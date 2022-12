Desítky íránských demonstrantů čelí obvinění, za které hrozí trest smrti

28. 12. 2022

čas čtení 3 minuty



Nejméně 100 zadrženým, které identifikovala organizace Iran Human Rights se sídlem v Oslu, hrozí trest smrti, z toho nejméně 11 již bylo odsouzeno k trestu smrti.



Skupina Iran Human Rights (IHR) se sídlem v Oslu uvedla, že nejméně 100 Íránců zatčených během více než 100 dní celonárodních protestů čelí obviněním, za něž hrozí trest smrti.



Protesty zachvátily Írán od září poté, co íránsko-kurdská žena Mahsa Aminiová zemřela ve vazbě poté, co byla zatčena v Teheránu za údajné porušení přísných pravidel oblékání pro ženy.



Ve zprávě zveřejněné v úterý IHR identifikovala 100 zadržených osob, kterým hrozí trest smrti, včetně nejméně 11 osob již odsouzených k trestu smrti. Pět zadržených na seznamu IHR jsou ženy.



Zpráva uvádí, že mnoho z nich má omezený přístup k právnímu zastoupení.



"Vydáním rozsudků smrti a popravou některých z nich chtějí [úřady] přimět lidi, aby se vrátili domů," uvedl ředitel IHR Mahmúd Amírí-Moghaddám.



"Má to určitý účinek ... [ale] to, co jsme obecně pozorovali, je větší hněv vůči úřadům. Jejich strategie šíření strachu prostřednictvím poprav selhala."



V aktualizovaném počtu mrtvých vydaném v úterý IHR uvedla, že od začátku demonstrací bylo zabito 476 protestujících. Nejvyšší íránský bezpečnostní orgán na začátku prosince uvedl počet více než 200 mrtvých, včetně příslušníků bezpečnostních složek.



Od začátku celonárodních nepokojů bylo zatčeno nejméně 14 000 lidí, uvedla v listopadu OSN.



Třiadvacetiletá Majidreza Rahnavardová byla 12. prosince veřejně oběšena na jeřábu poté, co ji soud v Mašhadu odsoudil za zabití dvou příslušníků bezpečnostních sil nožem.



O čtyři dny dříve byl za zranění příslušníka bezpečnostních sil popraven Mohsen Shekari, rovněž 23letý.



Soudní orgány uvedly, že v souvislosti s protesty bylo odsouzeno k trestu smrti devět dalších osob, z nichž dvěma byla povolena obnova procesu.



Otec Mohammada Ghodabloua, odsouzeného k trestu smrti, zveřejnil na sociálních sítích výzvu k propuštění svého syna a uvedl, že "udělal velkou chybu".



"Mohammad dosud neměl žádný záznam v trestním rejstříku," uvedl otec ve videu, které bylo tento týden rozšířeno, a dodal, že trpí duševní poruchou.



Dvaadvacetiletý Ghodablou byl v Teheránu obviněn za "útok autem na policii, který měl za následek smrt jednoho policisty a zranění pěti dalších".



Soudní zpravodajský web Mizan Online v pondělí uvedl, že Ghodablou se podrobil psychiatrickému vyšetření, které dospělo k závěru, že "si byl vědom povahy svého činu".



Tisková agentura Human Rights Activists se sídlem v USA ve své pondělní zprávě uvedla, že v Íránu došlo v roce 2022 k 88% nárůstu počtu poprav ve srovnání s rokem 2021 a k 8% nárůstu počtu rozsudků smrti, z nichž naprostá většina byla vynesena za vraždu nebo drogové trestné činy.





Podle Amnesty International je Írán ve využívání trestu smrti na druhém místě za Čínou, kde bylo v roce 2021 popraveno nejméně 314 lidí.







