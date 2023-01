Smrtící "suverenita"

13. 1. 2023

čas čtení 1 minuta

"Suverenita" pro Putina znamená, že si může dělat, co se mu jen zlíbí, a nikdo nesmí přednést námitky, upozorňuje Abbás Galljamov. "Suverenita" pro Putina znamená, že si může dělat, co se mu jen zlíbí, a nikdo nesmí přednést námitky,

Ve svém novoročním projevu k ruskému lidu se Vladimir Putin šestkrát dovolával slova "suverenita", což naznačuje, že se rozhodl učinit z této snahy hlavní cíl své politiky a války na Ukrajině - spíše než menší a větší profánní věci, jako je obsazení území, která lze rychle ztratit.

Tento termín má další výhodu v tom, že je mlhavý a může být použit s jakýmkoli významem, který jednotlivec používá. A protože tomu tak je, je důležité mít na paměti, co přesně tím Putin v současném kontextu myslí.

Pro Putina je suverenita něco, co on a Rusko musí mít, ale ostatní ne. Trvá tedy na tom, že nikdo nesmí říkat jemu ani Rusku, co má dělat, ale že on a Rusko mají dokonalé právo říkat ostatním, co smějí a nesmějí dělat. Zjevný rozpor, ale ne takový, který Kreml znepokojuje.

Základní význam suverenity pro Putina spočívá v tom, že může bezostyšně vnucovat svou vůli druhým, svým vlastním poddaným a také sousedům, aby mohl krást, utlačovat a užívat si moci a majetku – a aby mu v tom nikdo nepřekážel.

Stručně řečeno, toto je nyní ruská "národní myšlenka": Představa, že nikdo nesmí nikdy nesouhlasit s Putinem. A v jejím jménu lidé umírají.

Celý text v ruštině: ZDE

0