OSN vyzývá k okamžitému stažení Ruska z Ukrajiny

24. 2. 2023

V důrazném hlasování před prvním výročím zahájení ruské vojenské agrese na Ukrajině odsoudilo ruskou invazi 141 zemí, sedm bylo proti a 32 se zdrželo hlasování.



OSN drtivou většinou hlasů vyzvala Rusko k okamžitému a bezpodmínečnému stažení svých vojsk z Ukrajiny a u příležitosti jednoho roku od invaze Moskvy vyzvala k nastolení "komplexního, spravedlivého a trvalého míru".



Při oznámení výsledku vypukl potlesk.



Pro rezoluci se ve čtvrtek večer vyslovilo 141 zemí, sedm bylo proti a 32 se zdrželo hlasování, včetně Číny.



Ukrajinští spojenci se však ze své strany snažili maximalizovat konzultace a v rezoluci kladli velký důraz na ochotu Ukrajiny usilovat o dialog. Ukrajinu také přesvědčili, aby odstranila plánované zmínky o pohnání ruského vedení před zvláštní tribunál za spáchání válečných zločinů. Několik řečníků uvedlo, že takový krok by pouze učinil hledání míru ještě nedosažitelnějším. Ukrajinským spojencům se však nepodařilo zlepšit počty, které byly zaznamenány při posledním hlasování o této otázce v říjnu bezprostředně po ruské anexi republik na východě Ukrajiny. Při tomto hlasování rezoluci podpořilo 143 zemí, pět bylo proti a 35 se zdrželo hlasování.



Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba uvedl: "Hlasováním pro dnešní rezoluci Valného shromáždění OSN dalo 141 členských států OSN jasně najevo, že Rusko musí ukončit svou nezákonnou agresi. Územní celistvost Ukrajiny musí být obnovena. Rok poté, co Rusko zahájilo invazi v plném rozsahu, zůstává celosvětová podpora Ukrajiny silná."



Mezi velkými zeměmi, které se ve čtvrtek zdržely hlasování, bylo i Thajsko, které uvedlo, že se nechce zapojit do morální hry, a dodalo, že tíhu války nesou miliardy přihlížejících.



Jihoafrická republika zdůraznila, že zásady územní celistvosti v Chartě OSN jsou nedotknutelné a platí i v případě Ukrajiny, ale prohlásila, že rezoluce nepomůže věci míru.



Zástupce čínského vyslance při OSN Dai Bing uvedl, že Západ přilévá olej do ohně tím, že Ukrajinu vyzbrojuje. To by podle něj pouze zhoršilo napětí.



V čele tábora, který se zdržel hlasování, prohlásil: "Rok po ukrajinské krizi konflikt stále doutná a nabývá na rozsahu, čímž ničí bezpočet životů. Zesiluje se efekt hrozby rozšíření konfliktu. Jsme tím hluboce znepokojeni. Postoj Číny k ukrajinské otázce je konzistentní a jasný. Je třeba respektovat svrchovanost a územní celistvost všech zemí. Měly by být dodržovány cíle a zásady Charty OSN. Legitimní bezpečnostní obavy všech zemí by měly být brány vážně."



Jeho výroky vyvolaly důraznou oponenturu ze strany Annaleny Baerbockové, německé ministryně zahraničí, která odmítla jeho tvrzení, že Západ si libuje ve vojenských výdajích na úkor jiných, pro obyčejné lidi důležitějších priorit. Uvedla, že tvrzení, že vojenská pomoc zhoršuje krizi, je liché, neboť pokud by Západ pomoc neposkytoval, agresor by se Ukrajiny zmocnil a zničil by Chartu OSN.



Catherine Colonna, francouzská ministryně zahraničí - jedna z mnoha evropských ministrů zahraničí, kteří přijeli do New Yorku na debatu před hlasováním - varovala, že ti, kteří se zdrží hlasování, se ve skutečnosti postaví na stranu agresora.



Řekla, že nikdo nemůže klidně spát ve světě, v němž se velmoc - která má jaderné zbraně a je stálým členem Rady bezpečnosti - může podle vlastního uvážení rozhodnout zaútočit na své sousedy.





"Rusko se snaží některé z vás přesvědčit, že jeho pokusy narušit světový řád a nastolit řád založený na síle budou fungovat v jeho prospěch. To je však iluze. Fakta to potvrzují. Bylo to Rusko a pouze Rusko, kdo chtěl tuto válku."



