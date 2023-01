Deník Referendum poukázal na vazby mezi pražskou TOP 09 a rodinou Tykačových

Další možný motiv k podpoře Nerudové

6. 1. 2023 / Jan Čulík

čas čtení 1 minuta

Poukázali jsme na to, že podpora Danuše Nerudové ze strany vlivných členů pražské TOP 09 a jejich spřízněnců je zároveň důvodem hledat souvislost mezi diskutovanou podporou fosilního podnikatele Pavla Tykače, s nímž se Danuše Nerudové sešla (podle zjištění Deníku N jako jediná z prezidentských kandidátů). Zároveň tým Nerudové nevyvrátil, že Tykačovy peníze tečou nikoliv do kampaně, ale přímo do médií.





Další indicie k tomuto propojení nabízí dříve zveřejněný článek Skryté impérium manželů Tykačových, který v vydal Deník Referendum. Citujeme z něj:



"...

Úzké vazby s radnicí ovšem měla zejména za starostování Oldřicha Lomeckého. V roce 2012 získala firma Ivany Tykač byt v domě na ulici Opletalova za okolností, které vyústily v trestní oznámení a dosud běžící soudní řízení.



Z katastrálních dat, které Deník Referendum analyzoval, vyplývá, že firmy napojené na Ivanu Tykač vlastní v centru Prahy na 150 bytů — zejména na Malé Straně, v Novém a Starém Městě pražském. Bytové portfolio manželů Tykačových však ve skutečnosti může být násobně větší. Vlastnická struktura až 350 dalších pražských bytů totiž končí ve firmách, v nichž historicky figuroval sám Pavel Tykač.



Síť českých firem, která byty vlastní, vede až do kyperských společností. Napojení Pavla Tykače na tyto firmy se již čeští novináři pokoušeli zmapovat, neboť se s nimi pojí další významný byznys: vlastnictví jednoho z největších českých fondů zemědělské půdy Forestlaan, který se na trhu zjevil v létě loňského roku.

..."



https://denikreferendum.cz/clanek/34054-skryte-imperium-manzelu-tykacovych

