To bude jediné téma až do konce druhého kola voleb

Mírotvorce vs. válečný štváč

12. 1. 2023

Prosím, připravte se na dva a půl týdne absolutního pekla a obří bitvy o budoucnost, míní Matěj Hollan. Budete sakra potřebovat výdrž a nervy, protože se odehraje střet, jaký tu ještě nebyl. Kampaň doopravdy začala návštěvou Babiše u francouzského prezidenta Macrona. Zapomeňte na všechny průzkumy o druhém kole, nic takového neexistuje, vzpomeňte si na Drahoše. Začíná se od nuly a Babiš svým vstupem do kampaně naprosto ovládne prostor a definuje své vlastní hřiště. Je to takto: Babiš odjel na návštěvu Macrona, prezidenta Francie. Proč? Vždyť to nedává žádný smysl, je to přece řadový poslanec a nemá žádnou výkonnou funkci. Právě proto. Protože Petr Pavel na Hradě znamená jasnou orientaci na USA a jasnou proukrajinskou pozici. A to je to, co Francie nechce. Francie je mimo Maďarska, které je ale na blacklistu z asi padesáti různých důvodů, hlavním trojským koněm Ruska v EU. Je to tak dlouhodobě.

Francie nechce porážku Ruska. Rusko je kamarád. Sice teď trochu zlobí, ale to kamarádi občas dělají. Aby tato pozice začala v EU více rezonovat, je potřeba rozbít blok Česka s Polskem. Polsko v tomto nikdy neuhne, ale největší Orbánův kamarád Babiš velmi rád. Však taky všude možně různě prohlašuje že "on je jediný proti válce".



https://www.lidovky.cz/.../sef-ano-andrej-babis-emmanuel... Abych nespekuloval, zde oficiální stranický tisk, který dělá z jeho spanilé jízdy reportáž a od této chvíle už stranický tisk pojede jenom tohle:

"Šlo o schůzku tete-a-tete, tedy mezi čtyřma očima. Mluvili spolu o Evropě či válce na Ukrajině. „Hlavní téma bude mír,“ řekla pro Lidovky.cz Babišova pravá ruka a případná hradní kancléřka Tünde Bartha s tím, že Babišovi voliči řeší dvě věci: odvolání vlády Petra Fialy a mír na Ukrajině. A právě druhé zmíněné téma chtěl Babiš s hlavou Francie probrat."

"O schůzku ho šéf ANO požádal těsně před Silvestrem. Zdůraznil, že by se rád seznámil s tím, jak probíhalo jeho setkání s americkým prezidentem Joem Bidenem na počátku prosince ve Washingtonu a jak to vypadá s mírovým jednáním."

"„Bude nabrífovaný do čtvrteční debaty. To je i cíl. Prezident Macron ví, že jsme před volbami, přesto setkání potvrdil. Je si dobře vědom, kolik dnů máme do voleb,“ zdůraznila Bartha s tím, že Macron Babiše přijímá jako „parťáka“ z europarlamentní frakce Renew Europe (Obnova), chtějí si sladit pozice, než začnou nějaká vyjednávání na evropské úrovni."

"Podle Barthy Babiš často mluví o tom, že kdyby se stal prezidentem, tak by usiloval o to, aby mírový summit proběhl v Praze. „Ale hlavně by chtěl být aktivní ve vyzývání světových lídrů, aby začali mír řešit,“ podotkla."

Pro hmatatelnou ukázku, jak to má Francie. Tu komunistickou Mírovou výzvu, co vykopl Stropnický, připravovali s Petrem Drulákem. Kromě toho, že je to dlouhodobě proruský šmejd či autor orbánovského pamfletu Levice bez liberalismu, je to taky český velvyslanec v Paříži v letech 2017-19. Jeho názorová pozice nebyla vždycky taková, nicméně od jisté chvíle koná jen podle přání ruských narativů, od začátku války pak úplně otevřeně.

Tento komunistický mírový manifest vezme nyní Babiš a tak jak jeho výkonná tajemnice Bartha dopředu ohlásila, ve čtvrtek večer na Nově z něj udělá hlavní téma.

V rámci volebního souboje tím nastaví souboj s Petrem Pavlem tak, že sebe bude s pomocí Macrona, Orbána, případně dalších vykreslovat jako mírotvorce, řekne, že s Macronem udělá ten mírový sumit, v Parlamentních listech ap. se začnou objevovat zprávy, že to je rozumná iniciativa, zatímco bývalého vysokého důstojníka NATO budou rámovat jako válečného štváče, na což se mu bude těžko reagovat.

Takhle by se Babiš choval proti komukoliv. Na oba scénáře v druhém kole má nachystánu kampaň po minutách. Všechny Parlamentní listy a samozřejmě jeho Mafra už mají všechno hotové.

Kromě absolutního hnoje, co se vyvalí, pojede i toto rozdělovací téma a bude to brutální. Protože dnešní schůzka u Macrona není proto, že by Babiš strašně chtěl a on mu dal teda z milosti pár minut. Je pouze a jen pro to, že to chtěl Macron.

https://tass.com/society/914433 P.S.: Ten čerstvě "největší světový boháč", se kterým Babiš dnes ráno posnídal, Bernard Arnault, šéf Louis Vuitton, je velký Putinův přítel. Skrze oficiální ruskou tiskovou agenturu Putin žádnému nazdárkovi skutečně neděkuje:

