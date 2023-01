5. 1. 2023

NERUDOVÁ a nucené sterilizace 🏳️‍⚧️ lidí:



Prý to vnímá jako problém, na který nemá jednoznační názor, bude se radit s odborníky a musí se nad tím zamyslet.



Tyvolekurvaprdel, ESLP🇪🇺§ závazně judikoval, že se to v Evropě nesmí. Tady není diskuse, máme NAŘÍZENÉ to nedělat!!!!!!!! pic.twitter.com/RMZaEo0BH7