přijata důkladná bezpečnostní opatření. Nad západním vzdušným prostorem ho doprovázely německé špionážní letouny a stíhačka F-15 amerického letectva a do východního Polska dorazil vlakem.



Ve videozprávě Zelenskij uvedl, že se domů vrací s "dobrými výsledky". Dodal: "Přinášíme na Ukrajinu, do Donbasu, na Bachmut a na jih rozhodnutí, na která naše obranné síly čekaly."



Návštěva ukrajinského prezidenta trvala necelých 12 hodin. Jednal s Bidenem a jeho nejvyššími poradci pro národní bezpečnost, zúčastnil se společné tiskové konference ve slavnostně vyzdobeném Východním sále Bílého domu a na Kapitolu se setkal se zákonodárci včetně odcházející předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové.



I přes celkový úspěch návštěvy Zelenskij nedostal vše, co chtěl. Kongres se kvůli sporu o imigrační politiku nedokázal dohodnout na rozsáhlém návrhu zákona o výdajích, který zahrnoval dodatečné finanční prostředky pro Ukrajinu ve výši téměř 50 miliard dolarů. A moderátor stanice Fox News Tucker Carlson kritizoval Zelenského za to, že si do Kongresu oblékl zelenou uniformu.



Mezi Bidenem a Zelenským panovala skutečná osobní chemie, ale také jemné neshody ohledně budoucích dodávek zbraní. Ukrajinský prezident ve svém projevu řekl, že by v našich vztazích neměla být "žádná tabu". Uvedl, že Kyjiv neočekává účast amerických vojáků ve válce: "Ukrajinští vojáci mohou sami dokonale obsluhovat americké tanky a letadla".



Bidenova administrativa zatím neposkytla dělostřelecké rakety delšího doletu, tanky a stíhačky, které by Ukrajině umožnily zasáhnout cíle hluboko uvnitř Ruska. Bílý dům se obává, že tyto moderní zbraně by mohly situaci vyhrotit a přiblížit USA k přímému konfliktu s Moskvou. Kyjiv s tím nesouhlasí.



Existují také nevyřešené otázky ohledně toho, co může představovat ukrajinské vítězství. Zelenskij ve středu uvedl, že s americkým prezidentem projednal desetibodový "mírový vzorec", který vyzývá Rusko, aby opustilo celé ukrajinské území, a požaduje od Moskvy reparace, jakož i soudní proces s Putinem a jeho generály ve stylu Norimberku.



Washington dal jasně najevo, že je na Kyjevě, aby rozhodl, co vítězství znamená. Zatím výslovně nepodpořil Zelenského slib, že znovu získá Krymský poloostrov, který Rusko anektovalo v roce 2014.







Zdroj v angličtině ZDE

