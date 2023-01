Británie: Inflace cen potravin, nezvládnutelné fronty kamionů po brexitu, zapomenuté předměty v těle pacientů po operacích, neschopnost vytápět dům

4. 1. 2023

čas čtení 4 minuty

Ve středu ráno bylo zveřejněno několik zpráv dokladujících další propad Británie do úrovně banánové republiky:



Rekordní 13,3% inflace potravin ve Velké Británii vyvolává obavy z dalšího obtížného roku



Ceny potravin ve Velké Británii v prosinci rekordně vzrostly, šéfové maloobchodu varovali, že vysoká inflace bude pokračovat i v roce 2023 v souvislosti s dopady rostoucích účtů za energie.



Podle nejnovější měsíční zprávy obchodní organizace British Retail Consortium (BRC) a datové společnosti Nielsen se meziroční inflace u potravin v prosinci vyšplhala na 13,3 % oproti 12,4 % v listopadu. BRC uvedlo, že se jedná o nejvyšší měsíční míru od roku 2005, kdy začalo shromažďovat údaje.



Zdroj ZDE





Charitativní organizace pro pomoc řidičům, kteří uvízli ve frontách na přejezd nyní pevné pobrexitové hranice u kanálu La Manche do Evropské unie



Skupina vojenských veteránů RE:ACT získala roční smlouvu za 200 000 liber, aby zajistila pomoc řidičům kamionů, kteří uvízli v dopravní zácpě v Kentu při čekání na odbavení přes nově pevný hraniční přechod do EU.



Ministerstvo dopravy využilo služeb organizace RE:ACT, která využívá vojenské veterány k distribuci humanitární pomoci ve válečných oblastech a po přírodních katastrofách, kvůli obavám o situaci řidičů uvízlých v mnohakilometrových frontách.



Roční smlouva, která začala platit v listopadu, znamená, že pokud budou řidiči dva dny stát v kolonách vozidel na příjezdových silnicích do Doveru a před tunelem pod Lamanšským průlivem, budou jim dodávány potraviny a voda.





Plán se vztahuje na neplánované čekání delší než dva dny, což naznačuje, že vláda předpokládá, že řidiči kamionů budou letos opět nuceni stát ve frontě na dálnici M20 více než 48 hodin v kuse.



Zdroj

Zdroj ZDE

V Anglii se v těle pacientů po operacích v letech 2021-22 291krát našly chirurgy zapomenuté předměty včetně tamponů, čepelí a vrtáků.













Manželé Van Keoghovi uvedli, že si již nemohou dovolit vytápět svůj dům. Zdvojnásobení jejich účtů za energie v posledním roce znamenalo, že se stalo neúnosně drahým, aby tak mohli činit 24 hodin denně, stejně jako provozovat rozsáhlou řadu elektrických lékařských přístrojů potřebných k udržení Marleyho při životě.





0

362

Podle nových údajů zůstává v Anglii v nemocnicích v těle pacientů po operaci stále více cizích lékařských předmětů, včetně štípacích kleští, čepelí skalpelů a vrtáků.Chyby týkající se "cizího předmětu náhodně ponechaného v těle během chirurgické a lékařské péče" vedly v letech 2021-2022 k 291 "konzultacím", ukazují oficiální údaje.Někdy se na takové lékařské chyby přijde až týdny, měsíce nebo roky po operaci.Analýza společnosti PA Media zjistila, že 291 případů je nejvyšší roční počet zaznamenaný za více než 20 let. Dochází k tomu v době, kdy britské zdravotnictví čelí silnému tlaku a stará se o více pacientů než kdykoli předtím.Mezi předměty zanechané uvnitř pacientů patřily tampony, gázy a dokonce chirurgické nástroje včetně vrtáků. V loňském roce byl průměrný věk pacientů, u nichž něco zůstalo uvnitř po operaci, 57 let. Chyby se týkaly širokého věkového spektra, od kojenců až po pacienty starší 90 let.Rodičům těžce postiženého jedenáctiletého chlapce, který vyžaduje neustálou 24hodinovou lékařskou péči v domácím prostředí, bylo sděleno, že britské zdravotnictví mu už nemůže zaručit celonoční ošetřovatelskou péči, protože rodiče nemohou řádně vytápět dům.Leah a Troy Van Keoghovi dostali od místního zdravotního úřadu zprávu, že pokud nebudou svůj dům dostatečně vytápět a osvětlovat, aby zajistili "vhodné pracovní prostředí", nemají jeho zdravotní sestry povinnost pečovat o jejich syna Marleyho, který se poskytuje sedm nocí v týdnu.