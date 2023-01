K článku pana Veselého

26. 1. 2023

čas čtení 2 minuty

Předně chci říct že nejsem žádný velký intelektuál. Pracuji v jedné malé továrně na malém městě v bývalých Sudetech. Po loňském únoru k nám do továrny přišlo mnoho Ukrajinců. Hodně mladých děvčat, starých žen a mužů, píše čtenář L. Fruth.



S jedním pracuji na svém pracovišti i já. Říkám mu Tolja. Celkem jsem si ho oblíbil. Bavíme se o fotbale, o autech a o všeobecných tématech.



Dnes ráno, když jsme spolu pracovali, jsem se ho zeptal, jak se dnes má. Řekl mi, že celou noc nespal, protože bombardovali jeho město a volali mu příbuzní.



Od té doby jsme smutní oba a práce nám už nejde tak od ruky.



Ptal jsem se ho na to, jestli chce mír. Předně chci říct že nejsem žádný velký intelektuál. Pracuji v jedné malé továrně na malém městě v bývalých Sudetech. Po loňském únoru k nám do továrny přišlo mnoho Ukrajinců. Hodně mladých děvčat, starých žen a mužů,S jedním pracuji na svém pracovišti i já. Říkám mu Tolja. Celkem jsem si ho oblíbil. Bavíme se o fotbale, o autech a o všeobecných tématech.Dnes ráno, když jsme spolu pracovali, jsem se ho zeptal, jak se dnes má. Řekl mi, že celou noc nespal, protože bombardovali jeho město a volali mu příbuzní.Od té doby jsme smutní oba a práce nám už nejde tak od ruky.Ptal jsem se ho na to, jestli chce mír.





Řekl mi že chce být hlavně v NATO, aby se už tohle nemohlo nikdy opakovat.



U něj musíte, pane Veselý, začít agitovat, jeho musíte začít přesvědčovat.



Chápu že je lehčí přesvědčovat malého českého človíčka, co chce mír a nohy v teple, ale ten to nemůže ukončit. O míru musíte přesvědčit Ukrajinu.



Nevim ovšem, jestli mnichovanské přesvědčování z pera pánů Druláka a Stropnickeho ve stylu "My už vám nic nedáme a vy si to dojednejte, je ta pravá cesta. "



Každý by si měl promluvit s nějakým Toljou.





Ale jak výše píšu, jsem jen nevzdělaný člověk a ne žádný velký intelektual. Vždycky jsem volil levici.





Pozn. JČ: Rád bych upozornil, že vědci, kteří posunuli ručičku hodin apokalypsy těsně ke dvanácté, z toho otevřeně obviňují fašismus Vladimíra Putina a jeho brutální agresi proti Ukrajině:





"Ruská válka na Ukrajině vyvolala hluboké otázky ohledně vzájemné interakce států a narušila normy mezinárodního chování, které jsou základem úspěšných reakcí na různá globální rizika. A co je nejhorší, chabě zastřené hrozby Ruska, že použije jaderné zbraně, připomínají světu, že eskalace konfliktu - náhodou, záměrně nebo chybným odhadem - představuje strašné riziko."







1