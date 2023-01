Ruská agrese na Ukrajině: Rusko v noci zaútočilo na Záporoží; Bělorusko zahájilo cvičení vzdušných sil s Ruskem

16. 1. 2023

- Dobrovolnické centrum v ostřelovaném Chersonu:

a volunteer center in Kherson. The city is being shelled by the Russian artillery every day. People who stay are incredibly courageous. The woman who speaks leads this center made in the office of a tourist company. She is a professor of history at the local university pic.twitter.com/mOYybTVeMU — UkraineWorld (@ukraine_world) January 16, 2023 - Podle regionálních představitelů byli při útoku zraněni civilisté; Minsk tvrdí, že cvičení je "čistě obranné", na Ukrajině panují obavy z nové ofenzivy



- Ukrajinská státní televize Suspilne informuje, že v Chersonské oblasti byli v neděli zabiti tři lidé. Ve zprávě zveřejněné na Telegramu se uvádí:



Dne 15. ledna ruská armáda 90krát ostřelovala území Chersonské oblasti z dělostřelectva, protiletadlových děl, minometů a tanků. Tři lidé zemřeli, 14 bylo zraněno, uvedl šéf oblasti Jaroslav Januševič.



- Kyrylo Tymošenko, zástupce vedoucího kanceláře ukrajinského prezidenta, uvedl další podrobnosti o útoku Záporoží v příspěvku na Telegramu. Píše v něm:



Okupanti zahájili raketový útok na regionální centrum. Raketa dopadla vedle pětipatrové budovy. Pět lidí, včetně dvou dětí ve věku 9 a 15 let, bylo zraněno střepinami skla. Děti byly hospitalizovány. V samotné budově byla rozbita okna, nosné konstrukce nebyly poškozeny. Raketa zasáhla území jednoho z podniků. Na místě vypukl požár. O obětech nejsou žádné informace. Na místě pracují záchranáři."

- Agentura Reuters uvedla, že v pondělí byla v istanbulském Bosporském průlivu odstavena ukrajinská loď převážející hrách a provoz v průlivu byl zastaven. Nebyly hlášeny žádné škody.



Společné koordinační centrum v Istanbulu, které řídí operace v rámci dohody o dodávkách obilí v Černém moři zprostředkované OSN, o víkendu uvedlo, že loď plula z Pivdennyj - obchodního námořního přístavu v ukrajinském městě Južne nedaleko Oděsy - do tureckého středomořského přístavu Mersin.



Mezi plavidly vyslanými na pomoc lodi bylo i několik remorkérů, uvedl úřad pobřežní stráže.



- Ukrajina udržuje pozice v Soledaru: Ministerstvo obrany Spojeného království



Od neděle ukrajinské síly "téměř jistě" udržují pozice v Soledaru severně od Bachmutu, uvedlo britské ministerstvo obrany.



O víkendu pokračovaly intenzivní boje jak v kremelském, tak v bakhmutském sektoru donbaské fronty, dodalo ministerstvo.



"Celkově UAF nadále postupují postupně po své frontové linii na východ na okraji města Kremina," uvádí se ve zprávě. "Za posledních šest týdnů dosáhly Rusko i Ukrajina v různých sektorech těžce vybojovaných, ale omezených zisků.



"Za těchto okolností je klíčovou operační výzvou pro obě strany vytvoření formací neangažovaných, schopných jednotek, které mohou využít taktických úspěchů k vytvoření operačních průlomů."





- USA zahajují výcvikový program pro ukrajinské síly



Americká armáda zahájila rozšířený, sofistikovanější výcvikový program ukrajinských sil, který je zaměřen na rozsáhlé boje a má posílit schopnost Ukrajiny získat zpět území od ruských sil, uvedl v neděli nejvyšší generál Pentagonu.



Generál Mark A. Milley, předseda sboru náčelníků štábů USA, uvedl, že výcvik byl zahájen v neděli ve výcvikovém prostoru Grafenwoehr v Německu a bude pokračovat pět nebo šest týdnů, jak uvedl deník Washington Post.



Počáteční verzí výcviku zaměřeného na takzvanou kombinovanou válku, při níž se tanky, dělostřelectvo, bojová vozidla a další zbraně "vrství tak, aby maximalizovaly způsobené násilí", projde podle listu Washington Post asi 500 vojáků.



Chceme, aby Ukrajinci byli schopni úspěšně bránit svou zemi," řekl Milley. "Ukrajina nedělá nic jiného, než že se brání, a snaží se osvobodit Ruskem okupovanou Ukrajinu."



"Bude to chvíli trvat," dodal Milley. "Pět, šest, sedm, osm týdnů, kdo ví. Uvidíme, co se tady stane. Ale pokud jde o kritičnost, je to potřeba teď."



- NATO naznačilo další těžké zbraně pro Ukrajinu



Generální tajemník NATO uvedl, že Ukrajina může brzy očekávat další dodávky těžkých zbraní od západních zemí.



Nedávné přísliby těžké bojové techniky jsou důležité - a v blízké budoucnosti očekávám další," řekl Jens Stoltenberg v neděli německému deníku Handelsblatt.



Západní spojenci zváží vyslání bojových tanků do Kyjeva před pátečním zasedáním v německém Ramsteinu, kde mají vlády oznámit své nejnovější přísliby vojenské podpory.



Zelenskyj se přimlouval za více západních zbraní s tím, že ruský "teror" lze zastavit pouze na bojišti.



Začátkem tohoto měsíce Francie, Německo a USA přislíbily v tomto pořadí francouzské lehké tanky AMX-10 RC, 40 německých pěchotních vozidel Marder a 50 bojových vozidel Bradley.



Roste však tlak na spojence, aby šli dál a souhlasili s dodávkou bojových tanků.



Britský premiér Rishi Sunak v sobotu přislíbil poskytnout Ukrajině 14 tanků Challenger 2, čímž by se stal první západní zemí, která dodá těžké tanky, po nichž Kyjev volá.



- Ruské velvyslanectví ve Velké Británii varovalo, že "přivezení tanků do zóny konfliktu ... poslouží pouze k zintenzivnění bojových operací, což přinese více obětí, včetně civilního obyvatelstva".





- Putin tvrdí, že válka probíhá podle plánu





Ruský vůdce dříve řekl státní televizi Rossija 1, že to, co nazývá "speciální vojenskou operací" na Ukrajině, získalo pozitivní dynamiku a probíhá to podle plánu.



"Dynamika je pozitivní. Vše se vyvíjí v rámci plánu ministerstva obrany a generálního štábu."



Putin uvedl, že doufá, že vojáci dosáhnou dalších vítězství poté, co si Rusko nárokovalo kontrolu nad východoukrajinským solným městem Soledar - což Kyjev zpochybňuje.





- Běloruské ministerstvo obrany právě vydalo toto prohlášení týkající se společného cvičení letectva s Ruskem z pondělního rána:





- Britský premiér potvrdil, že země v příštích týdnech poskytne Ukrajině 14 svých hlavních bojových tanků Challenger 2 a další pokročilou dělostřeleckou podporu. Downing Street uvedla, že Rishi Sunak tento příslib učinil během sobotního ranního telefonátu s Volodymyrem Zelenským jako projev "ambice Spojeného království zintenzivnit naši podporu Ukrajině". Ruské velvyslanectví v Británii uvedlo, že tento krok by konflikt pouze "zintenzivnil".





- Generální tajemník NATO uvedl, že Ukrajina může brzy očekávat další dodávky těžkých zbraní ze západních zemí. "Nedávné přísliby těžké bojové techniky jsou důležité - a v blízké budoucnosti očekávám další," řekl Jens Stoltenberg v neděli německému deníku Handelsblatt. Západní spojenci zváží vyslání bojových tanků do Kyjeva před setkáním v německém Ramsteinu, které se uskuteční příští pátek a na němž mají vlády oznámit své nejnovější přísliby vojenské podpory.



"Dnes bylo zahájeno společné taktické letové cvičení leteckých jednotek ozbrojených sil Běloruské republiky a Ruské federace, které jsou součástí letecké složky regionálního uskupení vojsk (sil)."Ministerstvo dodalo, že hlavním cílem cvičení je "zvýšit operační kompatibilitu při společném plnění úkolů bojové přípravy".Rusko a Bělorusko v pondělí ráno zahájily společné cvičení vzdušných sil, což v Kyjevě a na Západě vyvolalo obavy, že by Moskva mohla svého spojence využít k zahájení nové pozemní ofenzívy na Ukrajině.Podle prohlášení zveřejněného na účtu běloruského ministerstva obrany na Telegramu dorazily jednotky ruských vzdušných a kosmických sil na běloruská letiště v neděli pozdě večer.Krátce po osmé hodině ráno místního času ministerstvo uvedlo, že byl zahájen plánovaný bojový výcvik.Divize 120. samostatné gardové mechanizované brigády v rámci koordinace běloruské a ruské části regionálního uskupení sil začala plnit řadu úkolů bojové přípravy.Po pochodu na 227. kombinovaný vojenský výcvikový prostor začne vojenský personál provádět kontrolní hodiny v předmětech bojové přípravy."Minsk dříve uvedl, že cvičení jsou obranná. Nicméně probíhající hromadění ruských vojsk v Bělorusku spolu s prudkou vojenskou aktivitou v zemi je ozvěnou toho, co se tam dělo těsně před únorovou ruskou invazí na Ukrajinu, kdy Moskva využila zemi jako odrazový můstek k zahájení útoku.Společně s Moskvou posiluje cvičení zbraněmi a vojenskou technikou také Minsk.Neoficiální vojenské monitorovací kanály Telegram hlásí, že od začátku roku do Běloruska přiletěla řada stíhaček, vrtulníků a vojenských dopravních letadel - jen v neděli to bylo osm stíhaček a čtyři nákladní letadla.Běloruské ministerstvo obrany pouze uvedlo, že do Běloruska přilétají "jednotky" ruských vzdušných sil.Během taktického leteckého cvičení budou zapojena všechna letiště a cvičiště vzdušných sil a sil protivzdušné obrany ozbrojených sil Běloruska," uvedlo ministerstvo v prohlášení, z něhož citovala agentura Reuters.Situace na jižní hranici Běloruska - na hranici s Ukrajinou - nebyla "příliš klidná" a Ukrajina Bělorusko "provokovala", uvedl Pavel Muraveyko, první náměstek státního tajemníka běloruské bezpečnostní rady, podle nedělního příspěvku v aplikaci Telegram běloruského ministerstva obrany.Zachováváme zdrženlivost a trpělivost, udržujeme náš střelný prach suchý," uvedl Muraveyko. "Máme potřebný soubor sil a prostředků, které budou reagovat na jakékoli projevy agrese nebo teroristické hrozby na našem území."Ukrajina neustále varuje před možnými útoky z Běloruska a prezident Volodymyr Zelenskij minulý týden prohlásil, že země musí být na hranicích s Běloruskem připravena.Kreml popřel, že by vyvíjel nátlak na běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, aby se aktivněji zapojil do konfliktu na Ukrajině. Minsk prohlásil, že do války nevstoupí.Počet obětí ruského raketového útoku na obytný blok v městě Dnipro se podle ukrajinských představitelů zvýšil na 35 osob.Gubernátor dniperské oblasti Valentyn Rezničenko v aktualizované zprávě sdílené na Telegramu v pondělí kolem půl deváté ráno potvrdil, že při útoku zahynulo 35 lidí.Pátrací a záchranná operace v Dnipru probíhá již téměř 40 hodin.V noci záchranáři vytáhli zpod trosek výškové budovy zničené ruskou raketou několik dalších mrtvých.Nepřátelský útok si tehdy vyžádal životy 35 obyvatel domu. Mezi nimi i dvě děti.Zachránit se podařilo 39 lidí, 75 jich bylo zraněno. Mezi zraněnými je 14 dětí.Osud dalších 35 obyvatel domu není znám. Pátrání po lidech pod troskami pokračuje.Starosta Dnipru Borys Filatov řekl agentuře Reuters:"Šance na záchranu lidí jsou nyní minimální. Myslím, že počet mrtvých se bude pohybovat v desítkách."V prohlášení ministerstva zveřejněném na Telegramu se uvádí: "Všechny určené cíle byly zasaženy. Cíle útoku bylo dosaženo." Nezmínilo se však o útoku na obytnou budovu v Dněpru.Varování výrobce zbraní Rheinmetall utlumí naděje Kyjeva, že příslib Velké Británie dodat tanky Challenger 2 povzbudí ostatní evropské země k rychlému následování. "I kdyby rozhodnutí poslat naše tanky Leopard do Kyjeva padlo zítra, dodávka by trvala až do začátku příštího roku," řekl šéf Rheinmetallu Armin Papperger listu Bild am Sonntag.James Cleverly ve svém sloupku pro britský bulvární deník Sun on Sunday píše, že ruská armáda je v defenzivě a morálka jejích vojáků je žalostná, a viní z toho "tristní stav ruské vojenské logistiky".