Je možné, že Alzheimerovu chorobu způsobuje infekce?

20. 2. 2023

čas čtení 11 minut





Výzkum této nemoci se zaměřuje na plaky v mozku. Někteří vědci se však domnívají, že roli hrají viry a bakterie - a jejich práce je stále více považována za důležitou

Když Davangere Devanand, neurolog z Columbia University Medical Center, procházel spousty vědeckých údajů o Alzheimerově chorobě, narazil na překvapivou myšlenku - mohla by se na vzniku nemoci podílet infekce?



Čím dále Devanand pátral, tím více toho nacházel. Od poloviny 80. let se hrstka vědců na celém světě vytrvale zabývala myšlenkou, že by v Alzheimerově chorobě mohl hrát roli buď virus, nebo bakterie.



Zejména důkazy ukazovaly na virus herpes simplex 1 (HSV-1) - patogen, který se vyskytuje u 70 % britské populace a je příčinou orálních oparů - jako na hlavního podezřelého. Studie ve Velké Británii, Francii a Skandinávii naznačovaly, že lidé, kteří byli nakaženi herpesem, mají větší pravděpodobnost, že onemocní Alzheimerovou chorobou.

Devananda to zaujalo, protože zatímco hlavní charakteristické znaky Alzheimerovy choroby jsou dobře známé, o tom, co ji vyvolává, máme stále jen málo představ. Víme, že se v mozku tvoří toxické plaky a spleti, které způsobují škodlivý zánět a odumírání mozkových buněk. Určité geny a faktory životního stylu, jako je osamělost, nedostatek pohybu a špatná strava, mohou zvyšovat riziko vzniku Alzheimerovy choroby, ale jak a proč ta nemoc začíná, zůstává záhadou. Mohl by být virus tím, po čem vědci pátrají?



Jiní se domnívají, že neurodegeneraci, která vede k Alzheimerově chorobě, mohou iniciovat i různé bakterie. Jako možné spouštěče se uvádějí chlamydie pneumoniae, které způsobují onemocnění plic, Borrelia burgdorferi, která je spojována s boreliózou, a dokonce i infekce dásní.



Hlavní myšlenka, proč mohou být viry jako HSV-1 a případně bakterie schopny vyvolat Alzheimerovu chorobu, spočívá v tom, že napadají tělo, pak se zavrtají do centrálního nervového systému a až někdy ve středním věku putují do mozku. Jakmile se tam dostanou, zůstávají po mnoho let nečinné, než se ve stáří znovu aktivují, a to buď proto, že stárnoucí imunitní systém je již nedokáže udržet pod kontrolou, nebo je k životu přivede něco jiného - traumatická příhoda, úraz hlavy nebo třeba jiná infekce. Jakmile se probudí - tak zní teorie - začnou působit spoušť.



Dlouhou dobu považovali neurologové tyto myšlenky za fantazii, dokud se neobjevovalo stále více nezvratných důkazů o roli patogenů v chronických onemocněních. V loňském roce byl virus Epsteina-Barrové označen za hlavní rizikový faktor roztroušené sklerózy, zatímco jiné studie ukázaly, že onemocnění spalničkami může po mnoha letech vést k progresivnímu neurologickému onemocnění zvanému subakutní sklerotizující panencefalitida.



Když se tedy Devanand obrátil na americký Národní institut pro stárnutí s žádostí o grant ve výši několika milionů dolarů na provedení klinické studie zkoumající, zda by antivirotikum proti herpesu zvané valaciklovir mohlo zpomalit progresi Alzheimerovy choroby u pacientů v počátečních stadiích onemocnění, ty finance mu dali.



Probíhající studie, která by měla být dokončena počátkem roku 2024, by mohla mít významný dopad na to, jak se na tuto nemoc díváme.



Po desetiletí byl středem zájmu číslo jedna téměř všech snah v oblasti Alzheimerovy choroby bílkovinný fragment zvaný beta-amyloid, často označovaný jednoduše jako amyloid. Tradiční teorie Alzheimerovy choroby předpokládají, že se hromadí v mozku jako určitý druh toxického odpadu a způsobuje vznik charakteristických plaků, které ničí mozkové buňky a vedou k onemocnění.



Před patnácti lety učinil Rudolph Tanzi, profesor neurologie na Harvard Medical School, který objevil mnoho klíčových genů spojených s Alzheimerovou chorobou, překvapivý objev - amyloid má antimikrobiální vlastnosti, které pomáhají bránit mozek před jakýmkoli napadajícím patogenem. Po více než deseti letech experimentů vyvinul životaschopnou teorii, proč se plaky tvoří.



"Když mozek napadne infekce, první reakcí jsou tyto malé lepivé peptidy, které se na mikroba navážou, slepí ho do kuličky a uvězní ho," říká. "Zjistili jsme, že amyloid je jedním z hlavních peptidů v mozku, který jde po mikrobech. Domnívám se, že plaky, které vidíme v mozku u Alzheimerovy choroby, se ve skutečnosti vyvinuly jako způsob ochrany mozku."



Podle Tanziho je naše tělo po většinu života schopno tyto shluky amyloidu bezproblémově odstraňovat. Imunitní buňky známé jako mikroglie, které čistí mozek od zbytků, je během hlubokého spánku pohlcují. S přibývajícím věkem se však tento vyladěný systém může porouchat, a pokud amyloid zůstane v mozku, může nám nakonec škodit.



Lidé s určitými genetickými slabostmi - jako je například varianta genu APOE4, která se vyskytuje až u 25 % běžné populace - nejsou schopni amyloid odklízet tak efektivně jako ostatní, což znamená, že je pravděpodobnější, že se bude hromadit. Stárnutí také oslabuje imunitní systém, což usnadňuje přístup patogenů do mozku a tvorbu většího množství amyloidu.



"S přibývajícím věkem začíná imunitní systém slábnout a bariéra mezi krevním oběhem a mozkem už není taková, jaká bývala," říká Tanzi. "Vytváříte tak dokonalou bouři, protože mikroby se mohou lépe množit a mozek neodstraňuje amyloid tak dobře jako dříve."



Hugo Lövheim, výzkumný pracovník v oblasti geriatrické medicíny na univerzitě v Umeå, říká, že také víme, že faktory životního stylu, jako je sociální izolace a nedostatek pohybu, mohou oslabit imunitní systém. To by podle něj mohlo mít dva důsledky - tělo hůře udržuje pod kontrolou mikroby, jako je HSV-1, a pak není schopno odstranit vzniklé plaky.



"Víme, že psychologické faktory nebo stres mohou ovlivnit riziko neschopnosti zvládnout infekci virem herpesu v určitém časovém okamžiku," říká Lövheim.





Zátěž Alzheimerovy choroby a všech forem demence pro pacienty, rodiny a celou společnost je nevýslovně velká. Předpokládá se, že do příštího roku bude ve Velké Británii žít více než 1 milion lidí s demencí, což je počet, na který zdravotnický systém není připraven.





Skoro žádné klinické studie testující léky, které se snaží snížit množství amyloidu v mozku, dokázaly nemoc zastavit. Dokonce i lecanemab, nový lék na Alzheimerovu chorobu zaměřený na amyloid, který se dostal na titulní stránky novin koncem roku 2022, nabízí pouze okrajový přínos při zpomalení ztráty paměti. Lékařský chemik Derek Lowe, který píše blog o farmaceutickém průmyslu pro časopis Science, uvedl, že lecanemab ukazuje, že amyloid se sice na Alzheimerově chorobě určitě podílí, ale pravděpodobně není její základní příčinou.







Zdroj v angličtině ZDE

"Lecanemab skutečně prokázal podstatné odstranění amyloidu v mozku, takže rozhodně působí cíleně," napsal Lowe. "Skutečnost, že lék má takové účinky na amyloid, a přesto jen stěží zpomaluje průběh nemoci, svědčí pro tento názor."Někteří vědci mají podezření, že důvodem, proč jsou léky proti amyloidu neúčinné při zastavení Alzheimerovy choroby, je to, že je podáváme příliš pozdě v průběhu onemocnění, roky nebo desetiletí poté, co se plaky začaly hromadit. V té době již dochází k rozsáhlému neurozánětu, který zabíjí buňky, a proto se některé společnosti, jako například švýcarská AC Immune, nyní snaží zaměřit na zánětlivé cesty v mozku při Alzheimerově chorobě.Léky proti amyloidu by se sice mohly vyzkoušet na lidech ve středním věku, aby se zjistilo, zda u nich zastaví rozvoj nemoci, ale podle Tanziho jsou náklady na takový postup pravděpodobně nepraktické. "Kdyby si dnes každý Američan nechal udělat krevní test na amyloid, 40 milionů lidí by zjistilo, že s tím musí něco dělat," říká. "Ale pokud máte léčbu proti amyloidu, která stojí 26 000 dolarů ročně, hodně štěstí, aby se dostala ke 40 milionům lidí, zvláště když by každý z nich potřeboval tři vyšetření magnetickou rezonancí ročně, aby se ujistil, že nemá jako vedlejší účinek otok mozku nebo krvácení."Pokud se vědcům podaří získat další důkazy o tom, že alespoň u části pacientů je původcem onemocnění mikrob, mohlo by to otevřít dveře k praktičtějším iniciativám v oblasti prevence onemocnění. Jedním z nápadů by mohlo být zpřístupnění antivirotik všem lidem, kteří byli nakaženi herpesem, nebo dokonce podpora většího počtu očkování ve středním věku, například proti viru varicella zoster (VZV), který způsobuje pásový opar. Předpokládá se, že VZV je schopen reaktivovat virus HSV-1 z klidového stavu, a Itzhaki zjistil, že očkování proti pásovému oparu zřejmě snižuje riziko vzniku Alzheimerovy choroby.Alzheimerova choroba je však ďábelsky složité onemocnění a je třeba ještě hodně práce, aby se podařilo přesvědčit většinu vědců, že se na ní podílí infekce. Neboť zatímco epidemiologické a laboratorní studie se zdají ukazovat, že je to možné, několik klinických studií skončilo neúspěchem. Když kanadští vědci podávali pacientům s Alzheimerovou chorobou několik antibiotik, neprokázalo to žádný přínos. Sanfranciská biotechnologická společnost Cortexyme - nyní známá jako Quince Therapeutics - strávila roky vývojem léku, který by mohl působit proti Porphyromonas gingivalis, bakterii způsobující onemocnění dásní a vylučující škodlivé enzymy, které mohou pronikat do mozku. Když byl však vyzkoušen klinicky, také nefungoval.Tanzi má podezření, že pacientům možná opět podáváme léčbu příliš pozdě. "Pokud tvorbu amyloidu způsobila infekce, mohlo se to stát už před 30 lety," říká. "Jen trvalo 30 let, než se neurozánět projevil natolik, že se nemoc projevila."Devanandova studie poskytne zásadní důkazy ohledně toho, kam se vydat dál. Pokud prokáže nějaké známky prospěšnosti, může pomoci přesvědčit financující orgány, aby vyčlenily peníze na podávání antivirotik lidem ve věku 40 a 50 let, kteří jsou geneticky ohroženi Alzheimerovou chorobou, nebo na očkování velkého počtu lidí proti různým běžným virům.Devanand a vědci, jako je Itzhaki, kteří zasvětili svůj život tomuto směru výzkumu, doufají, že se jim podaří získat alespoň náznak toho, že jsou na správné cestě. "V tomto pokusu nemoc nevyléčíme," říká. "Snažíme se zjistit, zda u pacientů, kteří dostávají antivirotikum, dochází k menšímu poklesu než u těch, kteří dostávají placebo. A pokud je herpes přispívajícím faktorem, mělo by být dobré jej léčit."