Budoucí americký prezident (?) dělá lidem ze života peklo

19. 2. 2023

Floridský pár, který nenesmí podstoupit potrat, uvidí, jak po porodu jejich dítě zemře



Výklad státního zákona lékařúm znemožňuje zákrok, přestože dítě trpí smrtelnou nemocí



Za několik týdnů se bude muset jeden floridský pár rozloučit se svým dítětem krátce po porodu. Je tyo niterná realita, kterou vytvořil americký Nejvyšší soud, když loni zrušil celoamerické právo na potrat.



Kvůli novému floridskému zákonu, který zakazuje potraty po 15. týdnu s výjimkou určitých okolností, se Deborah Dorbertová stala jednou z mnoha žen, které mají ztížený přístup k nezbytným potratovým zákrokům poté, co nejvyšší soud zrušil práva přiznaná přelomovým rozhodnutím ve věci Roe v. Wade z roku 1973.



Potterův syndrom je vzácný stav související s vývojem plodu v děloze. Syndrom je důsledkem abnormálního růstu a funkce ledvin, což ovlivňuje, kolik plodové vody obklopuje plod během těhotenství.



Je považován za "dvojnásobně smrtelnou diagnózu", protože děti s nesprávně fungujícími ledvinami nemohou ze svého těla odstraňovat smrtelné toxiny a následně u nich může dojít k selhání ledvin. Nepřítomnost plodové vody v děloze navíc způsobuje, že se dítě narodí bez schopnosti dýchat.



Podle floridského zákona o snižování úmrtnosti plodu a kojenců, který byl zaveden loni v červenci, jsou potraty zakázány po 15. týdnu těhotenství, s několika výjimkami, včetně té, která by umožňovala pozdější potrat, "pokud dva lékaři písemně potvrdí, že plod má fatální abnormality plodu a nedosáhl životaschopnosti".



Když byl loni v listopadu u dítěte manželů Dorbertových diagnostikován tento syndrom, odborník na medicínu nemluvňat jim řekl, že někteří rodiče se rozhodnou pokračovat v těhotenství až do úplného konce, zatímco jiní se rozhodnou těhotenství ukončit operací nebo předčasným porodem.



Lékař dodal, že nový zákon bude konzultovat s vedením zdravotnického systému, píše Washington Post. Dorbertovi se nakonec rozhodli, že by chtěli těhotenství ukončit co nejdříve, protože děti s tímto syndromem často umírají ještě před narozením nebo se udusí během několika minut či hodin po porodu.



Deborah Dorbertová sdělila, že odborník jí řekl, že ukončení těhotenství by mohlo být možné - ale až mezi 28. a 32. týdnem.



Poté, co specialista konzultoval nový zákon se správci zdravotnického systému, bylo manželské dvojici řečeno, že s ukončením těhotenství budou muset počkat až do 37. týdne těhotenství - nebo téměř do úplného termínu.



Podle textové zprávy, kterou Deborah Dorbertová obdržela od koordinátorky z pracoviště fetální medicíny, které často navštěvuje, se specialista rozhodl "podívat na nový zákon a na to, jak je napsaný", uvedl deník Washington Post.



"Je to příšerně napsané," dodal ve zprávě.



Přestože specialista manželům sdělil, že v jiných státech je přístup k potratům omezen méně, Dorbertovi listu Post řekli, že jsou zahlceni cestovními náklady a svůj stát opustili jen několikrát.



Nový zákon - který lékaře, kteří jej poruší, trestá sankcemi včetně odebrání licence, vysokých pokut a pěti a více lety vězení - Dorbertovy rozzlobil.



"Rozčiluje mě, že politici rozhodují o tom, co je nejlepší pro mé zdraví," řekla Deborah Dorbertová listu Washington Post. "Udělali bychom cokoli, abychom měli to dítě."



"Nikdy jsme to nepochopili," řekl Lee Dorbert a dodal: "V některých případech to zřejmě není dostatečná výjimka."



Navzdory bolesti, kterou Dorbertovi a páry v podobných situacích zažívají, republikánský guvernér státu Ron DeSantis zachovává tvrdý postoj proti potratům.



Začátkem tohoto měsíce DeSantis prohlásil, že by podepsal zákaz potratů po šesti týdnech těhotenství, pokud by byl schválen.





"Jsme pro život," řekl DeSantis. "Vyzývám zákonodárce, aby pracovali, vytvořili dobré věci, a my podepíšeme. To je to, co jsem vždycky chtěl udělat."



