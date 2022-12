"Putin chce, abychom to vzdali"

30. 12. 2022

čas čtení 9 minut

Expert na východní Evropu Karl Schlögel varuje: Ve válce na Ukrajině musíte být připraveni na "vše". Očekává nové kolo diskuse o bezletové zóně. Jednat s Putinem je "nerealistická představa". Nyní je příležitost k využití ruské slabosti, napsala Andrea Seibelová. Expert na východní Evropu Karl Schlögel varuje: Ve válce na Ukrajině musíte být připraveni na "vše". Očekává nové kolo diskuse o bezletové zóně. Jednat s Putinem je "nerealistická představa". Nyní je příležitost k využití ruské slabosti,

Málem zapomněl na čaj, úplně normální Earl Grey, říká omluvně. Ticho v jeho berlínském bytě je uklidňující, jen topení bublá. Přinesla jsem Karlovi Schlögelovi kytici žlutých vilínů. Vilín je jedním z mála zimních květů a pastvou pro oči. Schlögel vypadá unaveně. Večer předtím se vrátil z pohřbu Hanse Magnuse Enzensbergera v Bavorsku.

"Mnoho, ne-li vše, bylo řečeno, ale nic se nepřibližuje tomu, co je." Historika Karla Schlögela, nyní čtyřiasedmdesátiletého a jednoho z předních odborníků na východní Evropu v této zemi, jako vojenského experta víc než kdy jindy nemůžete zpochybnit.

Ne, poslouchejte. Slovo, které se objevuje znovu a znovu: "Zrůdnost". Stojí za vším, za nepochopitelným, pobuřujícím, neslýchaným tohoto epochálního zlomu globálního významu. 24. února, v den, kdy Rusové napadli Ukrajinu, se Karl Schlögel rozplakal. Byla to známka impotence, hanby za vlastní nedostatek vyrovnanosti, i když byl aktuální. "Nebyl jsem naivní." Ano, dalo se protestovat, demonstrovat. "To ale pro takové, jako jsme my, nestačí. Výzvou bylo překonat duševní paralýzu a najít jazyk."

Karl Schlögel potřebuje pro svůj úsudek pohled. Na Ukrajině ale už dlouho nebyl. Proběhly tam dva roky pandemie. Pak měl nehodu a byl měsíce imobilní. Nyní však neustále cestuje po Německu, aby "podporoval ukrajinskou věc. Ano, musím to tak říct."

Každý týden je něco. Na Mezinárodní den lidských práv 10. prosince Íránci demonstrují u Braniborské brány a Ukrajinci před Říšským sněmem: "Světla pro Ukrajinu", výzva k zimní pomoci, protože ukrajinská města se utápí v chladu a tmě. Ochota pomáhat v Německu byla a je velká. Dříve abstraktní vztahy mezi Ukrajinou a Německem nyní ožily "ex negativo". "Většina populace v Německu reagovala vstřícně a s empatií. To byl elementární reflex spravedlnosti, na čí straně stojíte," říká Schlögel.

Kauza bezletové zóny

Byl přijat více než milion uprchlíků, desetitisíce dětí chodí do německých škol. "Vyvrácení neustálého lamentování nad tím, jak jsme dekadentní a unavení, proti ruské propagandě, že jsme zlomení a zbabělí." A přesto: To, že Evropa sleduje, jak je evropská země ničena a stává se neobyvatelnou, je nepochopitelné. Historik věří, že se diskuse o bezletové zóně ze samého začátku války vrátí. "Toto předběžné rozhodnutí nás od prvního dne odsoudilo k přijetí Putinovy ​​eskalační dominance. Je neuvěřitelné, že tento technologicky lepší Západ nedokázal zavřít nebe nad ukrajinskými městy."

Němci svou demokracii nikdy nemuseli vojensky bránit. Vy se toho bojíte. Možná se bojíte sami sebe? Karl Schlögel od samého začátku těžce nesl sebevědomé závěry o procesech a událostech na Ukrajině, jimiž se mnozí předtím nikdy nezabývali. Styděl se za první otevřený dopis podepsaný lidmi jako Alice Schwarzerová.

A zdůrazňuje: V létě roku 2020, kdy se dalo očekávat, že vůdčí postava evropského feminismu vstoupí do sporu pro běloruské ženy, které se postavily Lukašenkově režimu v Minsku, o tom Schwarzerová neřekla "ani slovo". - "Stále sympatizuje s Putinem. Tato žena opět předvádí něco, co bylo možné pozorovat z 20. a 30. let tváří v tvář nastupujícímu fašismu," zlobí se Schlögel – a vysvětluje: "Je to kapitulace tváří v tvář zrůdám. Toto je skutečná dekadence při sledování velkého zločinu. Je to zrada vzdělanců."

Kritika Jürgena Habermase

To platí i pro lidi, jako je filozof Jürgen Habermas, který v eseji blahosklonně nazval Volodymyra Zelenského PR a hollywoodskou postavou. Zelenskij, toto ztělesnění odporu celého lidu! Habermas se nikdy nezabýval východní Evropou. A on si myslí, že si člověk musí vyměňovat "argumenty s Putinem". Mluvit s Putinem, jak neskutečný nápad! Habermas by si měl nejprve přečíst Putinovy ​​etnicky rasistické projevy, než ho napadne s ním mluvit. "Válka na úrovni filozofů má přinést rozhovor. To je sebeklam někoho, kdo věří, že tento svět se utváří podle pravidel mocensky neovlivněné komunikace." A pak filozof kritizuje i příznivce Ukrajiny, kteří v jeho očích pouze moralizují a neberou "realitu" v úvahu. "Ale já říkám: I v rozhořčení je přístup ke znalostem. Rozhořčení nevede ke klamu. Rozhořčení a empatie jsou síly poznání," říká Schlögel.

Není mnoho okamžiků, kdy se tento tichý člověk rozčílí. "Lidé jako my jsou považováni za bojovné, zatímco gaučoví kazatelé hlásají soucit a empatii. Totální zvrat okolností."

Volá mu manželka Sonja Margolina, aby ho informovala o schůzce se zástupci disidentské skupiny Memorial a ruskými novináři v exilu. Karl Schlögel tam pojede odpoledne a později poskytne rozhovor ruské rozhlasové stanici v exilu.

Nikdo neví, jak se situace vyvine. Všechno je myslitelné. "To je to, co myslím ostražitostí jako ctností." Může se stát, že válka potrvá dlouho, nabude jiné podoby, jako je vysilující partyzánský boj. Nebo může kdykoli vybuchnout jaderná elektrárna. Stejně jako se nevědělo, že 300 000 až 400 000 práceschopných mužů uprchne, prostě uprchne, aby části Moskvy zůstaly prázdné, tak se možná dějí úplně jiné, překvapivé věci?

Musíte být připraveni na všechno, říká Schlögel. Součástí jeho analýzy je uznání, že se nelze omezit na scénáře, jež naznačují jistotu, která neexistuje. Co když další statisíce lidí uprchnou na západ? Pokud není dostatek munice a zbraně nepřicházejí dost rychle? Nic nenasvědčuje tomu, že by Putin ustupoval. Otázkou zůstává, za jakých podmínek může vůbec probíhat jednání.

Výrok filozofa Ernsta Blocha říká, že nejobtížněji se smířit s přítomností. Popsal to jako „temnotu prožitého okamžiku“, ve které neexistuje žádná záruka jasnosti. Kde záleží na postoji, kairos, hybnost. A nyní, jak se Schlögel domnívá, by to znamenalo využít slabosti ruského postavení.

Poučte se z historie

Další ukrajinská konference právě rozhodla o pomoci ve výši jedné miliardy eur. Kromě zbrojní pomoci NATO jde o zvládání katastrof ve velkém měřítku, abychom se vyrovnali se zimou. Schlögel, historik, myslí na generátory, na techniky přežití a zkušenosti evropských měst ve 2. světové válce. A co Leningrad? To bylo obležení, zamrzlé topení a nakonec se napočítal milion mrtvých? A co bombardovaná německá města? Jak lidé přežili v ruinách? Evakuace Kyjiva nebo Oděsy nepřichází v úvahu. Místo toho se města během války rozpouštěla, lidé odcházeli na venkov, kde stále existovaly rodinné vazby, dříví, studny a zahrady. "Existují rezervy odolnosti, o kterých už nepřemýšlíme."

Letošní rok 2022 měl mnoho tváří, včetně tváří lidu Íránu a Číny. "Připadá mi tak působivé, že společnosti žijí. Dějí se věci, které nám ukazují, že ne vše je ovladatelné a zvládnutelné. Nedovedl jsem si představit, že by se otázka dress code, tedy důstojnosti žen, mohla jednou stát důvodem rozkladu a možná i pádu režimu," říká Schlögel. A pokračuje: "Toto jsou zcela nové frontové linie. Vždy mě zajímalo, jak se čínským vládcům podařilo izolovat a ovládat dvacetimilionová města. Skutečnost, že se lidé ve svém elementárním nebezpečí dívají do kamer, křičí o život a bojují, ukazuje, že moc má své meze."

Schlögel samozřejmě nadále hodně přemýšlí o Rusku. Dělal to celý život. Schopnost popsat, co se tam děje, není podle jeho názoru aktuální. Aby se vyrovnali s hrůzou, mnozí vyslovili jméno pro nejvyšší zlo, a to byl "fašismus", podle něj vyhýbavý krok. Skutečným úkolem by bylo vyvinout jméno a pojetí, které by se hodilo k této formě tyranie a imperialismu. Zatím je to "putinismus". Psal o tom i v "Černé knize Putina", kterou Francouz Stéphane Courtois vydal v lednu. Schlögel navrhuje brát Putinovu vládu vážně jako kulturní fenomén, stejně jako to udělal Antonio Gramsci, když se ptal na hegemonii.

Na konci rozhovoru se Schlögel vrací ke své rezervě odolnosti, zní to jako slib: "Musíte být bezpodmínečně v klidu, pokračujte ve své práci, nepadněte na kolena. To Putin chce. Chce, abychom to vzdali. Musíte zůstat silní a já si musím vzpomenout na předválečné období 30. let. To byl čas rezignace, zastrašování, sebevražd. Zážitek z toho dopadnout na povrch skutečnosti a zůstat statečný, stát pevně. To je ono."

Zdroj v němčině: ZDE

0