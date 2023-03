Lavrov zahájil jednání s Brazílií o budoucích mírových rozhovorech s Ukrajinou

Ačkoli nic nenasvědčuje tomu, že by Kreml skutečně chtěl zahájit mírový proces, Vladimír Putin minulý týden v rozhovoru s brazilským prezidentem jasně řekl, že Brazílie by byla ideálním prostředníkem, protože zůstala ve vztahu k ruské agresi relativně neutrální. Lavrov svému brazilskému partnerovi řekl, že chápe nedávná hlasování Brazílie v OSN, ve kterých potvrdil kritiku invaze, jako praktická a nezbytná rozhodnutí. I tak, řekl Lavrov, Kreml považuje Lulu za neutrálního vyjednavače, který by nezranil ruskou hrdost, kdyby si někdy sedli ke stolu, aby ukončili válku. Spojené státy, Evropa a další země geopolitického významu jsou vnímány jako nepřátelé, proto by v době příměří bylo vhodnější alternativní řešení, jako je Brazílie.





Vláda Luize Inácio da Silva neboli Luly chce prosadit myšlenku vytvoření skupiny zemí třetího světa, které by mohly fungovat jako artikulátoři případného mírového procesu. Kreml již naznačil, že brazilský návrh studuje. Ale v zákulisí spojenci Moskvy i Kyjeva připouštějí, že vytvoření zprostředkovatelské skupiny v krátkodobém horizontu pravděpodobně nenastane.





Zatím ani Rusové, ani Ukrajinci nechtějí vyjednávat a každý věří, že mohou vyhrát válku na bojišti. Na ukrajinské straně panuje optimismus díky novým technologickým zbraním, které země obdržela. Kyjev věří, že to může podkopat sebedůvěru Ruska a dokonce obnovit území, která anektoval. Na druhou stranu se Rusové spoléhají na velikost své ekonomiky, aby odolala sankcím, na dech společnosti zvyklé na období obtíží a její hrdý gigantismus. Vítězství by tedy přišlo s erozí západní aliance.





Šéf brazilských diplomatů už měl kontakt s šéfem ukrajinské diplomacie a setkal se i s Indií. Později tento týden se setká s americkým ministrem zahraničí Antonym Blinkenem, aby o této otázce promluvil.

To znamená, že by nebylo mezinárodní uznání, že se region stává součástí Ruska. Nebylo by ale zpochybňováno, že v praxi je region řízen a spravován Moskvou. Toto jsou podmínky, které dnes Brazílie navrhla kancléřem brazilské diplomacie Mauro Vieirovi na žádost prezidenta Luly Sergeji Lavrovovi. Brazílie je považována za potenciální místo mírových jednání mezi Ukrajinou a Ruskem, i když ne okamžitě.