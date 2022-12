Ruská agrese na Ukrajině: Všechny ruské drony odpálené v noci na pátek proti Ukrajině ukrajinská armáda sestřelila

30. 12. 2022

- Ukrajinské letectvo v pátek ráno oznámilo, že Rusko v noci odpálilo 16 takzvaných dronů kamikadze a že ukrajinská protivzdušná obrana všechny zničila. Dodalo, že drony byly vyslány z jihovýchodu a severu.



- Vojenská správa města Kyjeva informovala obyvatele, že pět dronů Shahed vletělo do vzdušného prostoru Kyjeva a trosky jednoho z nich zasáhly administrativní budovu v Holosiivu.



- Čínský prezident Si Ťin-pching na jaře uskuteční státní návštěvu Ruska

Ruský prezident Vladimir Putin v pátek podle agentury Reuters uvedl, že očekává státní návštěvu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Rusku na jaře 2023.



- Kyrylo Tymošenko, zástupce vedoucího kanceláře ukrajinského prezidenta, napsal na Telegram, že při ostřelování Semenivky v Černihivské oblasti na severu Ukrajiny byl zabit jeden člověk. Píše:



"Okupanti ostřelovali osadu pravděpodobně hlavňovým dělostřelectvem. Ve městě vypadl elektrický proud. Zatím je znám jeden mrtvý. Informace se upřesňují."



The UK has donated an additional 1,000 mine detectors and 100 explosive disposal kits to Ukraine. pic.twitter.com/paNZKsyWDW — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 30, 2022 - Británie posílá na Ukrajinu detektory kovů a soupravy pro deaktivaci bomb



Velká Británie v pátek uvedla, že v rámci nejnovější vojenské podpory poskytla Ukrajině více než 1 000 detektorů kovů a 100 souprav na deaktivaci bomb, které mají pomoci vyčistit minová pole.



"Ruské používání nášlapných min a útoky na civilní infrastrukturu podtrhují šokující krutost Putinovy invaze," uvedl v prohlášení britský ministr obrany Ben Wallace.



- Vjačeslav Gladkov, gubernátor Belgorodské oblasti v Rusku, na Telegramu oznámil, že došlo k ostřelování oblasti. Píše:



"Šebekinský městský obvod se dostal pod palbu. Ke ztrátám na životech nedošlo. Na území průmyslového podniku došlo k zásahu granátem - jsou rozbitá okna, poškozený plot. Na místě jsou všechny záchranné služby."



Belgorod leží na východě Ukrajiny, hraničí se Sumskou a Charkovskou oblastí a také s Luhanskem.



- Starosta Mykolajova Oleksandr Syenkevyč napsal na Telegram, že platí letecký poplach. Jedná se o druhý letecký poplach v oblasti za dnešní den.



- Maksym Kozytskyi, gubernátor Lvova, poskytl aktuální informace o energetické situaci v regionu. Oznámil na Telegramu:



"Od této chvíle je elektřina ve Lvovské oblasti dodávána podle harmonogramu hodinových odstávek. Opravy související s poškozením po raketových úderech již energetici dokončili."



- Velvyslankyně USA v Kyjevě Bridget A. Brinková zveřejnila novoroční videopozdrav obyvatelům Ukrajiny, v němž slibuje, že podpora USA zemi je "pevná".



Dmytro Zhyvytskij, gubernátor Sumské oblasti, která se nachází na severovýchodě Ukrajiny a hraničí s Ruskem, napsal na Telegramu, že přes noc byly tři osady v oblasti ostřelovány Ruskem. Uvedl, že podrobnosti o následcích se upřesňují.



- Evropské ceny plynu klesly na úroveň, která byla naposledy zaznamenána před únorovou invazí Ruska na Ukrajinu, poté, co teplejší počasí na celém kontinentu zmírnilo obavy z nedostatku plynu.



Podle údajů společnosti Refinitiv klesl ve středu měsíční termínovaný kontrakt na evropský plyn až na 76,78 EUR za megawatthodinu, což je nejnižší úroveň za posledních 10 měsíců, a poté uzavřel výše na 83,70 EUR.



- Zelenskij připustil, že většina regionů trpí výpadky elektřiny. Mezi oblasti, kde byl výpadek proudu "obzvláště obtížný", patřilo hlavní město Kyjev, Oděsa a Cherson na jihu a okolní regiony a oblast kolem Lvova u západní hranice s Polskem, uvedl Zelenskij.



"Ale to není nic ve srovnání s tím, co se mohlo stát, nebýt našich hrdinných protiletadlových dělostřelců a protivzdušné obrany," řekl.



- Prezidentka Maia Sanduová, zvolená v roce 2020 na proevropské a protikorupční platformě, ve čtvrtek vyjádřila naději, že krizí postižené Moldavsko vstoupí do Evropské unie do roku 2030.



EU přijala Moldavsko jako kandidáta na členství v červnu, kdy stejný status rozšířila i na sousední Ukrajinu. Byl to diplomatický triumf pro Sandu, jehož země patří k nejchudším v Evropě a potýká se s četnými ekonomickými problémy.



Moldavsko se snaží odpojit od ruského plynu, protože se potýká s výpadky dodávek elektřiny, které jsou částečně způsobeny útoky Moskvy na energetickou infrastrukturu sousední Ukrajiny. Čelí také protestům proti prudce rostoucí inflaci.



Jako známku pokroku ve středu moldavská státní energetická společnost Energocom oznámila dohodu s rumunskou společností Nuclearelectrica o dodávkách elektřiny, které by v lednu 2023 pokryly 80 % očekávaného nedostatku.



Rumunští výrobci elektřiny získali povolení prodávat elektřinu do Moldavska za 450 lei za megawatthodinu v rámci zvláštního limitu kvůli válce na Ukrajině.



- Do vzdušného prostoru Kyjeva v noci na pátek vletělo pět bezpilotních letounů Shahed. Všechny byly zničeny ukrajinskou protivzdušnou obranou, ale munice z jednoho z bezpilotních letounů zasáhla administrativní budovu v Holosijevě, částečně ji zničila a poškodila okna nedalekého obytného domu.





- Kazachstán se chystá deportovat ruského bezpečnostního důstojníka, který uprchl ze své země, protože nesouhlasil s invazí na Ukrajinu a doufal, že najde útočiště na Západě, uvedla ve čtvrtek jeho manželka. Šestatřicetiletý major Michail Žilin jako důstojník Federální ochranné služby (FSO), pověřený ochranou ruského prezidenta, nesměl opustit Rusko a v září nelegálně přešel do Kazachstánu, když bylo jasné, že by mohl být poslán na Ukrajinu.



