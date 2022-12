Greta ukazuje souvislost mezi malým penisem a popíráním klimatických změn

"Ahoj Greto Thunbergová. Mám 33 aut... Dejte mi prosím svou e-mailovou adresu, abych vám mohl poslat kompletní seznam své sbírky aut a jejich obrovských emisí", napsal 36letý Andrew Tate, syn šachové hvězdy Emoryho Tatea. K tweetu byla připojena jeho fotka vedle jeho vozu Bugatti. Jeho pokus o zastrašení se však obrátil proti němu. Greta reagovala s typickou razantností, která je pro Generaci Z tak typická: "Ano, prosím, poučte mě. Napište mi na malépé ro@najdisiživot.com " ("yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com "), uvedla na Twitteru.