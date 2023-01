Německo: Kancléř může stěží dál odmítat dodávky Leopardů

Německo odmítalo dodávat Ukrajině tanky po dobu devíti měsíců – poté přispěchala Francie a další země. Scholz je najednou izolovaný a je pod domácím tlakem. Návštěva v nadcházejícím týdnu nemusí kancléři nechat jinou možnost, píšou S. Bolt, P. Fritz, K. Geiger, M. Meister a C. Schiltz. Německo odmítalo dodávat Ukrajině tanky po dobu devíti měsíců – poté přispěchala Francie a další země. Scholz je najednou izolovaný a je pod domácím tlakem. Návštěva v nadcházejícím týdnu nemusí kancléři nechat jinou možnost,

Ukrajinský prezident věděl, jak se dotknout amerických duší. Volodymyr Zelenskij ve svém projevu v americkém Kongresu krátce před Vánocemi ocenil bitvu u Saratogy. V roce 1777 to přineslo zlom ve válce, ve které Spojené státy bránily svou velmi mladou demokracii. Ukrajinský prezident dnes řekl, že jeho země potřebuje pomoc svých spojenců, aby proměnila bitvu u Bachmutu v novou Saratogu. "Máme dělostřelectvo. stačí to? Upřímně, ne," řekl Zelenskij. "V naší alianci by neměla být žádná tabu." Největším tabu do té doby byly dodávky západních tanků.

O pouhé tři týdny později již tabu neexistuje. Padlo dechberoucí rychlostí. "Vděčíme za to Zelenskému, který během své návštěvy Washingtonu vytvořil nový rozruch," řekly ukrajinské vládní kruhy WELT AM SONNTAG. "Spojené státy během návštěvy prezidenta pochopily, že je třeba vyvinout větší tlak v zákulisí, aby se zvýšila vojenská podpora."

Větší tlak na spojence v Evropě – a především na německého kancléře. To hraje klíčovou roli: Německo jako výrobní země tanku Leopard musí schválit každý vývoz tanku na Ukrajinu, bez ohledu na to, která země jej dodává. Ve Washingtonu to pochopili: Po Zelenského odjezdu USA spustily hon na Leopardy. O tři týdny později je Olaf Scholz izolován - zatímco se vytváří velká západní aliance pro dodávku Leopardů.

Příznaky byly zpočátku nenápadné. Novoročního projevu Emmanuela Macrona si v Německu všiml jen málokdo. V Paříži ale političtí pozorovatelé hovořili o "koperníkovském obratu". Francouzský prezident byl dlouhou dobu po boku Olafa Scholze, občas se schovával za kancléře, aby dodal co nejméně zbraní.

Nyní ale Macron Ukrajině řekl: "Budeme vás podporovat až do vítězství." Jen o pár dní později oznámil francouzský prezident vývoz obrněných průzkumných vozidel na Ukrajinu. Olaf Scholz musel následovat a druhý den slíbil Kyjivu německé bojové vozidlo pěchoty Marder – což předtím více než devět měsíců odmítal.

Tlak na kancléře ale nepolevil. Minulé pondělí Velká Británie oznámila dodávku tanků. Vládní zdroj v Londýně uvedl, že by to mělo sloužit jako příklad pro ostatní země, "Na prvním místě Německo s jeho tanky Leopard". Krátce poté polský prezident Andrzej Duda odcestoval na Ukrajinu a bez konzultace s Berlínem oznámil, že Varšava se rozhodla dodat tankovou rotu. To by bylo 14 tanků Leopard 2.

Zásadní byly dvě věty polského prezidenta při oznámení dodávky. "Chceme, aby to byla mezinárodní koalice," řekl Duda. Jinými slovy: Polsko se nezabývá tím, že půjde samo, spíše chce působit jako beranidlo a dláždit cestu evropské alianci Leopardů. Druhá důležitá věta: "Jak víte, je třeba splnit řadu formálních podmínek." Jednoduše řečeno: Chceme, aby Německo s exportem souhlasilo.

Od té doby je míč na straně německého kancléře. Je pikantní, že zrovna polský prezident přešel do útoku. Andrzej Duda má v USA užší kontakty než téměř kterýkoli jiný evropský politik. Američtí představitelé jsou neustále ve Varšavě, vždy s Dudou na prvním místě. On a jeho palác jsou v kontaktu s důležitými hráči bezpečnostní politiky ve Washingtonu.

V zákulisí se minimálně od Dudova vystoupení horečně pracovalo na leopardí koalici. Existuje mnoho otázek, na které je třeba odpovědět: Kdo se účastní? Kdo dodá kolik tanků? A v jaké verzi?

Pouze část je připravena k použití

Podle ukrajinské armády potřebuje kolem 300 tanků. V současné době má 13 evropských zemí celkem více než 2 000 Leopardů 2. Vysoké číslo je ale klamné: V praxi jsou v provozu jen některé z nich. Existuje také mnoho verzí tanku. Ukrajinští vojáci by však museli být velmi rychle vycvičeni na co nejjednotnější verze Leopardu.

"To, co jsme zatím viděli, je druh soutěže mezi spojenci o to, kdo dodává jaké zbraně," řekl WELT AM SONNTAG Tobias Ellwood, konzervativní poslanec a předseda obranného výboru v britské Dolní sněmovně. "Nejde o strategický plán. Vybavení je příliš odlišné, každý typ tanku má vlastní munici, počítačové programy, výcvikové protokoly, náhradní díly. Udržet je v chodu je výzva."

Vytvoření leopardí koalice, která bude spravedlivě sdílet břemeno a skutečně pomůže Ukrajině, je diplomatická hádanka. Například Švédsko má 121 nejmodernějších Leopardů 2 a Finsko má podobný počet. Obě země chtějí jako aspiranti NATO demonstrovat svou spolehlivost a nabízet své tanky ofenzivně.

Klíčovou zemí pro leopardí koalici by však mohlo zůstat Polsko. Země má asi 250 tanků, 142 jen ve verzi 2A4. Varšava přitom nedávno objednala z USA 116 použitých tanků Abrams a v současnosti na ně nechává své vojáky vycvičit. Dá Polsko Kyjivu velké množství leopardů a nahradí je doma Abramsovy? Polsko stejně z programu Leopard ustupuje a v budoucnu nakoupí tanky z Jižní Koreje a USA.

Lze si představit mnoho kombinací. Pro kancléře by ale mělo být jasné, že pokud široká koalice v čele se Spojenými státy nabídne velký leopardí balíček, těžko může odmítnout souhlas. Vypadá to na zradu Ukrajiny. Místo toho by pro Scholze mohl být chytrý tah schválit spojenecký export, ale nedodávat tanky ze samotného Německa.

Uspokojí však takový kompromis příznivce dodávek Leopardu? Scholz zažívá nejen tlak ze zahraničí, ale i ze strany koaličních partnerů. FDP a Zelení dlouhodobě požadují, aby Ukrajina dostala komplexnější vybavení. "Vzhledem k dramatu na Ukrajině by měl kancléř překročit svůj stín," řekla Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), předsedkyně výboru pro obranu v německém Bundestagu, v rozhovoru pro noviny mediální skupiny Funke. Zdá se, že i v Scholzově vlastní straně se vítr obrací. Rolf Mützenich, který je vždy opatrný ohledně dodávek zbraní, před začátkem neveřejné schůze svého poslaneckého klubu řekl: "Žádné červené čáry neexistují."

Důležitá schůzka na americké základně v Ramsteinu

Nadcházející týden bude klíčový. Ve čtvrtek oznámil svou přítomnost v Berlíně americký ministr obrany Lloyd Austin. Další den se na americké letecké základně v Ramsteinu ve spolkové zemi Porýní-Falc sejde asi 50 příznivců Ukrajiny. Bude tam oznámen balíček Leopardů? Nikdo neví, protože události se vyvíjejí. "Při současné rychlosti už nelze vyloučit kladné rozhodnutí," míní vládní kruhy v Kyjivě, které jsou samy překvapeny dynamikou vývoje.

Až bude americký ministr Austin za pár dní v Německu, jedna skutečnost se opět jasně ukáže: I když se Polsko, Francie a Velká Británie nedávno odhalily a systematicky zahnaly Scholze do kouta – Spojené státy tahají za nitky v pozadí.

Mimochodem, od poloviny listopadu je za vztahy se Spojenými státy v Kyjivě odpovědný nový náměstek ministra zahraničí. V Německu není cizí. Jde o bývalého ukrajinského velvyslance v Berlíně Andrije Melnyka.

