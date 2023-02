Ruská agrese na Ukrajině: Vedoucí představitelé NATO z východní Evropy se setkají s Bidenem a Stoltenbergem; podle šéfa Wagnera ruská armáda odmítá dodávat munici

22. 2. 2023

- Ruská státní tisková agentura Tass uvádí, že v blíže neurčeném počtu regionů v Rusku vysílají některé komerční rozhlasové stanice v důsledku kybernetického útoku varování, že hrozí nálety



Ruské ministerstvo pro mimořádné situace vydalo podle agentury Tass následující prohlášení:



"Ministerstvo pro mimořádné situace Ruska uvádí, že tato informace je falešná a neodpovídá skutečnosti. Žádáme vás, abyste sledovali zprávy v oficiálních zdrojích."

Podle agentury Tass ministerstvo dodalo, že v důsledku hackerského útoku na servery některých komerčních rozhlasových stanic v několika regionech byla odvysílána informace o údajném vyhlášení leteckého poplachu a hrozbě raketového úderu.



Během posledních dvanácti měsíců Rusko tvrdilo, že cíle na území Ruska, nejčastěji v Kurské a Belgorodské oblasti, které hraničí s Ukrajinou, byly zasaženy palbou z Ukrajiny.



- Nejméně čtyři výbuchy v Charkově ve středu dopoledne. Lidé se skrývají v metru:



Four loud explosions in Kharkiv city center. Just saw people running into the metro to find a shelter. Damned terroists. pic.twitter.com/MKPomBR0pV — Maria Avdeeva (@maria_avdv) February 22, 2023

Biden se v Polsku setká s šéfem NATO a s "bukurešťskou devítkou"



Americký prezident Joe Biden je stále v Polsku, kde se setká s vedoucími představiteli takzvané "bukurešťské devítky", východoevropských členů NATO, a šéfem NATO Jensem Stoltenbergem.



Bukurešťská devítka neboli B9 vznikla v roce 2015 v reakci na ruskou agresi na Ukrajině. Jejími členy jsou Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Česká republika, Litva, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko a Slovensko.



Očekává se, že Biden se do Washingtonu vrátí ve středu večer.



V úterý přednesl ve Varšavě projev, v němž spojence vyzval: "Když Rusko napadlo, nebyla to jen zkouška Ukrajiny. Celý svět čelil zkoušce."

- Ukrajinská státní televize Suspilne oznámila, že její zpravodajové v Charkově slyšeli výbuchy. Totéž zaznamenalo několik lidí na sociálních sítích.



- Denis Pušilin, který stojí v čele okupované Doněcké oblasti, o níž Rusko tvrdí, že ji anektovalo, zveřejnil v aplikaci Telegram zprávu, v níž občany varuje, že s blížícím se ročním výročím ruské invaze očekává zvýšenou aktivitu ukrajinské armády. Obyvatelům vzkázal:



"Vážení přátelé, ze zkušenosti víme, že nepřítel je vždy aktivní v den výročí. Objevují se informace, že v příštích dvou třech dnech se ostřelování ze strany ukrajinských ozbrojených sil zintenzivní. Naše dělostřelecké jednotky jsou zapojeny do aktivního bateriového a protibateriového boje, protivzdušná obrana je v posíleném režimu. Přesto buďte opatrní, nepohybujte se po ulicích, pokud to není nutné."



- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensiyj se plánuje osobně zúčastnit summitu NATO, který se v červenci koná ve Vilniusu, sdělil ukrajinský velvyslanec v Litvě místní zpravodajské agentuře BNS.



Litevská prezidentská kancelář podle agentury Reuters uvedla, že summitu ve Vilniusu, který se uskuteční 11. a 12. července, se zúčastní většina vedoucích představitelů Severoatlantické aliance včetně amerického prezidenta Joea Bidena.



Od ruské invaze na Ukrajinu před téměř rokem podnikl Zelenskij pouze dvě zahraniční cesty - jednu do Washingtonu v prosinci a druhou do Londýna, Paříže a Bruselu v únoru.





- Ruští představitelé ve středu nadále obviňovali USA a Západ z rozhodnutí prezidenta Vladimira Putina pozastavit účast Moskvy ve smlouvě New START





Zatímco ministerstvo zahraničí uvedlo, že bude nadále dodržovat omezení smlouvy, pozastavení smlouvy může znamenat, že pro USA bude obtížnější kontrolovat její dodržování.

Exprezident Dmitrij Medveděv, který je nyní místopředsedou ruské bezpečnostní rady, uvedl, že tento krok je "dlouho očekávanou" reakcí na to, že USA a NATO fakticky vyhlásily Rusku válku."K tomuto rozhodnutí nás donutila válka, kterou USA a další země NATO vyhlásily naší zemi. Bude mít celkově obrovský ohlas ve světě a zejména ve Spojených státech," uvedl Medveděv.Rusko již pozastavilo vzájemné inspekce míst, kde se nacházejí jaderné zbraně, a účast v bilaterální poradní komisi. Podle odborníků by bylo vážnou ranou, kdyby Putin zašel ještě dál a zastavil rutinní podávání zpráv a výměnu údajů o pohybu jaderných zbraní a dalším souvisejícím vývoji.Smlouva New START, kterou v roce 2010 podepsali tehdejší americký prezident Barack Obama a jeho ruský protějšek Dmitrij Medveděv, omezuje počet strategických jaderných hlavic, které mohou Spojené státy a Rusko rozmístit. USA a Rusko společně vlastní 90 % světových jaderných zbraní.V tomto kontextu "nasazení" znamená připravenost k okamžitému použití, nikoliv skladování. Zbraně uložené ve skladu jsou "nenasazené". Podle vysvětlení smlouvy, které sepsal parlament EU, se "hlavice považují za rozmístěné, pokud jsou naloženy na raketu, která je sama rozmístěna".Podle dohody se Moskva a Washington zavázaly, že rozmístí nejvýše 1 550 strategických jaderných hlavic a maximálně 700 raket dlouhého doletu a bombardérů. Každá ze stran může každoročně provést až 18 inspekcí na místech, kde jsou umístěny strategické jaderné zbraně, aby se ujistila, že druhá strana neporušila limity stanovené smlouvou.Smlouva vstoupila v platnost v roce 2011 a po nástupu Joea Bidena do funkce byla v roce 2021 prodloužena o dalších pět let.Ruská vlajková fregata vybavená hypersonickými řízenými střelami nové generace připlula do jihoafrického přístavu Richards Bay na cvičení, kterého se zúčastní i Čína, informovala ve středu ruská státní tisková agentura RIA.

