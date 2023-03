"Jsem součástí lživého tisku?" Moderátor chce odpověď Wagenknechtové

1. 3. 2023

čas čtení 5 minut

V pořadu "Hart aber fair" Sahra Wagenknechtová obvinila Ukrajinu z válečných zločinů. Expertka na obranu Marie-Agnes Stracková-Zimmermannová vidí emocionální radikalizaci levicové političky, místopředsedkyně Zelených v Bundestagu Katrin Göringová-Eckardtová reaguje na její výroky rozhořčeně. V pořadu "Hart aber fair" Sahra Wagenknechtová obvinila Ukrajinu z válečných zločinů. Expertka na obranu Marie-Agnes Stracková-Zimmermannová vidí emocionální radikalizaci levicové političky, místopředsedkyně Zelených v Bundestagu Katrin Göringová-Eckardtová reaguje na její výroky rozhořčeně.

Od shromáždění k ruské útočné válce v Berlíně minulou sobotu, které spoluiniciovala poslankyně Bundestagu Sahra Wagenknechtová (Die Linke), se politička musela smířit s obviněním, že její teze byly použity k přilákání demonstrantů z tábora extrémní pravice. V pondělní show ARD "Tvrdě, ale spravedlivě" levicová politička opět podtrhla své postoje – a postavila se proti celé diskusi. Pozváni byli autor "Süddeutsche Zeitung" Heribert Prantl, politolog Herfried Münkler, členka Spolkového sněmu za FDP Marie-Agnes Stracková-Zimmermannová a místopředsedkyně Bundestagu Katrin Göringová-Eckardtová (Zelení).

"Necháváme se vtahovat hlouběji a hlouběji do této války, místo abychom vážně učinili nabídku k vyjednávání a pak zkoušeli, zda to bude mít v Moskvě šanci," varovala levicová politička hned v úvodu pořadu. Naproti tomu moderátor pořadu Louis Klamroth ve stejný den citoval mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova. Peskov novinářům vysvětlil: "V tuto chvíli nevidíme podmínky, aby se věc ubírala mírovou cestou."

Politolog Herfried Münkler v této souvislosti varoval před nebezpečím příměří v tomto okamžiku: Existuje riziko, že ho Rusko využije k reorganizaci "a pokud se naskytne příležitost, k znovuotevření války za podmínek, které jsou pro ně příznivější," řekl Münkler. Wagenknechtová nesouhlasila: "Přesně tato pozice Zelenského (ukrajinského prezidenta, pozn. red.) je problém, protože tuto válku nemůžeme ukončit takto."

Wagenknechtová také přednesla ostrou kritiku Strackové-Zimmermannové, která ji popsala jako "zbrojařskou lobbistku". Politička FDP a předsedkyně branného výboru se pak ohradila: "To říkala i Alice Weidelová, blonďatá kolegyně z AfD." "To máte na mysli věcnou debatu?" odpověděla Wagenknechtová. To naopak Stracková-Zimmermannová nenechala být: "Je zcela mimo mě, proč jste se tak emocionálně radikalizovala, jak to děláte nyní," řekla politička FDP.

"Tam jsem se mýlila"

V rozhovoru představil výroky Wagenknechtové z uplynulého roku i moderátor Klamroth. Jen pár dní před začátkem války zhruba před rokem Wagenknechtová prohlásila, že Rusko "ve skutečnosti nemá žádný zájem" napadnout Ukrajinu. "Můžeme být velmi rádi, že Putin není tím, za koho je vykreslován, totiž šíleným ruským nacionalistou, který si posouvá hranice," řekla tehdy.

"Tam jsem se mýlila," řekla nyní Wagenknechtová - a dodala: "Ruské vedení má extrémní zájem udělat vše pro to, aby se Ukrajina nestala vojenskou základnou NATO."

Wagenknechtová se k podobným výrokům dostala i na demonstraci minulou sobotu v Berlíně – například od AfD. Klip v pořadu ukázal moderátora Klamrotha jako reportéra na akci. Jeden účastník prohlašoval, že Putin je "nyní stylizován jako nový Hitler". Bylo vzneseno i obvinění "lživého tisku".

„Jsem součástí lživého tisku?“ chtěl vědět Klamroth od Wagenknechtové. Ta několikrát uhnula a prohlásila, že tento termín nechce přijmout. Příznivci jejich manifestu už podle Wagenknechtové nemají ve stranickém spektru žádné "vážné adresáty". „Takže vy chcete být tím novým adresátem?“ chtěl vědět Klamroth. "Věřím, že v Německu potřebujeme stranu, která zastupuje všechny tyto lidi," odpověděla Wagenknechtová.

V pořadu byl i ukrajinský podplukovník Sergij Osačuk, který se právě ve stejný den vrátil z fronty v Bachmutu. Přestože byl voják zdrženlivý, nenašel nic, co by z požadavků na okamžité jednání mohl získat. "Až bude poslední okupant a ruský voják vytlačen z ukrajinského území, jsme připraveni uzavřít jakýkoli mír," řekl Osačuk. "Naše pole působnosti je bojiště. Tohle je fronta," pokračoval Osačuk. Ukrajinci by chtěli žít "důstojně a svobodně". "Bráníme naše právo na svobodný život."

"To stačí"

Výrok ukrajinského podplukovníka podtrhl další klip. Žena z Ukrajiny popsala, jak byla znásilněna ruským vojákem s kulometem. Sexuální násilí se "po 24. únoru na Ukrajině téměř stalo epidemií," uvedla v příspěvku ukrajinská historička Marta Havryško.

"Doufám, že Alice Schwarzerová právě viděla ten příspěvek," řekla Stracková-Zimmermannová v narážce na spolubojovnici Wagenknechtové, která s levicovou političkou zveřejnila manifest o dodávkách zbraní. "Válečné zločiny páchají obě strany," odpověděla levicová politička - což zase přineslo ostrý odpor ze strany Göringové-Eckardtové: "To stačí," řekla.

Moderátor Klamroth očividně zašel s výroky Wagenknechtové příliš daleko: "Teď máme problém, protože je mou povinností jako moderátora tohoto pořadu nezanechat žádné falešné zprávy." Politolog Herfried Münkler to shrnul: "Neuvádíte jméno pachatele!", za velkého potlesku publika.

Celý článek v němčině: ZDE

0