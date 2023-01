Británie bude tvrdě trestat ředitele technologických firem, pokud dopustí zveřejňování materiálu škodícího dětem na svých sociálních sítích

19. 1. 2023

Zakáže ale také "pozitivně vyznívající" záběry uprchlíků snažících se přeplout z Francie do Anglie





Vedoucím pracovníkům v oblasti technologií, kteří ignorují varování regulačních orgánů, aby chránili děti před škodlivým materiálem na internetu, hrozí podle změn v přelomové britské legislativě oznámených vládou až dva roky vězení.

Jedna čtrnáctiletá dívka nedávno v Británii spáchala sebevraždu, protože se stala obětí manipulace materiálů na sociálních sítích, které sebevraždu dětem doporučovaly a vysvětlovaly, jak to provést.



Nové ustanovení se zaměří na vedoucí pracovníky technologických platforem, kteří ignorují oznámení o vynucování ze strany Ofcomu, britského úřadu pro dohled nad komunikacemi, týkající se porušování povinností v oblasti bezpečnosti dětí stanovených v právních předpisech. Nové ustanovení se zaměří na vedoucí pracovníky technologických platforem, kteří ignorují oznámení o vynucování ze strany Ofcomu, britského úřadu pro dohled nad komunikacemi, týkající se porušování povinností v oblasti bezpečnosti dětí stanovených v právních předpisech.





Podle návrhu zákona mají technologické společnosti, včetně firem působících v oblasti sociálních médií a vyhledávačů, povinnost chránit děti před škodlivým obsahem, jako jsou materiály propagující sebepoškozování a poruchy příjmu potravy.



Britská ministryně kultury Donelanová uvedla, že tato změna by zachytila případy, kdy vedoucí pracovníci "souhlasili s ignorováním vymahatelných požadavků nebo se jim podvolili, čímž riskovali vážné poškození dětí".



Řekla, že se to nedotkne vedoucích pracovníků, kteří "jednali v dobré víře", aby ochránili děti, a to na pozadí varování technologických firem, že hrozba vězení pro vedoucí pracovníky by mohla poškodit investice ve Spojeném království.



"Tato novela sice neovlivní ty, kteří jednali v dobré víře, že dodržují předpisy přiměřeným způsobem, ale dává zákonu další nástroje k dosažení změny a zajištění toho, aby lidé byli pohnáni k odpovědnosti, pokud řádně nechrání děti," uvedla.



Podle další změny zákona budou videozáznamy, které ukazují lidi překračující kanál La Manche v malých člunech v "pozitivním světle", přidány na seznam nezákonného materiálu, jehož šíření k uživatelům musí všechny technologické platformy aktivně zabránit.





Návrh zákona rovněž ukládá technologickým firmám povinnost chránit uživatele před nezákonným materiálem, jako je sexuální zneužívání dětí a teroristickým materiálem. Společnostem, které zákon poruší, by mohly hrozit pokuty až do výše 18 milionů liber nebo 10 % jejich celosvětového obratu.









