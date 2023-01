Kdy nastane konec Babišovy éry

28. 1. 2023 / Boris Cvek

Přece jen napíšu krátký komentář k výsledku prezidentských voleb 2023 už hned po volbách. Začnu tím, že jsem spokojen. Nový prezident ukončuje éru protizápadních prezidentů opoziční smlouvy a dává naději, že se z Hradu ponese naopak prozápadní směřování. Hodně záleží na tom, jakými lidmi se obklopí a jak se během působení v úřadu bude měnit (Václav Havel se jako prezident také hodně měnil).

Hlavním motivem pro napsání tohoto článku je ovšem naděje pana premiéra Fialy, že máme před sebou konec Babišovy éry, i když to prý ještě může být nepříjemné. Není mi jasné, co tím pan premiér vlastně myslí. Jak už mnoho let píšu, je ke konci Andreje Babiše v politice zapotřebí jedna drobná věc: někdo mu musí vzít jeho voliče (a už vůbec nesmí k němu tlačit voliče nové). Snad si ani pan premiér nepředstavuje budoucnost české demokracie tak, že tu nebude žádná opozice.

Opozice je pro demokracii životně důležitá, to jistě pan premiér jako politolog dobře ví. Představuje si snad, že z Hnutí Ano se stane nějaká solidní opozice, která se zbaví Babiše? Vždyť to hnutí je fakticky Babišův majetek a ti lidé v něm, až na výjimky, jsou jeho lidé, kteří proti němu nikdy nepůjdou. Pan Havlíček? Paní Schillerová? A taky: proč by měli? Vždyť, jak ukázaly i tyto volby, za Babišem stojí dva miliony lidí. Jsou to dva miliony lidí za lídrem opoziční strany, není to ad hoc spojení různých politických proudů za nadstranickým kandidátem.

A jsou to zřejmě většinou bývalí voliči sociální demokracie. To je strana, která mívala kdysi výsledky ve sněmovních volbách přes třicet procent. Česká republika by potřebovala jako sůl, aby se tito voliči vrátili od oligarchy někam k normální demokratické straně, ale v levé části spektra se o ně nikdo nechce s Babišem utkat, nikdo na to zjevně ani nemá. Vpravo zřejmě nepůjdou ani za nic, ostatně to by nebyla žádná pořádná opozice k současné vládní koalici. Teprve odchod Babišových voličů k demokratické levici, je-li to vůbec možné, by byl konec Babišovy éry. A teprve pak bych si oddechl.

