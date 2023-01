Putin řekl loni Johnsonovi, že ruská raketa "zasáhne Británii do minuty"

30. 1. 2023

Boris Johnson svědčí v novém dokumentu televize BBC o ruské agresi na Ukrajině, že Vladimir Putin mu v telefonátu těsně před invazí na Ukrajinu řekl, že by mohl odpálit raketu, která by zasáhla Británii, "během minuty".



Bylo to v rozhovoru o hypotetické podpoře NATO na hranicích Ruska, pokud by se Putin rozhodl k invazi, kdy se Johnson snažil Putina přemluvit, aby invazi neprovedl



"V jednu chvíli mi tak trochu pohrozil a řekl: 'Borisi, nechci ti ublížit, ale raketou by to trvalo jen minutu', nebo něco takového," řekl Johnson.



"Myslím, že podle velmi uvolněného tónu, který nasadil, podle jakési odtažitosti, si jen hrál s mými pokusy přimět ho k jednání."



Johnson Putina varoval, že v případě ruského vpádu dojde k zpřísnění západních sankcí a že se zvýší podpora NATO - i když Ukrajina není blízko tomu, aby se stala jeho členem.



"Řekl: "Borisi, říkáš, že Ukrajina se v dohledné době k NATO nepřipojí... Co je to v dohledné době?" A já jsem řekl: "No, v dohledné době se k NATO nepřipojí. To víte velmi dobře,'" řekl Johnson o telefonátu s Putinem.



Ben Wallace, britský ministr obrany, v dokumentu BBC hovoří také o únorové návštěvě Moskvy, která byla neúspěšným pokusem o vyjednávání a odvrácení války. Setkal se se svým ruským protějškem Sergejem Šojgu a také s náčelníkem generálního štábu Valerijem Gerasimovem.



"Vzpomínám si, jak jsem ministru Šojguovi říkal: 'Budou bojovat' a on na to: 'Moje matka je Ukrajinka, nebudou!' Také řekl, že nemá v úmyslu provést invazi," řekl Wallace.



"To by v ruštině bylo 'vranije', lhaní. 'Vranije' je podle mě něco jako projev šikany nebo síly: Vranije: "Budu vám lhát. Vy víte, že lžu. Vím, že víte, že lžu, a přesto vám budu lhát. On věděl, že to vím, a já věděl, že to ví on. Ale myslím, žetím chtěl komunikovat: Jsem mocný.





" Byla to poměrně mrazivá, ale přímá lež o tom, co se nechystají udělat, která mě podle mě utvrdila v tom, že to udělají. Vzpomínám si, že když jsme odcházeli, generál Gerasimov řekl: 'Už nikdy se nenecháme ponížit. Bývali jsme čtvrtou armádou na světě, teď jsme číslo dvě. Teď je to Amerika a my. A tam v té minutě byl ten pocit, proč že [to] dělají."





