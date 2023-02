"Nikdy předtím nic takového": násilí osadníků na Západním břehu se stupňuje

Odvetné řádění v palestinské vesnici je přirovnáváno ke "křišťálové noci v Huwaře". Jeden mrtvý a 350 zraněných

Poté, co pomáhal obětem zemětřesení v Turecku, Izraelci ho zabili:

Sameh al-Aqtash, a 37-year-old Palestinian was killed by Israeli settlers rampaging through his village, Zatara, in the occupied West Bank. https://t.co/RcLyG9hX1D

Unreal! #Israeli settlers are jubilantly dancing & celebrating their deadly pogrom on Huwara, where they killed a Palestinian, wounded over 100, burned down 15 homes, dozens of cars, shops & farms under the full protection of the IDF!



There's been ZERO arrests against settlers! pic.twitter.com/btlbM2KigK