Zastavení strategického projektu na severu Ruska zpochybňuje budoucnost země

24. 2. 2023

Severní polární železnice, jejíž stavba byla zahájena za Stalina, ale ukončena po jeho smrti, krátce obnovena za Brežněva, ale poté opět pozastavena a oprášena až Vladimírem Putinem, se úplně zastavila. Bez náznaků, že existují nějaké plány na dokončení, píše Ivan Rybin. Severní polární železnice, jejíž stavba byla zahájena za Stalina, ale ukončena po jeho smrti, krátce obnovena za Brežněva, ale poté opět pozastavena a oprášena až Vladimírem Putinem, se úplně zastavila. Bez náznaků, že existují nějaké plány na dokončení,

Obrovské sumy peněz již byly vynaloženy na to, co je uznáno za rozhodující jak pro další hospodářský rozvoj, tak pro ruskou národní bezpečnost. Ale za posledních pět let se nic nepostavilo, přestože se v Moskvě vedlo mnoho optimistických řečí o opaku.

V dubnu 2021 Putin vyzval k zahájení výstavby. Poté, o rok později, zopakoval svou výzvu, aby se tak stalo, a upřesnil datum 2022. Ale v říjnu 2022, když se nic nestalo, vicepremiér Marat Chusnullin zastavil veškeré práce na tomto projektu.

Chusnullin je kazaňský Tatar a někteří pozorovatelé si myslí, že se rozhodl najít prostředky na zaplacení superdálnice mezi Moskvou a Kazaní. Ale jakkoli to může být pravda, zastavení stavby železnice zdůrazňuje dvě věci, které mají obrovský význam pro to, co se dnes v Rusku odehrává.

Na jedné straně to podtrhuje skutečnost, že v dnešní Moskvě mohou nižší úředníci sabotovat dokonce i kriticky důležitý projekt infrastruktury související s bezpečností, o kterém šéf Kremlu dal jasně najevo, že mu na něm velmi záleží. A na druhé straně to ukazuje, jak napjatý je nyní ruský rozpočet i pro Arktidu.

To zase znamená, že většina z toho, o čem Putin mluvil ohledně rozvoje na ruském severu, jsou jen řeči. Alarmisté na Západě téměř jistě i v této oblasti věnují příliš mnoho pozornosti tomu, co Putin říká, a příliš málo pozornosti tomu, co se ve skutečnosti děje.

Celý článek v ruštině: ZDE

