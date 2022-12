Proč nebudu volit Danuši Nerudovou

Její přístup lze popsat jako „na čárky.“ Vynaložit co nejméně úsilí na splnění čárek pro docenturu a profesuru. Přístup, který je v ČR ve společenských vědách častější, ale dlouhodobě škodlivý. Vypovídá o tom, že osobě nejde o kvalitní publikace (nebo neví jak na to). Ona o tom věděla. Pohybuje se totiž v oboru, který je silně postaven na publikacích v kvalitních časopisech a na jejich seřazení dle kvality (srov. prorektor UK: „ekonomie funguje velmi blízko přírodním vědám v přístupu k tom, jak hodnotit vědu“ -). Vědomě a dlouhodobě volila pro ni jednodušší cestu, která ale dlouhodobě ničí vědu, protože nevede k rozšíření poznání. Aby z toho měla prospěch. Sorry, jako, ale tohle není dobrá vizitka vědce.

2.1. Její prorektor Adam publikoval predátorsky. Predátorské časopisy fungují tak, že jim zaplatíte a oni vám článek bez detailních recenzí vydají. Adam produkoval jeden článek za pět dní, což je tak strašně jasná stopka, že to nelze ignorovat. (viz). Je nepředstavitelné, že o tom nevěděla. Po dobu 4 LET, kdy byl její prorektor pro tvůrčí čínnosti. Neřekla nic ani ve chvíli, kdy chtěl kandidovat na rektora. O věci začala mluvit až ve chvíli, kdy se to začalo diskutovat veřejně. Naznačuje to, že kolegu hodila přes palubu, až když se o problémech začalo mluvit – byť o jeho problémech dlouho věděla. A pokud o nich nevěděla, tak to je za mne velmi podobná hrubá nedbalost, kterou je potřeba probrat.

3.2. V souvislosti s doktoráty tvrdí, že byla hajný a chytala pytláky. Blbost. Ostatní uvádějí, že za to měla (minimálně) spoluodpovědnost () a experti poukazují na to, že to neřešila včas ().

3.4. Na otázky odmítá odpovědět HROTu, Deníku N, Respektu a dalším. Místo toho odpoví na otázky v StandaShow. Jako VÁŽNĚ? To by dělala jako prezidentka? Odmítnout odpovědět kvalitním médiím a jde do (náhodné) internetové relace? Děkuji, ale dalšího Zemana nechci.

3.5. Kdyby vystoupila a řekla: Akademická politika je trochu svinstvo a o kompromisech; můj problém s ní by byl menší. Akademická politika je o obojích a nejde se v ní nijak neušpinit, zejména ve společenských vědách. Místo toho ale Nerudová zatlouká. Kdyby řekla: Nechtěla jsem být vědkyní, chci dělat management vědy, ale v ČR bez profesury neuspějete, tak jsem šla cestou nejmenšího odporu. Řekl bych: Ok, nelíbí se mi to, osobně by mi byla nesympatická, ale za překážku v kandidatuře bych to neviděl. To neřekla. Nebo: Jasně, kolega publikoval divně. Univerzitě ale přinášel tolik peněz, že jsem spíše přimhouřila oči (a měl silné postavení). Zejména ve společenských vědách je málo peněz. Není to ideální, ale co máme dělat?





https://a2larm.cz/.../tak-prazdna-tak-prazdna-tak.../ Nic z toho bohužel neřekla. Její kampaň je prostě výborné PR. Ale jinak je její kampaň vyprázdněná (srov.). Nechci mít prezidenta, který odmítá přiznat chybu.