Koronavirus: Varianty omikronu a delty zabily mnohem více dětí, než kolik jich kdy zemřelo na chřipku

4. 1. 2023

Nová data ukazují, že COVID-19 je pro děti mnohem horší než sezónní chřipka, jak se dlouho předpokládalo, upozorňuje Jeremy Faust. Nová data ukazují, že COVID-19 je pro děti mnohem horší než sezónní chřipka, jak se dlouho předpokládalo,

Jedním z témat, které slyšíte od tzv. minimalizátorů – a dokonce i od některých dobře míněných amatérů, kteří hledají ujištění – je, že COVID-19 není pro děti špatná nemoc. V centru argumentu proti opatřením na zmírnění COVIDu-19 (jako je nošení respirátorů a používání testů ke zpomalení šíření) je příšerná představa, že jsme měli používat děti jako lidské štíty k ochraně starších lidí – myšlenka je, že jsme toho mohli dosáhnout zvýšením kolektivní imunity tím, že umožníme mladším zdravějším lidem dostat COVID.

To však bylo odsouzeno k nezdaru, logisticky, ne-li biologicky. Ale ideologové pro to stejně argumentovali a pokračují, částečně na základě aspiračního přesvědčení, že pro děti je COVID-19 "méně nebezpečný než mnoho jiných chorob, včetně chřipky". V době, kdy byla tato věta napsána (2020), se již mnohým z nás v první linii zdála nepravdivá na základě toho, co jsme viděli u dospělých, a na základě některých pediatrických údajů. Ale opravdu jsme neměli data, abychom řekli, že to bylo u dětí prokazatelně nepravdivé.

Teď ano.

[POZNÁMKA: V reakci na dotazy čtenářů a kolegů jsem upravil následující odstavec. Pro podrobnější sledování Inside Medicine o tomto a souvisejících problémech klikněte sem.]

"COVID-19 zabil (tj. objevil se na úmrtních listech jako základní nebo přispívající příčina) 596 (kolem 600) dětí v roce 2021, což je mnohem více, než kolik kdy chřipka zabije v kterémkoli daném roce. Na vrcholu omikronu zemřelo 158 (156; do datového souboru byly přidány další dvě mrtvé děti) amerických dětí na COVID-19 za jediný měsíc (leden 2022). Během 10 let před pandemií COVIDu-19 zemřelo na chřipku v průměru 150 (120) dětí ročně – a to bez respirátorů nebo distancování.

Tyto nevyvratitelné údaje, které uvádí Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, odhalují, že v loňském roce představovala dětská úmrtí na COVID-19 přibližně 490 % (500 %) úmrtí na chřipku u dětí v typické sezóně 21. století.

Nenechte se mýlit: COVID-19 přináší dětem ve srovnání se všemi ostatními respiračními viry neobvyklou zátěž. Od přelomu století došlo v USA pouze k 7 případům, kdy respirační virus zabil (tj. objevil se na úmrtních listech jako základní nebo přispívající příčina) více než 65 dětí během jediného měsíce. Chřipka to dokázala dvakrát: Jednou během pandemie H1N1 v roce 2009 (která zasáhla děti tvrději, než si většina uvědomuje) a jednou v březnu 2003 (2009; překlep). COVID-19 odpovídá za každý z dalších 5 případů, z nichž všechny se staly mezi pouhým srpnem 2021 a únorem (leden; překlep) 2022. Ve skutečnosti ze známých respiračních virů pouze COVID-19 zabil více než 100 amerických dětí v USA za měsíc (základní příčina) v moderní době... Chřipka to udělala jednou (základní nebo spolupůsobící příčina), během vrcholu pandemie H1N1 v letech 2009-2010."

Ano, toto odráží nakažlivější varianty. Ano, to odráží snížené dodržování fyzického distancování, jak se pandemie prodlužuje. O to tu jde.

A přesto jste možná slyšeli, že chřipka někdy zabije více než 500 (a dokonce 1 000) dětí ročně. Tato čísla jsou rutinně používána minimalizátory. Jejich zdroj? Také Centra pro kontrolu a prevenci nemocí.

Počkejte, co?

Kdo má pravdu o počtu dětí, které každý rok zemřou na chřipku, CDC nebo CDC?

Odpověď spočívá v rozdílech v tom, jak dvě samostatná centra v CDC věci posuzují. Národní centrum pro zdravotní statistiku (NCHS) počítá každý rok každé úmrtí, ke kterým dojde ve Spojených státech. Pokud zemřou 3 miliony lidí, existují přesně 3 miliony "základních" příčin smrti.

Mezitím Národní centrum pro imunizaci a respirační nemoci (NCIRD) odhaduje celkovou zátěž řady nemocí. To znamená, že zvažují základní i spolupůsobící příčiny smrti. (Opravují také některé další předpoklady, některé věrohodnější než jiné.) Pokud člověk zemře primárně na rakovinu v terminálním stádiu, ale chřipka mohla hrát roli v načasování jeho smrti, NCIRD může zahrnout toto úmrtí do svého ročního hodnocení chřipkové "břemeno nemoci".

Roční počet úmrtí na chřipku NCHS je na druhou stranu velmi přesný a je určitě tím správným komparátorem pro COVID-19. Proč? Protože stejně jako všechna úmrtí na COVID-19, i dětská úmrtí na chřipku jsou povinně hlášena úředníkům veřejného zdraví, kteří je pak hlásí NCHS. (Mimochodem, úmrtí na chřipku u dospělých není povinné hlásit.) Vzhledem k tomu, že jsme započítali úmrtí na dětskou chřipku a COVID-19, není třeba odhadovat jedno a počítat druhé; dělat to je vlastně epidemiologicky nevhodné. Abychom správně porovnali COVID-19 s chřipkou, musíme srovnávat jablka s jablky, tedy něco, co jsem obhajoval ve Scientific American a v lékařských časopisech.

Samozřejmě je známo, že někteří nešikovní pozorovatelé, kteří chtějí COVID bagatelizovat (nebo možná jsou důvtipní), opakují "fakta" CDC, že v některých letech zemřelo na chřipku přibližně "650" dětí. Jak již bylo zmíněno, odráží to odhady NCIRD, které zahrnují úmrtí způsobená primárně jinými nemocemi. Pokud se chystáte uvést 650 úmrtí na chřipku (nebo podobná čísla odhadovaná NCIRD), museli byste to porovnat s odhadovanými (nezapočítanými) počty úmrtí na COVID-19 s použitím alespoň zdání stejné metodiky. Ale protože to neodpovídá předsudkům minimalizátorů, nedělají to.

To je klíčový rozdíl. Odhadování a počítání úmrtí přináší výrazně odlišná čísla. Například NCIRD odhaduje, že chřipka se v sezóně 2012-2013 podílela na úmrtí 1 161 dětí. Během tohoto období NCHS napočítala pouze 142 úmrtí na dětskou chřipku – a pamatujte, že hlášení je povinné. Zdá se, že NCIRD si myslí, že pediatři a místní úředníci veřejného zdraví nějak nedokázali odhalit 89 % všech dětských úmrtí na chřipku. To je prostě nesmyslné.

Pokud nesouhlasíte, zvažte toto. V letech 2012–2013 odhad NCIRD o dětských úmrtích na chřipku převýšil celkový počet dětí, o kterých NCHS ví, že zemřely na všechna respirační onemocnění dohromady (včetně chřipky), během stejného časového období. Jejda.

Pokud by byly podobné metodiky odhadu použity na COVID-19, NCIRD by skutečně hlásil vyšší počet úmrtí na COVID-19 než údaje NCHS. A ve skutečnosti s tím i začali. Stejní tvůrci modelů, kteří si myslí, že chřipka zabila v některých letech přes 500 dětí, si také myslí, že COVID-19 od února 2020 do září 2021 vedl k hospitalizaci přes 266 000 dětí. Pro srovnání obvykle odhadují, že každou sezónu je kvůli chřipce hospitalizováno kolem 40 000 dětí.

Dalším způsobem, jak minimalizátoři bagatelizují pediatrický COVID-19, je srovnání výsledků s geriatrickými dospělými. Je pravda, že starší dospělí mají řádově vyšší pravděpodobnost úmrtí na COVID-19 než děti. Ale ve veřejném zdravotnictví porovnáváte skupiny s nimi samými, chcete-li pochopit konkrétní hrozbu. Nezlehčovali byste dětskou rakovinu poznámkou, že osmdesátiletí lidé umírají na rakovinu rychlostí, která je 541krát vyšší než u osmiletých (což je mimochodem pravda). Tyto skupiny byste posoudili podle jejich vlastních podmínek.

Nepoužívám tyto statistiky k tvrzení, že školy by měly být znovu zavřeny. Někteří však nesprávně používají statistiky CDC, aby tvrdili, že bychom kvůli těmto nepochopeným číslům v zásadě neměli dělat nic pro ochranu dětí před COVIDem-19 (tj. roušky, testování atd.). Jsou zváni, aby se zapojili do soustavné debaty o tom, jak udržet školy otevřené a bezpečné. V tuto chvíli se však zdá, že lpí na fantazii udržet školy otevřené bez jakéhokoli zmírňování, což se nakonec vrátí zpět (školy se zavírají během propuknutí vln pandemie, pokud jste si toho nevšimli). Upřednostňuji, aby byly školy otevřené tak, že je udržíme v bezpečí.

Obávám se, že když jsme opustili naši ostražitost, zjistili jsme, jak smrtelný může být tento virus, zvláště pro neočkované děti. Srovnávání odhadů chřipky s počty úmrtí na COVID bylo použito jako zbraň, aby uvádělo lidi (rodiče) do falešného pocitu bezpečí. To musí skončit.

Strávil jsem hodně času prací na tomto problému s úředníky CDC.

Říkají mi, že to pochopili.

Říkají, že pracují na objasnění většiny toho, co jsem zde napsal.

Doufám, že se k tomu brzy dostanou.

Proočkovanost dětí proti COVIDu-19 zůstává žalostně nízká. Pochopení skutečného rizika, které COVID-19 pro děti představuje, je asi jediná věc, která mě napadá, která by mohla rodiče přesvědčit, aby udělali správnou věc.

Zdroj v angličtině: ZDE

