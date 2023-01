Nová regulační opatření v maďarských obchodech a jejich dopad na spotřebitele

2. 1. 2023

Nové maďarské vládní nařízení staví obchody do nemožné situace: Musejí skladovat tolik produktů s cenovými limity, kolik jich v celém Maďarsku v současnosti není. Zemi by mohlo zaplavit levné zboží dovozu, ale obchody je nemohou získat přes noc – což by nařízení vyžadovalo. Průmysl by mohl být pod tlakem, což může skončit dalším drastickým zvýšením cen produktů bez cenového omezení.

Regulace ničící trh?

Podle jednoho ze zdrojů portfolio.hu není možné nové "trh ničící" nařízení s dvojnásobnou úrovní zásob prosadit, což znamená, že cílem vlády by mohlo být snadno potrestat a uzavřít některé (zahraniční) obchody.

Maďarský průmysl nebude schopen splnit dvojitou objednávku produktů s omezenou cenou. To je prostě nemožné, uvedl zdroj Portfolia v souvislosti s novým vládním nařízením. Předpis, který vstoupí v platnost od poloviny ledna, bude vyžadovat, aby společnosti skladovaly produkty s omezenou cenou na pultech vždy, s přísným výkladem, že musí poskytnout dvojnásobek průměrné denní zásoby, která byla dříve požadována.

"V mnoha případech nedokázali poskytnout ani původní počty," uvedl jeden z jejich zdrojů, podle kterého byl v posledních měsících nepřetržitý nedostatek produktů s cenovým limitem a stále přetrvávají problémy s dodávkou trvanlivého mléka a cukru. Maďarský průmysl podle něj není vůbec připraven dodávat dvojnásobný objem, což potravinářský průmysl později nezvládne.

Obchodní řetězce nyní budou muset bez ohledu na poptávku objednávat dvojnásobné množství, pokud se chtějí vyhnout pokutě, uvedl k čerstvé regulaci jeden ze zdrojů. Proto se mnozí mohou otevřít dovozu, ale připravit a zdvojnásobit množství za 15 dní se zdá nemožné.

Účel nařízení a jeho účinky

Účelem nařízení je navenek odstranit nedostatek potravin. Stimulací trhu však kabinet buď přiblíží okamžik, kdy bude vláda muset ze dne na den odstranit cenový strop, protože nařízení nebude fungovat, nebo bude cena produktů bez cenového stropu pokračovat v dramatickém narůstu, aby prodejci pokryli deficit.

Jeden zdroj uvedl, že zákazníci budou čelit obrovskému problému. Společnosti dosud kryly deficity u produktů s cenovým limitem pomocí jiných produktů bez cenového limitu. Pokud nyní budou muset skladovat dvakrát více regulovaného zboží než dříve, a tudíž se deficit zdvojnásobí, budou muset ještě více zdražit cenově nelimitované produkty. K tomu by mohlo dojít během několika týdnů, protože společnosti během dnů spočítají, o kolik se jejich ztráty v důsledku nového nařízení zvýší.

Všechny deficity budou převedeny jinam, upozornil jeden z jejich zdrojů. To samozřejmě platí pouze pro velké řetězce, když stále více menších dočasně či trvale končí. Zdrojem, který má vhled do maloobchodního sektoru, bylo zdůrazněno: "Poté, co vláda publikovala nařízení, sektor znovu nastolil otázku, jak jej napadnout ve všech možných oblastech."

Odstranění cenového stropu

Může se snadno stát, že v důsledku narušení trhu cenový strop potravin neumožní pomalé odstraňování cenového stropu. Vláda se proto bude muset přes noc vrátit k tržní ceně. V tomto případě by cena produktů, na které se nyní vztahuje cenový strop, dramaticky vzrostla.

Drsné podnikatelské prostředí by zajistilo, že produkty bez cenového limitu, na které se nyní přenesly deficity z cenového stropu, nebudou po odstranění cenového stropu sníženy. Spotřebitelé tak budou po stanovení cenového stropu čelit vyšší cenové hladině potravin, než by tomu bylo, kdyby cenový strop neexistoval.

Čím později nastane zrušení cenového stropu, tím větší bude růst cen. To bude způsobeno neustálým růstem nákupních cen, pokud se před odstraněním regulace nezhroutí celý trh s regulovanými cenami, uzavřel jeden z jejich zdrojů.

