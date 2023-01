Polsko zvyšuje tlak na vyslání tanků německé výroby na Ukrajinu

Premiér Mateusz Morawiecki řekl, že Polsko požádá Německo o souhlas, ale odpověď je "vedlejší"





Polsko zopakovalo, že je připraveno poslat na Ukrajinu tanky i bez souhlasu Německa. Zvyšuje se tlak na Berlín, aby dodal těžké zbraně, po kterých Kyjev volá.



Mateusz Morawiecki řekl: "I kdybychom tento souhlas nedostali ... stejně bychom naše tanky spolu s dalšími na Ukrajinu převezli." Dodal, že "podmínkou je pro nás v tuto chvíli vytvoření alespoň malé koalice zemí."



Mateusz Morawiecki řekl: "I kdybychom tento souhlas nedostali ... stejně bychom naše tanky spolu s dalšími na Ukrajinu převezli." Dodal, že "podmínkou je pro nás v tuto chvíli vytvoření alespoň malé koalice zemí".



Berlín se dostává pod silný tlak, aby uvolnil vojenskou techniku poté, co v pátek na napjatě očekávaném mezinárodním obranném summitu na americké vojenské základně Ramstein v jihozápadním Německu nepřijal rozhodnutí.



Nedělní vyjádření německé ministryně zahraničí Annaleny Baerbockové, že její země nebude "stát v cestě" Polsku, které posílá na Ukrajinu tanky Leopard, vyvolalo v Berlíně určitý zmatek. Prozatím zůstává nejasné, zda její výroky svědčí o změně vládního postoje, nebo jde pouze o pokus strany Zelených napravit zpackanou komunikační strategii kancléře Olafa Scholze.





Baerbocková svůj komentář nezopakovala, když byla v pondělí ráno na tuto záležitost dotázána. "Je důležité, abychom jako mezinárodní společenství udělali vše pro obranu Ukrajiny, aby Ukrajina zvítězila. Protože pokud prohraje, Ukrajina přestane existovat," řekla novinářům na zasedání Rady EU pro zahraniční věci v Bruselu.



Stranický kolega Baerbockové Robert Habeck, německý ministr hospodářství, již před deseti dny naznačil, že jeho ministerstvo nebude blokovat reexport tanků Leopard 2 z jiných evropských zemí na Ukrajinu. "Je rozdíl mezi rozhodnutím z vlastní vůle a bráněním rozhodnutí jiných," řekl tehdy Habeck.Zatímco reexport tanků vyrobených v Německu musí schválit ministerstvo hospodářství, Habeckova carte blanche pro taková rozhodnutí fakticky přesunula rozhodovací proces na Scholzův úřad.Že by Scholz skutečně zablokoval formální žádost Polska o dodávku tanků Leopard 2 ze svých rezerv Kyjevu, která byla v pondělí explicitně potvrzena, si lze jen těžko představit, už proto, že by to rozmetalo kancléřovu linii, že postoj spojenců v těchto otázkách je jednotnější, než jak to vyznívá ze zpráv v médiích.V neděli večer nový německý ministr obrany Boris Pistorius odmítl zprávy o otevřeném sporu mezi Washingtonem a Berlínem v otázce bojových tanků. "Německo není izolováno," řekl Pistorius o schůzce, která se uskutečnila minulý pátek na letecké základně Ramstein.Polsko uvedlo, že je připraveno poslat na Ukrajinu 14 tanků Leopard. Morawiecki v dřívějších komentářích označil postoj Německa za nepřijatelný. "Snažím se vážit slova, ale řeknu to na rovinu: Ukrajina a Evropa tuto válku vyhrají - s Německem nebo bez něj," řekl.Ministři zahraničí EU, kteří se v pondělí sešli v Bruselu, o této otázce jednali, ale bez okamžitého řešení.Finský ministr zahraničí Pekka Haavisto uvedl, že jeho země by mohla Ukrajině dodat několik tanků Leopard a náhradní díly a/nebo vyškolit vojáky v řízení a obsluze tanků, ale naznačil, že toto rozhodnutí závisí na Německu. "Jsme stále v procesu, jaký balíček bude vytvořen. Doufáme, že to bude pozice, na které by se mohly podílet země jako Německo," řekl.Mezitím nejvěrnější spojenci Ukrajiny v pobaltských státech dali najevo, že chtějí, aby Německo jednalo rychle. "Dovolte mi, abych jasně řekl, že Německo je motorem Evropy a to vytváří také zvláštní odpovědnost," řekl estonský ministr zahraničí Urmas Reinsalu. Uvedl, že Estonsko vynakládá 1 % národního důchodu na vojenskou pomoc Ukrajině, a vyzval ostatní, aby učinili totéž. "Musíme dát ukrajinskému lidu štít, ale také meč k osvobození území."Jeho litevský protějšek Gabrielius Landsbergis uvedl, že v Německu probíhá "velmi živá debata". "Doufám, že bude plodná jako v minulosti, že Německo pošle tanky. Bohužel my jako ti, kdo na jejich vyslání čekají, musíme ještě jeden den počkat."Landsbergis připomněl útlak Litvy pod Sovětským svazem a řekl, že "musíme porazit strach z porážky Ruska", aniž by jmenoval konkrétní země. "Pokud se nepřipravíme na to, že Rusko válku prohraje,pak to s pomocí Ukrajině k vítězství nemyslíme vážně," řekl.Šéf zahraničních věcí EU Josep Borrell uvedl, že si myslí, že by takové zbraně měly být ukrajinské armádě poskytnuty, ale označil to za rozhodnutí členských států EU.V pondělí, kdy se v Bruselu sešli ministři zahraničí, EU rovněž ratifikovala nový balík vojenské pomoci Ukrajině v hodnotě 500 milionů eur. Balík byl schválen spolu s dalšími 45 miliony eur na "nebojové vybavení" pro vojenskou výcvikovou misi EU pro Ukrajinu, uvedly zdroje agentury Reuters.Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó již dříve uvedl, že jeho země nebude tento krok EU blokovat.