Krajina po divadelní bitvě!

6. 3. 2023 / Pavel Veleman

čas čtení 7 minut

" Vidíš tamtoho pána s čepicí, jak něco vypráví svému synovi se stejnou čepicí?", opilecky brebtá v životní filmové roli Leoš Suchařípa svému opilému příteli, taktéž skvělému herci menších rolí Jiřímu Hálkovi. Tak ten tatínek jednou umře…A ten chlapeček s čepicí bude mít zase dalšího chlapečka s čepicí a bude vyprávět zase stejné hovadiny svému chlapečkovi, než umře. A ten chlapeček bude mít zase dalšího chlapečka.. Prostě zvyk. My pořád přemýšlíme, jako to všechno, co se děje kolem nás, dopustíme? A on je to vlastně všechno jen zvyk. Na všechno jsme si zvykli…"

(Faunovo velmi pozdní odpoledne, režie Věra Chytilová, 1983)

Tak zase jeden týden politické marnosti máme za sebou. Sleduji záběry ze sněmovny v době největšího "adrenalinu" (zablokování řečniště ve sněmovně v pátek 3. 3. kolem 22. hodiny). A opět se to bude rozebírat z pohledu politologického, právního, společenského a hlavně bulvárního. A ten mediální humbuk chvíle - má vlastně zabránit jedinému - nedovolit hlubšímu zamyšlení, možná i zděšení nad celým uplynulým týdnem ve sněmovně.