Náboj Babišových trefil přesně

21. 1. 2023 / Milan Čech

čas čtení 3 minuty

Pamatujete na tiskové konference, kdy panu Babišovi skutečně šlo o něj nebo o jeho rodinu? Pamatujete na vyklepaného, třesoucího se pána na pokraji pláče, občas nesmyslně dojatého nad sebou samým a nad svým těžkým oligarchickým osudem? Viděli jste něco podobného i tentokrát? Nebo to bylo spíše klasické prohlášení, kde se Babiš pomocí svých lží a triků snaží dosáhnout svých cílů?



Kantar dnes na ČT vytáhl první průzkum. Ten první favorizuje Petra Pavla 53:38 (9 % lidí zatím neví). Volební štáb AB ale spíš vyděsila až ta druhá tabulka a kvůli ní asi pořád na Chodově svítí a vymýšlejí, co s tím. pic.twitter.com/raVAry063Q — Martin Bartkovský (@bartkovskym) January 21, 2023





Ta nábojnice je zrůdnost, v případě že ji nějaký vyšinutý blb skutečně poslal. Je to ale ještě větší zrůdnost, pokud si ji “bezpečnostní divize Agrofertu” poslala sama s jasným zadáním a zamýšleným dopadem. V tomto případě ten STBácký odér z onoho skutku i z té tiskovky po něm se linoucí není náhodný.







Není zajímavé že tentokrát se Babiš příliš nevěnoval své rodině, jejímu nebezpečí a oné nábojnici, ale naopak se věnoval spíše tomu jak ji využít pro svou kampaň? Dělá tohle člověk co se bojí o svou rodinu nebo člověk co chce vyhrát volbu, která je velmi blízko? Člověk ochotný čehokoliv. Není zajímavé jak i tento okamžik oligarcha využívá pro své narativy co mu mají vyhrát volby (např. propojení pětikoalice a Pavla)?







Byl by to mistrný marketingový tah. Společnost velmi kritizovala vyhrocení kampaně ze strany Babiše, vyhrocení, které nás opět posunulo dále na východ. Přesto mu toto vyhrocení přineslo další hlasy. Ale některé hlasy to naopak vzalo.







Nebylo by geniální tyto oním zhrubnutím zhnusené hlasy opět získat nějakým trikem? Nepadl by tento postup někoho z marketingového týmu, který již prokázal, že udělá naprosto cokoli aby pro oligarchu Hrad získal?





Není zvláštní že právě nyní přichází událost, která opovržení jako mávnutím kouzelného proutku vrhá na protistranu? Vždyť to byl přece někdo z nich kdo nábojnici musel poslat!!







Najednou jakoby ti co opovrhují tím, kam jsme až klesli, měli volit právě Babiše, protože je to přece on, kdo tím zhrubnutím diskurzu trpí a tak z logiky mentální úrovně jisté voličské skupiny nemůže být původcem této cesty do pekel.







Ten náboj je zvláštní, přišel už ve čtvrtek, ale oznámení přichází až v klidné sobotě, kdy se nic neděje a Babiš pro zvrat potřebuje diktovat diskurz každý den.







Je rovněž zvláštní že si onen terorista nevybral logický terč, Babiše samého, ale jeho ženu, která je nebezpečná snad jen tím, když se snaží něco smysluplného říci. Zrovna jako na potvoru je terčem té zrůdnosti právě žena, slabá nevinná žena, co jen stojí, dívá se a neublížila by mouše. Právě u té si totiž každý řekne: Jaké zrůdy musí být ti co nábojnici poslali.





Jedno vám slíbím, po volbách už o té nábojnici NIKDY neuslyšíte. Svůj part už odehrála. Její sestra se objeví až příští volby.





Při podobných příležitostech je dobré se ptát: Cui bono?

