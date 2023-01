Rozhovor Britských listů 567. Čtvrtina národa postižena exekucemi. Propad rodin do bezdomovectví

26. 1. 2023

English subtitles. For English, scroll below.







Ve zhoršující se ekonomické situaci v České republice je až čtvrtina obyvatelstva postižena exekucemi (jaká je to děsivá vizitka pro jakoukoliv českou vládu!) a stále větší počty obyvatelstva jsou ohroženy bezdomovectvím. Vláda na to reaguje indolentně a nekompetentně. Co si počít? O tom mluví Jan Čulík s novinářkou Sašou Uhlovou, specializující se mimo jiné i na tuto problematiku. Šokující rozhovor.



Vysílá se na Regionální televize od pátku 27. ledna 2023.





In a worsening economic situation, up to a quarter of the inhabitants of the Czech Republic are living in debt slavery (what a horrendous visiting card for any recent Czech government!) and ever larger numbers of Czech citizens, including families, are threatened by homelessness. The Czech government reacts indolently and incompetently. What to do? Jan Čulík discusses the unenviable situation with Saša Uhlová, a journalist specialising in these matters.

