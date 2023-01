Společný korejský dům v Evropě?

2. 1. 2023 / Karel Dolejší

čas čtení 5 minut

Zatímco Gorbačov svou vizi myslel vážně, Putinovým cílem bylo připravit si německé elity coby snadný terč strategické korupce. A Německo se pak opravdu stalo hlavním ruským ekonomickým spojencem v Evropě – až do 24. února 2022.

Jenže ani pak představa „návratu ke starému dobrému Putinovi“ zcela neodumřela. Jakkoliv je při střízlivém pohledu jasné, že napříč Evropou byla opět spuštěna železná opona, a že to nebyl Západ, kdo vzájemné vztahy vyhrotil vojenskou agresí, mnozí svůj mnichov(an)ský sen sní i nadále.

Kdekdo by dal přednost rozumnému míru před šílenou válkou, ba dokonce by v lecčems ustoupil. Nicméně v současném Rusku právě vítězí zahraničněpolitická a vojenská linie, kterou mnoho let prosazoval nacionalistický časopis Zavtra. Jeho zakladatel Alexandr Prochanov se vidí v severokorejské diktatuře, která s minimálními zdroji přece „dokázala ohromné věci“.