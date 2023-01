Slova ministra Síkely o energetice, která by se měla tesat do kamene

17. 1. 2023 / Boris Cvek





Ministr průmyslu a obchodu v rozhovoru pro Seznam komentuje vysoké ceny elektřiny v Česku, snad vůbec nejvyšší v Unii. Začnu tímto tvrzením, které v článku předchází rozhovoru s panem ministrem: „Česká metropole má ale dražší elektřinu než Berlín i v absolutních číslech, bez ohledu na výši příjmů. Začátkem prosince platili Pražané za kilowatthodinu v průměru o 1,8 eurocentu víc než bohatší Berlíňané.“

Klíčovou odpovědnost dává pan ministr krachu Bohemia Energy, který vedl k vyčerpání zásob dopředu levně nakoupených energií, a to je prý důvod, proč jsou u nás energie tak drahé. Ale pan ministr řekl i něco, co by se mělo tesat do kamene pro celý veřejný diskurs o energetice v ČR:

„Ukazuje se, že je iluze, že vysoké ceny u nás byly způsobené pouze Německem. Německo podrželo Francii v době, kdy jí vypadla půlka jaderných reaktorů, což hnalo nahoru ceny elektřiny v celé Evropě, nejenom u nás. Dnes Německo přispívá k tomu, že ceny elektřiny díky jejich velké kapacitě offshorových větrných elektráren a díky tomu, že fouká, v Evropě výrazně klesly.

Podíl obnovitelných zdrojů energie na výrobě elektřiny nyní vede k tomu, že v Německu je naopak spotová cena elektřiny velmi nízká, nebo dokonce i záporná.“

Odkaz na rozhovor: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-rozhovory-cesi-maji-nejdrazsi-elektrinu-v-evrope-muze-za-to-bohemia-energy-rika-sikela-223180





