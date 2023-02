Západ přivítal čínský mírový plán pro Ukrajinu opatrně

19. 2. 2023

Vysoký čínský diplomat Wang Yi hovořil o nutnosti dodržovat zásadu územní celistvosti, ale také o respektování "legitimních bezpečnostních zájmů" Ruska

"Zaráží mě, jak jsme ztratili důvěru zemí globálního jihu," řekl Macron. Reakce světa na válku podle něj ukázala, že je třeba obnovit rovnováhu globálního řádu a učinit jeho instituce inkluzivnějšími



Západní představitelé reagovali na čínský mírový plán pro Ukrajinu, který má být zveřejněn tento týden, nervózně, ale opatrně tento krok uvítali jako první známku toho, že Čína uznává, že válku nelze považovat pouze za evropskou záležitost.



Západní představitelé reagovali na čínský mírový plán pro Ukrajinu, který má být zveřejněn tento týden, nervózně, ale opatrně tento krok uvítali jako první známku toho, že Čína uznává, že válku nelze považovat pouze za evropskou záležitost.

Ve svém projevu na Mnichovské bezpečnostní konferenci vysoký čínský diplomat Wang Yi, jeden z mála vnějších politiků schopných ovlivnit Rusko, oznámil, že Čína představí svou mírovou iniciativu v den výročí války a své návrhy již konzultuje s Německem, Itálií a Francií. Uvedl, že mírový plán zdůrazní potřebu dodržovat zásady svrchovanosti, územní celistvosti a Chartu OSN. Zároveň však uvedl, že je třeba respektovat legitimní bezpečnostní zájmy Ruska.



Diplomaté, kteří byli Čínou informováni, nemají jasno v tom, jak konkrétní Peking hodlá být, nebo zda plán nezapadne do prázdných slov o mírových řešeních, která jsou někdy charakteristickým rysem čínské diplomacie. Čínský krok, jehož cílem je vykreslit Západ jako válečného štváče, by mohl najít odezvu na globálním jihu.



Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková krok Číny přivítala a řekla: "Jako stálý člen Rady bezpečnosti OSN je Čína povinna využít svého vlivu k zajištění světového míru."



Uvedla, že v pátek s Wangem intenzivně hovořila o tom, "co znamená spravedlivý mír - ne že odměníte agresora, ale že se postavíte za mezinárodní právo a za ty, kteří byli napadeni".



Stejné poselství předali Číně i francouzští a italští diplomaté.



Baerbocková uvedla, že spravedlivý mír předpokládá, "že ten, kdo porušil územní celistvost, tedy Rusko, stáhne svá vojska z okupované země. Světový mír je založen na tom, že všichni uznáváme územní celistvost a svrchovanost každé země." Zároveň je však také jasné, že je třeba využít "každou šanci" pro mír.



Bez úplného stažení všech ruských vojsk z Ukrajiny není šance na ukončení války, řekla Baerbocková. "všechny požadavky na ukončení války odstoupením území Rusku jsou nepřijatelné. "To by znamenalo, že z lidí uděláme kořist Ruska. To neuděláme."



Čína ví, že má připravené publikum napříč celým globálním jihem, pokud vysloví výzvu k dialogu a míru.



Brazilský ministr zahraničí Mauro Vieira trval na tom, že jeho země ruskou agresi odsoudila, a to i na půdě OSN, ale dodal: "Musíme se pokusit umožnit řešení. Nemůžeme se omezit na to, že budeme hovořit o válce. Nemám na mysli okamžité jednání - museli bychom jít krok za krokem, možná nejprve vytvořit prostředí, které jednání umožní."



Namibijská premiérka Saara Kuugongelwa řekla: "Chceme problém vyřešit, nechceme hledat viníka. To, že Rusko utrácí peníze za zbraně a Západ financuje Ukrajině nákup zbraní, nemá žádný smysl."



Některé západní mocnosti zvažují, zda budou tlačit na přijetí nové rezoluce Valného shromáždění OSN na podporu Ukrajiny v naději, že převažující hlasy pro rezoluci upozorní na nedostatek mezinárodní podpory Ruska. Ale zatímco při loňském hlasování podpořilo Ukrajinu 141 zemí, není jasné, kolik čerstvých konvertitů existuje na globálním jihu.



Jeden ze zdrojů uvedl, že Ukrajina pochopitelně chce v těchto rezolucích konkrétní tvrdé formulace, ale čím konkrétnější je rezoluce, tím pravděpodobnější je, že státy ustoupí do neutrality.



Na mnichovské konferenci řada evropských lídrů, včetně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, připustila, že Západ měl udělat více, aby přesvědčil jih, že jeho silná podpora Ukrajině se nezrodila z dvojích standardů.



"Zaráží mě, jak jsme ztratili důvěru zemí globálního jihu," řekl Macron. Reakce světa na válku podle něj ukázala, že je třeba obnovit rovnováhu globálního řádu a učinit jeho instituce inkluzivnějšími.



Macron označil ruskou invazi na Ukrajinu za "neokolonialistický a imperialistický" útok, který "prolomil všechna tabu", a varoval, že pasivně přihlížející se podíleli na ruské agresi.



Rishi Sunak také připustil, že Západ měl udělat více pro to, aby přesvědčil globální Jih, že ceny potravin prudce vzrostly v důsledku ruského bombardování ukrajinských polí s pšenicí, a ne západních sankcí. Kamala Harrisová, viceprezidentka USA, která odsoudila ruské zločiny proti lidskosti, uvedla, že řešením pochybností globálního jihu je jednat s ním jako s partnerem.



Olaf Scholz, německý kancléř, který v nedávné době navštívil Brazílii a Jihoafrickou republiku ve značně bezvýsledné snaze vynutit si jasnější odsouzení Ruska, mnichovskému publiku řekl: "K tomu, abychom byli důvěryhodní a něčeho jako Evropané nebo Severoameričané v Jakartě, Dillí, Pretorii, Santiagu de Chile, Brasílii nebo Singapuru dosáhli, nestačí odvolávat se na společné hodnoty."





Obavy z jihu neodvrátily pozornost evropských lídrů od diskuse o tom, jak rychle zvýšit výrobu munice prostřednictvím větších společných zakázek a finančních pobídek pro evropský zbrojní průmysl. O rostoucím nedostatku zbraní jedná EU nyní.









