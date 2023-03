Boj v Londýně o čistý vzduch

4. 3. 2023

Foto: Bezemisní zóny v Londýně. Původně bezemisní zónu zavedl Boris Johnson jen v samém centru. Od roku 2021 je zóna rozšířena na oblast o průměru téměř 50 km, kde žijí 4 miliony obyvatel denně a projíždí tam 903 000 vozidel, z nichž 50 000 nesplňuje ekologické podmínky a musí platit. Nová zóna má být od 29. srpna rozšířena i na předměstí, celkem v nichž žije dalších 5 milionů obyvatel. Tam bude jezdit 1,3 milionu vozidel a z nich 200 000 nesplní ekologické podmínky a budou muset platit. - V původní Johnsonově bezemisní zóně platí za vjezd všechna vozidla 15 liber denně (390 Kč) tzv. "congestion charge" - "poplatek proti dopravním zácpám".

Čistý vzduch je lidské právo, ne privilegium pro vyvolené

Znečištěné ovzduší je rizikovým faktorem pro srdeční choroby

Spor o londýnskou zónu s velmi nízkými emisemi

Už dnes za vjezd do nynější padesátikilometrové bezemisní zóny v Londýně musejí řidiči nejvíce znečišťujících osobních automobilů a dodávek platit 12,50 liber denně (325 Kč), jinak jim hrozí pokuta, zatímco nákladní vozidla a autobusy platí 100 liber (2600 Kč).



Od té doby většina nejvíce znečišťujících vozidel zmizela z vnitřního Londýna a emise oxidu dusičitého (NO2) jsou o 26 % nižší. Radnice upozorňuje, že poplatek v padesátikilometrové bezemisní zóně platí pouze 6 % vozidel.

Plánované rozšíření zóny "Ulez" v britském hlavním městě se stalo politickým bojištěm. Odpůrci podnikají právní kroky k jejímu zákazu, zatímco jiní tvrdí, že v boji proti znečištění vzduchu je nezbytné přijmout drastická opatření.



Rodiče se svými dětmi procházejí v Kingstonu na pokraji Londýna čtyřproudovou ulicí, v níž jsou automobily zdrojem obrovského znečištění vzduchu "Neměli bychom stavět sociálního pracovníka dojíždějícího do práce autem proti mamince, která se stará o svého syna s astmatem v nemocnici," říká Oliver Lord, který je vedoucím strategie kampaně Čistá města.



On a další účastníci kampaně jsou zděšeni tím, jak se čistota ovzduší stala politickým bojištěm, přičemž napětí roste kvůli plánům na rozšíření zóny s velmi nízkými emisemi (Ulez) na celý Londýn i s předměstími.





Minulý týden byl londýnský starosta Sadiq Khan na veřejném shromáždění v Ealingu v západním Londýně konfrontován protestujícími, kteří nesli nápis s jeho vyobrazením se svastikou a srpem a kladivem. Sám Khan k uklidnění situace příliš nepřispěl, když prohlásil, že lidé s námitkami proti rozšiřování bezemisní zóny se "spojili" s krajní pravicí. "Někteří jsou součástí krajní pravice," řekl. "Někteří jsou popírači covidu. Někteří jsou popírači očkování a někteří jsou toryové."



Kromě extremistů však proti rozšíření bezemisní zóny protestuje i spousta obyčejných lidí, od stavbařů a obchodních manažerů po kuchaře a sociální pracovníky. Obavy vyjádřil i známý britský odborník na spotřebitelské finance Martin Lewis, který minulý měsíc vystoupil spolu s Khanem na akci věnované životním nákladům. "Důvody pro [rozšíření Ulez] jsou dobré, ale načasování je docela nevhodné, aby se to dělalo letos v době krize životních nákladů."



Bezemisní zóna byla plánem někdejšího londýnského primátora Borise Johnsona, který se původně omezoval na centrum města, ale Khan ji v roce 2021 rozšířil i na celý vnitřní Londýn, oblast o průměru cca 40x50 km. Řidiči nejvíce znečišťujících osobních automobilů a dodávek musí platit 12,50 liber denně, jinak jim hrozí pokuta, zatímco nákladní vozidla a autobusy platí 100 liber.



Starosta hodlá 29. srpna zónu rozšířit a spustil program šrotovného ve výši 110 milionů liber s kompenzací až 2 000 liber pro řidiče s nízkými příjmy a až 9 500 liber pro malé podniky a charitativní organizace, které řídí dodávky.



To však nebude stačit na pomoc živnostníkům a klíčovým pracovníkům. Konzervativní vláda, která možná vidí příležitost, jak znepříjemnit život svému politickému oponentovi, odmítla žádost labouristického starosty o navýšení fondu šrotovného, přestože podobné částky poskytla na programy v Manchesteru i v Bradfordu a Birminghamu.



Pokud bude rozšíření bezemisní zóny zastaveno, obyvatelé míst jako Kingston-upon-Thames budou stále dýchat jeden z nejtoxičtějších vzduchů v hlavním městě. Podle profesora Franka Kellyho, vedoucího výzkumné skupiny pro životní prostředí na Imperial College, jsou silnice ve vnějším Londýně "v závislosti na počasí mnohem více znečištěné než ve vnitřním Londýně".





"Tady se už 12 let zaznamenávají nezákonné hodnoty oxidu dusičitého, přestože měly skončit v roce 2010," říká. "Celá generace dětí vyrostla v Kingstonu se škodlivou úrovní znečištění ovzduší."





Navzdory hrozbě soudních procesů, primátor Khan trvá na svém. "Když je to dost dobré pro ty v centru Londýna, proč to není dost dobré pro ty ve vnějším Londýně?" řekl na setkání v Ealingu. "Čistý vzduch je lidské právo, ne výsada."



Zdroj v angličtině ZDE

Taměšjší monitor znečištění ovzduší u Cromwell Road ukazuje roční průměr 43 mikrogramů na metr krychlový, což je čtyřikrát více, než je doporučená hodnota stanovená Světovou zdravotnickou organizací.Jonathan Hudson, kardiologický registrátor v nemocnici v Kingstonu, uvedl, že lidé se mylně domnívají, že znečištěné ovzduší způsobuje hlavně problémy s plícemi. "Znečištěné ovzduší je rizikovým faktorem pro srdeční choroby," řekl. "Lidé si mohou myslet, že žijí velmi zdravě, že se dobře stravují a cvičí. Ale když jedete na kole po Cromwell Road, vdechujete výpary, které mají velmi škodlivý vliv na vaše srdce."Rosamund Adoo-Kissi-Debrahová vede kampaň za čistý vzduch již deset let od smrti své dcery Elly, které bylo devět let. Ta trpěla astmatem a její matka ji musela "čas od času" resuscitovat. Když Ella zemřela, koroner konstatoval, že se stala obětí znečištěného ovzduší, a vláda se zavázala jednat."A neudělali to, co měli," říká. "Kolik přispěli do programu šrotovného? Nuic. Londýňané platí obrovské částky na spotřební dani. Kde jsou naše peníze? Chudí lidé jsou zneužíváni. Lidé závislí na sociálních dávkách nejezdí auty - čekají na autobusových zastávkách v smradu."