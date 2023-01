Mléko z žaludku krávy™ zpovídá Babišovy voliče

10. 1. 2023

Naše inciativa vděčí za svůj vznik převratnému objevu vědce Andreje Babiše, že kráva tvoří mléko v žaludku, musíte vidět na videu zde: https://youtu.be/ASbMqbIwMDU O čemž jsme v BL publikovali již 3 články zde a zde a zde , které je dobré si přečíst, abyste pochopili článek dnešní. Všichni víme, že BL čteme nejen kvůli některým špičkovým článkům…(no, naše iniciativa se snaží…), ale i kvůli tomu, že BL se již desítky let nám snaží pomáhat pochopit nepochopitelné, vysvětlit nevysvětlitelné… A tak do toho!

A tak do toho!





Největší záhadou dnešní doby je, jak může třetina lidí z národa Komenského, Wichterleho, Haška, Hynaise, Čapka, Zemana a Bašty (poslední dva jmenujeme minimálně proto, že komunisty, aspoň někdy nemuseli a revoluci pomohli…) volit za prezidenta republiky slovenského konfidenta StB, který vypadá, že ze školy vyšel v osmi letech, pokud tedy vůbec někdy do nějaké školy chodil…





Jak tak může činit třetina národa, spíše ta starší, která pamatuje, jak byli lidé, kteří se provinili jen tím, že byli dětmi někoho, kdo v hospodě řekl, že jsou v zemi porušována lidská práva, vyhazováni ze škol a to jen proto, že je nějaký konfident StB (tedy estébácký práskač se stejným právním statusem, jako konfident StB Babiš) udal, protože udávání jiných lidí bylo jednou z hlavních náplní práce těhle estebáckých konfidentů…





Bože/přírodo náš/naše, to máte všichni už tak beznadějnýho Alzhaimera nebo to snad děláte pro těch pár šupů zvýšených důchodů??? A z čích peněz myslíte, že je to zvýšení financováno? No ze, samozřejmě poctivě vydělaných, stoosmi miliard pana StB konfidenta to fakt není…



A tak, abysme této záhadě přišli na kloub, jsme pro voliče Andreje Babiše připravili forenzní dotazník, který přikládáme níže. Výsledky statisticky zpracujeme za konjunkce planety Slunce a Planety Měsíce a publikujeme:

Lite, beta, na čtvrtinu zkrácená varianta dotazníku je zde: https://www.fyrebox.com/play/yq6rwpn9v2dyw89nzr





Pokud ale chcete dotazník vyplnit v jeho plném rozsahu, kráse a významu, odpovídejte na jeho plnou a ilustrovanou verzi níže:





Jaký bude po zvolení nového prezidenta nový nápis na prezidentské vlajce (nyní je tam nápis Pravda vítězí)?

A - Pravda mlčí...

B - Pravda vyděsí...

C - Čo bolo, to bolo...



D – To si rozhodnou soudruzi z StB

E - Čo že aký nápis? Dajme tam Planetu Slunce ako májů na vlajke Japončíci...

F - je to kampaň a účelovka a může za to Kalousek.









Jaká je hlavní úloha prezidenta?

A - dělat ostudu

B - dělat trapasy

C - ani jedno. Hlavní úlohou prezidenta je přece bavit národ!

D - odhalit národu Kalouskovu pravou tvář





Proč budete volit kandidata-astronoma?

A - chci inteligentního a vzdělaného prezidenta

B - chci úplně debilního, vymaštěného a nevzdělaného prezidenta

C - Jsem vášnivá žena a vždycky mne vzrušovali astronomové...

D - Jsem vášnivý muž a vždycky mne vzrušovali astronomové ....

E - Jsem vášnivé a zatím jsem se nerozhodlo, jaké chci být pohlaví a vlastně nechci vůbec pohlaví mít a to hned po tom, co vědci vyřeší, čím pak budu čurat... Astronomové mne vždycky vzrušovali a tak, hned jak vědci vyřeší, jak to bez pohlaví s astronomem budeme delat...

F - Jsem vášnivá kravička a vdycky mně strašně vzrušovali...

G - Jsem zcela nevášnivý, ale chci podpořit vzdělání Slováků z chudších zemljanek u hranic Podkarpatské Rusy.

H - Som Slovák žijúci v ČR a chci to Čehůnum zavařit...

I - já nevím, ale zeptám se Kalouska





Slovensko je:

A - Území mezi Polskem a Maďarskem, nad kterým Maďaři dočasně ztratili vojenskou kontrolu.

B - Země, která si, i proti Maďarsku, statečně vybojovala svou nezávislost.

C - Země, která, stejně jako Česká republika, spontánně vznikla 9 měsíců po tom, co se bavorští chasníci vypravili směrem za vycházející Planetou Sluncem a někde kolem Českomoravské Vysočiny narazili na zaběhlé stádo ukrajinských ovci...

D - šťastná země, kde já nekandiduju a hlavně tam nemaj Kalouska!





Jak poznáte českého prezidenta mezi chovanci oddělení slabomyslných a debilních v psychiatrické léčebně?

A - nepoznáte...

B - ale poznáte, neumí česky...

C - je šťastný, že je konečně někde, kam jeho vzali a Kalouska ne!





Ve kterém ze svých žaludků kráva vyrábí mléko





A - Žádném. Každý, kdo není opravdu úplně totálně vymaštěný debil, přece ví, že v žádném žaludku žádné zvíře žádné mléko nevyrábí.

B - V každém ze svých žaludků, ale pouze při zatmění Planety Slunce nebo Planety Měsíce.

C - To je jedno, vypumpujem jí všechny žaludky, ať už jich má kolik chce...

D - nevím a Kalouska se bojím zeptat, aby z toho nebyl zase nějaký komplot





Čím byl v mládí kojen kandidat-astronom?

A - mlékem ze žaludku kravičky

B - mlékem ze žaludku babičky

C - mlékem z kozy mamičky

D - byl odchován na flašce mluvčím Ovčáčkem

E - drsní hoši od STB nepotřebují kojení

F - samozřejmě Kalouskem, který za všechno může!





Kde si kandidát-astronom myslí, že vzniká mléko žen?

A - Bojí se i jen pomyslet...

B - Co na tom záleží, kravičky jsou hezčí

C - když zjistil, že i on, jako samec, může být podojen, přestal to resit...

D - ať už kdekoliv, Kalousek mi to stejně pokazí.





Co je nejužitečnějsí funkce Andrejovy "pravé ruky" slečny Tünde Barthy?





A - šetřit Babišovu pravou ruku, zvláště namožené zápěstí…

B – zmlátit Kalouska vždycky když plánuje nový komplot!





Jsou planeta Slunce a planeta Měsíc opravdu planety nebo je to jen nějaký výplod slabomyslného šílence?





A - Samozřejmě, že to jsou planety! Já sice zjevně nemám vzdělání, ale zase mám 108 miliard... A tak kurná planeta je to, co JÁ řeknu, že planeta je!!! A žádnou dotaci jsem neukrad a jako estébáka mne evidují omylem!!! Navíc ta částka nesouhlasí a datum mého podpisu je také špatně...

D - Kalousku, já vím, že závidíš…



Kdo dostane příští Nobelovu cenu?





A - samozřejmě Andrej za objev Planety Slunce, Planety Měsíce a nálezu mléka v žaludcích krav…

B - měl to být Andrej!

Nobelův výbor Švédské královské akademie věd si tím byl jist!

Nicméně věc zhatil sám švédský král, který oznámil, že pro takového génia považuje Nobelovu cenu za uboze nedostatečnou a ocenil ho čestnou funkci hlavního královského šaška na švédském královském dvoře…

(a po práci bude prý královi pomáhat jako expertní mléko-dojič a dobytko-znalec v královských kravínech)

C - A Kalousek si jen vzteky kouše nehty…





Jaký bude Andrejův bojový předvolební chorál?

A - neví se ani, zda nějaký bude, Andrejovi se zatím jeho poradci pokouší vysvětlit, že předvolební chorály neodumírají pod mořskou hladinou vlivem globálního oteplování…



Prý, kdyby do té školy vydržel chodit o chvilku dýl…

B – známá píseň "Chci Sluncem být ne Planetou až se k nám právo vrátí " od Spirituál kvintetu, k poslechu zde , hned jak se dosud žijící členy skupiny podaří dostat z depresí, do kterých upadli, když zjistili, že Slunce a planeta jsou nyní nově synonyma (to znamená, Andreji, slova různě znějící, ale obdobného významu…) a jejím zpíváním celou dobu ukazovali svou hloupost neprozíravost, že nestudovali na Akademii StB.

C - Sorry jako, zas ten Kalousek!!!





Co bude prezident dělat v důchodu až mu vyprší prezidentský mandát?





A - přestane dělat ostudu

B - naučí se česky

C - dostuduje základní školu

D - vrátí dotace a průkazku STB

E- pošle ty fracky, co ho v té škole tak zesměšnili, na převýchovu do Říše

F - převezme po věkem unaveném RNDr. Jiřím Grygarovi, CSc. úlohu popularizátora astronomie

G - postaví se ke krávě jako chlap a oslaví skutečnost, že trestný čin sodomie, tedy soulož se zvířetem, byl v ČR zrušen! A pak až do žaludku, až k tomu mliku..

P.S. ano, tento trestný čin u nás opravdu před pár lety zrušen byl, to není žádná ironie (a může za to Kalousek...!!!)

H - exhumuje Miloše Zemana, vycpe ho a přestaví Čapí hnízdo na mauzoleum

I - počne syna s Nerudovou a založí spolu vládnoucí dynastii

J- unese Okamuru na Krym

K - koupí Národní divadlo, aby si mohl konečně přečíst, co je napsáno na oponě

L - nic z toho, protože občané mu za jeho politiku poděkují další pražskou defenestraci

M – no, dyť říkám, je to kampaň a učelovka a může za to Kalousek !!!

Dotazník je zatím trochu krátký. Vyzýváme všechny lidi se smyslem pro černý humor a IQ > 0, vymyslete do dotazníků nějaké další zajímavé urážlivé otázky a pošlete nám je na email (viz. níže).



Při formulaci otázek a odpovědí berte prosím zřetel na (ne)rozsah intelektu těch, kteří na ně budou odpovídat...



Nejlepší nápady oceníme uveřejněním Vaší fotografie na obalu Mléka ze žaludku krávyTM (o společném focení Vás, krávičky a pana Kalouska s panem Kalouskem jednáme… , focení s dobytkem Vám bohužel, vzhledem k tonu tohoto článku, asi nemá cenu zkoušet s tím nevzdělaným volem domlouvat…)

Poznámka: jak naše zakladatelka z Barpe.cz tak mi všichni z iniciativy Mléko ze žaludku krávyTM - www.AGROBLB.cz si, překvapivě prakticky všichni bez vyjímky, pana Kalouska velice vážíme a doufáme, že pochopí, že ironickému přidání jeho osoby do dotazníku prostě nešlo odolat… Ostatně, stalo se tak pro dobrou věc!



Tak ti ty estébácký konfidente přejeme další hezké ráno a můžeš se už těšit na naše další články a jiné akce (možná nás ty tvý kamarádi neměli kdysi při výsleších tolik mlátit… každý den se nás sejde víc a víc!)



S úctou a přáním krásného večera pod svitem Planety Měsíce,



za iniciativu "Mléko z žaludku krávyTM www.AgroBlb.cz ",





Barbora Peitzová

(Všechny naše texty jak zde tak na www.agroblb.cz jsou kolektivním dílem celé iniciativy, tvůrcem grafiky (pokud není uvedeno jinak), majitelkou a provozovatelkou domén a výrobcem a prodejcem nevýdělečného produktu "Mléko z žaludku krávyTM"a nevýdělečných modelů politických triček s potiskem neziskově prodávaných na www.barpe.cz (ta za cenu 119 Kč) je fyzická osoba Barbora Peitzová, email AgroBlb@tiscali.cz).





P.S. Také nechcete za prezidenta konfidenta StB? Tak přestante nadávat v hospodě a pomozte nám. Jsme skupina starochů se špatnou zkušeností s StB, která se spontánně sešla, aby pomohla slečně Peitzové, stále častěji přezdívaní "Sněhurka a sedm starochů"… Potřebujeme hlavně grafiky (i amatéry), viz. http://www.agroblb.cz/grafici.htm a také se nám moc hodí tvůrci textů. A Bureši (nebo kdo jste to zkusil/zkusili) dalšího nám sem neposílej, všichni se většinou přes někoho, kdo zná někoho, kdo zná někoho, známe, zas to nevyjde a podruhé už našeho Pierra (ex. 2e REP ) neudržíme nebo možná ani nebudeme udržet chtít…







